Зачем Украина ликвидирует интернациональные легионы

Здесь проходит отпевание двух колумбийских добровольцев, отдавших свои жизни в бою под Харьковом. Они были бойцами Второго интернационального легиона ВСУ.

Через несколько дней его должны ликвидировать решением украинского военного командования.

До конца 2025 года все четыре воинские части Сухопутных войск ВСУ, которые в самом начале полномасштабной войны создавались под общим названием «Интернациональные легионы», должны быть расформированы. Согласно плану Генштаба, бойцы, в том числе иностранцы, должны продолжить службу в штурмовых войсках.

Публичное сопротивление этому процессу уже началось. Отдельные представители легионов говорят, что принятое решение может привести к существенному сокращению потока иностранных добровольцев в украинскую армию — а возможно, и к полному его прекращению.

В командовании ВСУ уверяют, что эта реформа — эволюционный процесс, а «легионы» уже сыграли свою роль, которая была важной лишь в первые годы войны.

Что такое интернациональные легионы

Интернациональные легионы обороны Украины (иногда используются названия «Иностранные легионы» или «Международные легионы») фактически являются отдельными батальонами спецназначения, которые с начала полномасштабной войны существовали в структуре Территориальной обороны, а позже — в подчинении командования Сухопутных войск.

Отдельно от них существует «Международный легион ГУР», созданный как воинская часть Главного управления разведки Минобороны и выполняющий свои собственные задачи, преимущественно разведывательно-диверсионные.

Интернациональные легионы начали формироваться по решению президента Владимира Зеленского, принятому 27 февраля 2022 года.

Основной акцент делался на добровольном привлечении на службу в украинскую армию иностранцев с опытом военной или полицейской службы. Они могли заключать контракт с ВСУ сроком на 3 года, но, в отличие от украинцев, получали право расторгнуть его через 6 месяцев службы.

Иностранцы получают такое же денежное обеспечение, как и украинские военнослужащие, то есть значительные доплаты были возможны только при длительном пребывании на боевых позициях.

По состоянию на 2025 год в составе ВСУ действовали четыре интернациональных легиона, каждый численностью примерно в батальон (то есть около 400–600 человек). Три из них — боевые и один — учебный.

Первый Интернациональный легион был создан в марте 2022 года. С апреля по сентябрь того же года подразделение участвовало в обороне Харьковской области возле границы с Россией. В частности, бойцы легиона участвовали в контрнаступлении на Харьковском направлении, в частности освобождали Купянск. После контрнаступления они удерживали оборону на освобожденных территориях.

Второй Интернациональный легион был сформирован в октябре 2022 года. Его основу составили представители первой интернациональной роты специального назначения ВСУ, которые принимали участие в боях за Лисичанск, Григоровку, Северск и Бахмут.

Легион за годы войны воевал на разных направлениях в Донецкой и Харьковской областях, в частности вел бои за Волчанск и Часов Яр.

Третий Интернациональный легион начал свой боевой путь в августе 2022 года как батальон специального назначения в составе Сухопутных войск ВСУ. Легион привлекали к обороне Харьковской области, он участвовал в харьковском контрнаступлении, отражении атак в районе Купянска, части Луганской области, Новоселовского района и в районе Бахмута.

Четвертый интернациональный легион функционирует как центр подготовки и рекрутинга, который специализировался на отборе и подготовке инструкторов и солдат для трех боевых интернациональных легионов ВСУ.

За время войны к этим подразделениям присоединились тысячи добровольцев из более чем 75 стран мира, в частности Великобритании, США, Грузии, Польши, Белоруссии, Эстонии, Колумбии, Бразилии.

Следует отметить, что иностранцы воюют не только в составе интернациональных легионов. Их пытаются привлекать в свои ряды и обычные боевые подразделения, например 47-я отдельная механизированная бригада «Магура» или Второй корпус Нацгвардии «Хартия».

Однако именно в интернациональных легионах рекрутинг иностранцев был поставлен на поток с самого начала войны и имеет наиболее систематизированный характер по сравнению со всеми остальными подразделениями.

«Мятежный» легион

По данным источников Украинской службы Би-би-си в высшем командном составе ВСУ, осенью этого года Генштаб издал совместный с Министерством обороны закрытый приказ о расформировании всех интернациональных легионов и включении их личного состава в штурмовые подразделения.

Этот процесс должен завершиться до 31 декабря. То есть предполагается, что с нового года иностранцы-добровольцы уже должны будут воевать в составе штурмовых войск, которые, по всей видимости, планируется создать в ближайшее время.

Четвертый легион находится в процессе переформатирования в учебный центр, Первый и Третий легионы уже стали частью своих штурмовых полков. В частности, бойцы первого легиона вошли как отдельный батальон в 475-й отдельный штурмовой полк CODE 9.2.

Однако командование Второго интернационального легиона публично выступило против расформирования.

Оно требует от руководства Генштаба Украины остановить этот процесс и оставить Второй легион в нынешнем статусе отдельного батальона, либо даже расширить его до полка или бригады. Командование «мятежного» легиона приводит ряд причин, почему должно быть именно так.

Заместитель командира этого батальона Андрей Спивак заявил Украинской службе Би-би-си, что их подразделение — это уникальный военный организм, у которого высокий уровень укомплектованности, налаженные процессы рекрутинга иностранцев, большая команда офицеров — знатоков английского и испанского языков, «усиленный компонент БПЛА» и «инновационный подход» к ведению боевых действий.

Спивак обращает внимание, что штурмовые войска, куда должны включить бойцов легиона, еще официально даже не созданы. «Что сейчас происходит? Нас просто ликвидируют вникуда», — говорит он.

«Иностранцы» против «уголовников»?

Другая проблема, по словам Спивака, заключается в том, что в легион иностранцы привлекались на добровольной основе. Большинство из них, говорит заместитель комбата, шли воевать за Украину из симпатии к этой стране, а не ради денег.

Поскольку они имеют право разорвать контракт с ВСУ после 6 месяцев службы, в легионе создали условия, чтобы удержать их: комфортную атмосферу, детальные объяснения функций на поле боя — а не просто отдавали приказы «штурмовать посадку».

Были случаи, рассказывает Спивак, когда иностранец соглашался выполнить задачу только после того, как детально ознакомится с планом операции, увидит видео с дрона и поймет дальнейшее направление действий на этом участке фронта. Для этого он должен полностью доверять своим командирам и боевым товарищам.

«Их нельзя заставить просто так идти в штурм, они приходили к нам в легион, потому что доверяли нам», — подчеркивает офицер.

По его мнению, большинство иностранных добровольцев воспримут свой «принудительный перевод» в штурмовые войска как предательство и разорвут контракт.

Более того, поскольку «украинские интернациональные легионы» были узнаваемым названием и многие иностранцы хотели попасть именно туда, ликвидация этих подразделений может быть воспринята ими как полный отказ Украины от привлечения иностранцев в свою армию.

Восстановить их доверие к ВСУ после этого будет очень сложно, уверен Андрей Спивак.

«Мы были как центр притяжения для иностранцев. К нам шли, потому что у нас нет таких понятий, как "нагнуть", "н***ть" ("обмануть". — ред.), у нас нет служебных расследований и тому подобного. У нас есть команда, и, поверьте, к нам люди сами просятся в легион», — объясняет он.

Еще одна причина не ликвидировать батальон — Второму легиону нужно завершить разработку новой концепции подготовки и ведения боя, которую он разрабатывает уже почти год. В общих чертах эта «инновационная концепция», по словам заместителя комбата, заключается в том, чтобы при наступлении сделать основной акцент на применении БПЛА, а не пехоты.

Один из военнослужащих Второго интернационального легиона, украинец по национальности, был еще более откровенным в разговоре о том, почему бойцы подразделения не стремятся присоединяться к штурмовым войскам.

У штурмовых полков, по его словам, «сомнительная репутация». Говорят, что там высокие потери, жесткое отношение командования и высокий процент так называемого «спецконтингента»: людей, которые попали на фронт из мест лишения свободы.

«Ни для кого не секрет, что штурмовые войска комплектуются во многом за счет уголовников, людей с судимостями… То есть у нас с одной стороны будет фактически "штрафбат", а с другой — иностранцы, которые пришли по зову совести, которые понимают, насколько несправедлива эта война, и готовы рисковать своей жизнью ради Украины. Это разные люди, и к ним должны быть кардинально разные подходы», — считает он.

По его мнению, «жесткий подход» к личному составу, который практикуется в штурмовых подразделениях, абсолютно не сработает с иностранцами.

«Люди просто обидятся, развернутся и уйдут. Как это вообще с моральной точки зрения — поставить на один уровень добровольцев и уголовников?» — возмущается представитель легиона.

Расформирование ради «улучшения»

В командовании Сухопутных войск, которым сейчас подчиняются и легионы, и штурмовые полки, сказали Би-би-си, что не могут комментировать «решения высшего органа управления», то есть Генштаба.

В управлении коммуникаций Генштаба сообщили Би-би-си, что их позиция касательно легионов изложена в заявлениях Сухопутных войск.

Действительно, в последние недели в соцсетях Сухопутных войск появилось несколько сообщений по этому поводу.

В первом, опубликованном еще 16 ноября, говорится, что формат «интернациональных легионов» уже фактически изжил себя.

«Отдельные форматы, которые были внедрены в 2022 году, выполнили свою роль в самый острый период обороны страны и позволили быстро интегрировать иностранцев, готовых встать в строй. Тем временем ситуация на фронте, структура Сил обороны и потребности боевых частей существенно изменились», — говорится в сообщении.

В сообщении, опубликованном 9 декабря, командование Сухопутных войск снова подчеркивает необходимость «усовершенствовать подходы к формированию и применению боевых подразделений» для «повышения эффективности использования личного состава».

«Иностранные военнослужащие, которые заключают контракт с Вооруженными Силами Украины, и далее будут иметь возможность проходить службу в соответствии со своей специальностью, опытом и подготовкой. Их боевой опыт будет интегрирован в подразделения, где он может принести наибольшую пользу для выполнения задач обороны государства», — говорится в заявлении.

Сухопутные войска отмечают, что все решения относительно использования иностранных военнослужащих принимаются в рамках «общей трансформации Сил обороны и с учетом потребностей фронта».

Украинская служба Би-би-си выяснила, как на практике выглядит процесс интеграции бойцов иностранных легионов в штурмовые подразделения.

Начальник штаба 475-го штурмового полка CODE 9.2 Андрей Мищенко (позывной «Дед») говорит, что в состав его подразделения уже включен Первый интернациональный легион, и никаких проблем с его интеграцией не возникло.

«Как воинская часть, действительно, этот легион расформировывается. Но весь личный состав, который там был, переходит к нам в штурмовой полк. Более того, он входит как целостный организм под названием пехотный батальон "иностранный легион"», — объясняет «Дед».

Заявления о возможной «потере иностранцев» из-за трансформации легионов Мищенко называет «чушью».

По его мнению, включение этих батальонов в состав штурмовых полков или бригад только улучшит их управляемость и эффективность. Поскольку за почти четыре года войны эти легионы постоянно находились в статусе не самостоятельных, а приданных подразделений.

«Это нужно было сделать уже давно. Потому что иностранные легионы как боевые организмы всегда придавались кому-то и воевали где-то и с кем-то… Соответственно, отношение, к сожалению, к приданным подразделениям всегда немного иное, чем к своим», — отмечает Мищенко.

Заявления о якобы «жестком подходе» или «высоких потерях» в штурмовых полках он тоже называет слухами, не соответствующими действительности.

В его полку, подчеркивает Мищенко, акцент делается исключительно на беспилотной составляющей боя, а не на пехотинцах. Например, в иностранном легионе, который уже вошел в состав полка, около половины личного состава — операторы БПЛА, а не штурмовики.

Говоря о потерях личного состава, представитель 475-го полка утверждает: в его подразделении этот показатель — один из самых низких в ВСУ. Это связано с тем, что CODE 9.2 с начала своего создания целенаправленно делает акцент на применении дронов и тщательном планировании операций.

«Например, на последнем направлении, где мы работаем, у нас соотношение потерь с противником — 1 к 38. Другие подразделения в шоке от таких цифр», — уверяет Мищенко.

При этом бойцы полка могут терять до 100 «Мавиков» в месяц, добавляет он. Такой большой расход БПЛА может себе позволить далеко не каждая бригада ВСУ.

Мищенко уверен: в новых подразделениях будут стараться раскрывать навыки иностранцев по максимуму, а не просто видеть в них «безотказных штурмовиков».