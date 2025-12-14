Жильцы дома №11 на ул. Икшкилес засняли и сфотографировали украшенный двор, поделившись фото и видео в чатах.

Вот что рассказала съёмочной группе Инесе, живущая в этом доме: "Наш дом уже несколько лет подряд в первое воскресенье Адвента наряжает ёлочку рядом с домом. Зовут детей, вручают маленькие подарочки, это уже традиция в нашем доме. Пару лет назад мы решили не останавливаться на этом и украсить остальной двор тоже. Повесили гирлянды".

Лампочками украсили декоративные кусты, растущие возле дома. Но в среду около полуночи камеры, установленные на доме, зафиксировали, как некая женщина сняла гирлянды с кустов, поломав немало веток. Поблизости её поджидал компаньон.

Инесе возмущена: "Надо сказать, что это китайская гирлянда, но так или иначе мы купили её на средства, пожертвованные жильцами нашего дома. И пальчиковые батарейки, конечно. Это полнейшее свинство и наглость - устроить себе праздник за чужой счёт, с ворованными гирляндами".

Никто из встреченных жильцов не может взять в толк, зачем взрослым людям совершать такие абсурдные поступки.

"Конечно, она неадекватная. Кто же скажет, что адекватная. Причём это женщина, а не пацаны, не подростки. Взрослая женщина, поэтому очень странно", - недоумевает местная жительница.

"Каждый год Кенгарагский дом Икшкилес 11 старается создать праздничную атмосферу и себе и другим.

Последние годы мы украшали свой двор световыми гирляндами.

Но находятся Нелюди, которые считают, что могут присвоить чужое имущество.

Вчера, после 23 час , парочка украла минимум 5 гирлянд, которые были даже привязаны к кустам.

Система видеонаблюдения четко зафиксировала лица воров и факты кражи.

От дома следует заявление в Гос полицию за умышленную кражу чужого имущества!

За репост публикации – «плюсик к карме». Город должен знать своих «героев»!" - пишут в группе микрорайона на "Фейсбуке".

(Иллюстративное фото.)