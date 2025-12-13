Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Думают о хорошем и не слишком верят, что будет война: как живут в приграничье

Редакция PRESS 13 декабря, 2025 12:04

Новости Латвии 0 комментариев

Уже почти два года Латвия реализует программу антимобильности на восточной границе с целью замедлить или не допустить продвижения автомашин и бронетехники в случае, если Россия и/или Белоруссия начнёт военные действия. Однако территория вблизи границы - не безлюдная местность. Что же волнует местных жителей? Об этом с ними поговорил корреспондент Kas Jauns Avīze Евгений Павлов.

Село Силене - всего в 5 км от белорусской границы. Местные жители уже привыкли к "зубам дракона", противотанковым ежам и бетонным барьерам в здешних лесах, а также к разговорам об отчуждении земли в целях безопасности для нужд Минобороны.

"Да, моей семье принадлежит земля, мы занимаемся сельским хозяйством, этот вопрос нас волнует и пугает - что произойдёт, если в самом деле отберут какие-то участки? Я ещё не углублялась в этот вопрос, поэтому даже не знаю, как это всё будет происходить. Просто отберут и всё?" - говорит заведующая домом культуры в Силене Лидия Тенча-Дворяникова.

Недавно в доме культуры был праздничный концерт в честь Дня независимости Латвии. Часть программы была посвящена молодым людям, которым в этом году исполнилось 18 лет.

"Это свидетельство внимания к ним, живущим здесь, в маленькой волости у границы, становящимся полноправными гражданами Латвии. Теперь у них есть право голоса, они совершенно свободны, им открыт весь мир..." - последние слова она произносит с грустью, потому что молодёжь часто уезжает отсюда в города или вообще покидает страну.

"У меня тоже была возможность уехать в город и там жить. Моя дочь ходит в садик в городе, а мы живём здесь, потому что я просто не хочу никуда уезжать. Живу в частном доме, здесь спокойно", - объясняет Лидия. Никаких нелегальных мигрантов, незаконно переходящих границу, она не видела, но в посёлке стало больше пограничников и сотрудников других служб, они часто проверяют документы.

"Мне это не особо мешает, я ничего не нарушила, никого через границу не переводила. Что касается возможной войны - ну если будет, то будет... Если не будет - отлично, потому что я этого не хочу. Но никак повлиять на это не могу. Особых опасений по этому поводу у меня нет", - так рассуждает Лидия.

"Увы, надо признать, что число жителей приграничных территорий резко сокращается", - констатирует зампредседателя самоуправления Аушгдаугавского края (в нём находится Силене) Олеся Никитина. 

"Бизнесмены не хотят развивать деятельность в приграничной зоне, потому что здесь много угроз и вызовов. Поэтому я очень рада за наших людей, которые остаются жить здесь, и горжусь ими: они очень смелые, очень позитивные и большие патриоты. Конечно, все мы боимся сегодняшнего и завтрашнего дня, но здесь, мне кажется, надо подчеркнуть важность информационного пространства. Наших жителей надо просвещать, воспитывать, делиться объективной информацией обо всех возможностях, о происходящем, о том, где они при необходимости могут получить помощь и поддержку, задать вопросы", - считает Олеся.

КПП Силене на границе с Белоруссией был закрыт в сентябре 2023 года. Причина - рост потока нелегальных мигрантов из Белоруссии. Латвийские органы власти считают это частью гибридной войны со стороны соседних стран. Теперь из Латвии в Белоруссию можно попасть только через КПП Патерниеки.
 
"Когда здесь был КПП, я сама ездила, теперь уже нет. Нет желания, к тому же есть определённые опасения. Кто знает - может быть, поедешь в Белоруссию и случится что-то. Например, военные действия или просто границу закроют", - так видит ситуацию Лидия.

В посёлке Силене на сегодня живёт чуть больше 500 человек. Это тихое место на берегу прекрасного озера. Улицы пусты. До Даугавпилса 20 км. Работает пара магазинов, кафе, спа-комплекс с гостиницей, при нём - магазин итальянского вина. Выглядит как инородное тело, но посетители есть - в основном из Даугавпилса.

Школа в посёлке есть, но дети учатся только до 6-го класса. Когда-то это была средняя школа, но отток населения довольно велик и демографическая ситуация тоже не радует. Местные жители работают в основном в Даугавпилсе, остальные заняты в сельском хозяйстве и в волостных структурах.

На вопрос, не опасаются ли они вероятного военного конфликта с Россией и Белоруссией, жители Силене отвечают примерно одинаково: страха нет.

"Мне кажется, здесь люди очень спокойно к этому всему относятся. Могу уверенно сказать, что в моём окружении людей абсолютно не смущает близость границы. Люди об этом не думают - просто живут, как говорится, наслаждаются жизнью, работают. Честно говоря, нет. У нас есть места, где мы собираем грибы и ягоды, они нам по-прежнему доступны. Да, об этом много говорят и пишут, но мы продолжаем жить, как и раньше", - рассказывает участница местного вокального ансамбля Инара.

От Силене до границы с Россией - около 100 км. Здешние жители, по их словам, ясно осознают все факторы риска, связанные с проживанием, по сути, на линии фронта в случае возможного военного конфликта, но предпочитают думать о хорошем и не особо верят, что с восточными соседями будет война.

