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Абсурдная реальность: посторонние люди декларируются в чужом жилье — проверьте свои счета!

la.lv 16 марта, 2025 19:16

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LETA

"Загляните в базы данных. Возможно, в вашей квартире тоже внезапно окажется задекларированной какая-нибудь Валерия или Нина", - написала в соцсетях Линда Мурниеце после того, как обнаружила неприятный сюрприз: в квартире или доме может задекларироваться без ведома владельца кто угодно, сообщает la.lv.

Мурниеце продолжает: "Как раз в этом месяце в счете появилась оплата за услуги еще для одного человека. Так я и обнаружила, что спокойно можно задекларироваться в чужой собственности кому угодно. Написала заявление в Рижское самоуправление, чтобы эту личность из моей квартиры выписали, но понимаю, что этот процесс может занять долгое время. Дольше, чем кто-то незаконно декларируется. Что-то с этим делом не в порядке, разве нет?"

Редакция LA.LV связалась с Рижской думой и попросила прокомментировать, как это возможно?

Координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления Мартиньш Вилемсонс ответил на это следующее: "Порядок декларирования места жительства установлен Законом о декларировании места жительства. На данный момент действующими нормативными актами не установлено право владельца недвижимости на ограничение декларирования места жительства в недвижимости, а также нормативными актами не предусмотрено информирование владельца недвижимости о случае декларирования места жительства в его недвижимости".

А как выяснить, задекларированы по вашему адресу посторонние люди или нет? Не все тщательно следят за счетами и могут не заметить, что изменения имели место.

Сведения о лицах, задекларировавших место жительства в квартире или доме, как выяснилось, владелец недвижимости или его доверенное лицо может затребовать и бесплатно получить в Управлении делами гражданства и миграции либо в электронном виде на портале Latvija.lv.

Выяснилось также, что в 2024 году 392 человека при декларировании места жительства в Риге предоставили неверные сведения. Это больше, чем в предыдущие годы: в 2023 году таких случаев было 276, а в 2022-м - 247.

Мартиньш Вилемсонс заявил, что в такой ситуации нужно обратиться с заявлением в думу соответствующего самоуправления. В Риге - в департамент жилиц и окружающей среды Рижской думы.

Что можно сделать, чтобы никто посторонний не задекларировался? В Рижской думе с этим вопросом посоветовали обратиться в УДГМ, комментарий оттуда пока не получен.

В соцсети "Х" предприниматель Нормундс Бергс тем временем написал, что решение буквально лежит на поверхности: "Это можно было бы сделать совсем просто. Чтобы декларация места жительства была в силе, ее должен утвердить владелец или его доверенное лицо. Это известная проблема, она не решается вот уже лет двадцать. И владелец должен иметь возможность так же просто выписать [задекларированных посторонних лиц], приложив соответствующий документ".

 

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