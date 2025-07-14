Безопасность и покой: по сходной цене продают места в бомбоубежище в центре Риги

На портале ss.com размещено объявление, в котором укрытие площадью 150 м² предлагается как альтернатива традиционному жилью — с акцентом на безопасность и автономность. Внутри предусмотрены все необходимые коммуникации и удобства: водоснабжение, канализация, система вентиляции, генераторы, запасы продуктов, душевые кабины, санузлы и кухня.

Покупателям доступны два типа размещения:

Стандарт (2250 €): двухъярусная кровать в общем помещении, доступ ко всей инфраструктуре, резерв на 30 суток в случае ЧС, подходит для семей.

Премиум (3250 €): зона с ограниченным числом жильцов, улучшенная вентиляция, персональный шкаф, эргономичный матрас, USB-розетка и приоритет при входе во время экстренной эвакуации.

Отмечается, что место регистрируется на конкретного клиента и закрепляется за ним как долгосрочный ресурс в случае будущих кризисов. Количество мест ограничено.