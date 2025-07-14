"Богатые пляшут? В танцевальной праздничной постановке Kastaņa Puslode дети должны платить сами за свои костюмы. Цена одного костюма - 75-200 евро, в зависимости от коллектива. Некоторые дети участвуют аж в трех танцах! Безумные суммы, причем шить можно только на одном предприятии, и не везде костюмы можно оставить себе. Как это может быть законно?" - пишет @RKrezina.

Ее пост вызвал достаточно бурную реакцию:

- Кошмар, чтобы ребенок ходил на картинг, надо купить картинг. Кошмар, чтобы ребенок занимался легкой атлетикой, надо купить беговую обувь. Кошмар, чтобы ребенок ходил на хоккей, надо купить экипировку. Кошмар, чтобы ребенок вырос, его еще и кормить надо!

- У моего ребенка в коллективе юбку и корсаж предоставила школа, рубашку, сакту, чулки, постолы и костюм для репетиций надо обеспечить самим (их заказывают на одном предприятии). Танцы - дело добровольное, а костюмы, за которые платят родители, остаются в их собственности.

- Надо просто не отдавать. Кражу пришить нельзя, так как за товар заплачено. Вот только куда ты его денешь?

- Какие есть виды спорта для бедных с самой дешевой экипировкой? Калистеника?

- Даже в советское время, когда пели в хоре мальчиков, за костюмы платили сами родители.

- 1) Странный стресс. Видимо, полнолуние. Мой ребенок и племянник танцевали на этом мероприятии. Отличный концерт. Внешкольные дела в основном ложатся на родительские плечи и кошелек. Для многих водить детей на занятия и без того дело платное. Дело добровольное. 2) Ткань оплачивает Государственный центр содержания образования, шитье во многих местах - самоуправление. Может случиться, что и самому придется платить. Все было известно еще в прошлом году. Костюмы коллективы могут использовать для концертов (все равно пришлось бы обеспечивать).

- Я, конечно, буду похож на тролля, но... это самолично выбранное ХОББИ! Не обязательное мероприятие. Любое хобби стоит денег, чтобы с ним можно было выступать/стартовать где-нибудь. Суровая жизненная реальность.

- Одно из самых дурацких дел, что в этом "хобби" многие нормализуют. Для таких постановок костюм пригоден на один раз, возможно, два, особенно для детей, которые растут. Даже если костюм оставить, это несоразмерно - тратить огромные суммы на что-то, что после выступления по сути становится текстильными отходами.

- Было бы еще безумнее, если бы государство оплачивало 100 евро за костюм для одного танца.

- Конечно, оплачивают родители, а кто же еще? Не лучшее сравнение, но все же - для участников оркестра инструменты тоже покупают родители. Внешкольные занятия в основном оплачивают родители. Все равно, ходит ребенок на спорт, танцы или рисование.

- В той постановке не было никаких дорогих костюмов (судя по виду), ну уж не на такие суммы!

- Есть возможность не участвовать.

- Стоп, то есть это какой-то особенный костюм, дизайн которого создал художник постановки? И он, типа, для одного танца? Если так, то это точно ненормально...

- Капитализм. Бесплатные кружки и вузы, как и медицина, были во времена СССР.

- И? Я всю жизнь плачу за все свои хобби! Хоккей, мотоциклы и видеоигры мне в год стоят около пяти тысяч евро...

- В прежние времена я за все платила для своих детей, теперь все хотим задаром - обеды, тетради, экскурсии, автобус, который отвозит и привозит домой... По крайней мере, так в сельской школе! А на переменах дети бегут в магазин - купить чипсы и колу...

- Там танцевали 2000 участников. У всех так определенно не было. Я из личного опыта говорю: ничего платить не надо было. Насколько знаю, покрыло самоуправление. О каком коллективе речь и каких костюмах?

- Тогда уж выручку за билеты надо поделить между участниками.

- Если бы ты знала, сколько стоит кокле...

- Неточная информация. Ткани для костюмов давали. Самим шить надо было.

- 45 лет назад я пел в хоре Senais kalns", который имя и престиж взял у Академии художеств, а по финансам мы были хором комитета комсомола и профкома завода РЭЗ. В те ненавистные оккупационные времена к Празднику песни оккупационные комитеты нам шили и народные, и классические костюмы.

- Это проблема только рижских лохов - в любом другом самоуправлении детям все обеспечивают и для танцев, и для пения, и для спорта, софинансирование от родителей минимальное.

- Законно - не участвовать, если не нравится. Еще не хватало, чтобы налогоплательщик был должен твоим детям костюмы покупать...

- То же самое, что и с паспортом - "госсобственность", за изготовление которой ты платишь 50 евро.