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Трамп дал Путину 50 дней на соглашение по Украине (3)

© Deutsche Welle 14 июля, 2025 18:38

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Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Власти США введут вторичные пошлины в 100% против торговых партнеров РФ, если в ближайшие 50 дней не будет достигнуто соглашение о мире в Украине. С такими словами президент Дональд Трамп выступил в понедельник, 14 июля, на встрече в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Если у нас не будет соглашения в течение 50 дней, будут вторичные тарифы", - сказал Трамп. 

По его словам, до сих пор в переговорах царили "постоянные разговоры". "А затем ракеты летят на Киев и убивают людей", - продолжил Трамп. "Это должно прекратиться", - добавил он.

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Комментарии (3) 49 реакций
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