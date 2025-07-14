Власти США введут вторичные пошлины в 100% против торговых партнеров РФ, если в ближайшие 50 дней не будет достигнуто соглашение о мире в Украине. С такими словами президент Дональд Трамп выступил в понедельник, 14 июля, на встрече в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Если у нас не будет соглашения в течение 50 дней, будут вторичные тарифы", - сказал Трамп.

По его словам, до сих пор в переговорах царили "постоянные разговоры". "А затем ракеты летят на Киев и убивают людей", - продолжил Трамп. "Это должно прекратиться", - добавил он.