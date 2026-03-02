Декларируем доходы: что изменилось в этом году?

Всё, что получили...

Какие доходы надо указывать

Добровольно декларируя доходы, налогоплательщик должен указать все имеющиеся доходы:

- полученные по основному и неосновному местам работы в виде заработной платы, премий и других денежных и натуральных выплат;

- доходы от работ по совместительству, по договорам;

- доход самозанятого лица, авторские гонорары;

- пенсию;

- проценты по банковским вкладам, дивиденды;

- доходы от сдачи квартиры;

- денежные переводы в определенных случаях;

- любые другие полученные вами финансовые поступления.

Можно приложить чеки и квитанции на оправданные расходы, за которые частично вернут переплаченный подоходный налог на жителя...

На 33 евро больше

На какую сумму подавать чеки?

Какую сумму можно указывать в качестве оправданных расходов? То есть с какой суммы можно ждать возврата переплаченного налога?

Общая сумма оправданных расходов в таксационный год не должна превышать 600 евро (чеки на сумму максимум 600 евро), но не более 50% от годовых облагаемых налогом доходов.

(!) ВНИМАНИЕ: увеличилась сумма, которую можно вернуть с 600 евро. После подачи декларации и расчета оправданных расходов налогоплательщик может получить обратно максимально сумму в размере ежемесячного подоходного налога, а он был в прошлом году 25,5%, а не 20%, как было ранее.

Это означает, что налогоплательщику вернется не 120 евро от 600, как было, а 153. (Хотя, конечно, такие деньги при нынешних ценах на лечение – плата за одно обследование...)

Если налогоплательщик потратил более 600 евро (например, купил медицинский полис за 570 евро и оплатил занятия сыну в футбольной секции - 360 евро), то за 2025 год в декларацию вносится 600 евро, а оставшаяся сумма переносится автоматически в системе EDS VID на следующий год - и так в течение трех лет.

В свою очередь в декларацию за 2025 год можно включить оставшиеся оправданные расходы за 2024, 2023, 2022 годы, если вы их не включили ранее.

В том числе жители, которые в прошлом году делали взносы в частные пенсионные фонды – на 3-й пенсионный уровень и накопительное страхование жизни, заполнив декларацию о доходах, смогут теперь получить от VID за оправданные расходы тоже не 20%, а уже 25,5%...

V Когда можно получить возврат налога?

VID делает перерасчет и возвращение «избытка» в течение трех месяцев со дня приема декларации. Время обработки декларации зависит от объема поданных деклараций в соответствующий период...

Оправданные расходы

Что входит в этот список?

Предъявлять чеки при декларировании доходов можно только те, которые подтверждают оплату оправданных расходов. А что это?

Это деньги, потраченные налогоплательщиком:

- на лечение (в том числе стоматология и протезирование зубов, плановые операции, эндопротезирование, реабилитация, оплата страхового полиса);

- на образование (в том числе образование в вузах Латвии и стран ЕС и ЕЭЗ, повышение квалификации, детские занятия по интересам);

- взносы в частные пенсионные фонды;

- платежи страховых премий в соответствии с договором страхования жизни (с накоплением средств);

- пожертвования.

V Что VID не учитывает

При подаче чеков об оправданных расходах за лечение отложите в сторону чеки на оплату покупки очков, костылей, бинтов, витаминов, а также косметических операций, которые сделаны не по медицинским показаниям.

А также надо учесть, что для взрослых оплата занятий по интересам – бальные танцы, студия рисования, фитнес и т. п. – не является оправданными расходами. Так что и эти чеки - в сторонку.

V Также важно помнить о налоговых льготах

Это уплаченный подоходный налог с необлагаемого минимума. Если налогоплательщик не использовал эту льготу в течение года или каких-то месяцев, то ему вернется налог, который был снят с этих сумм.

Необлагаемый минимум:

* на иждивенца – 250 евро в месяц (3 000 евро в год);

* для политически репрессированных лиц и участников национального сопротивления – 154 евро в месяц (1 848 евро в год);

* для лиц с инвалидностью:

- 1-я или 2-я группа инвалидности – 154 евро в месяц (1 848 евро в год);

- 3-я группа инвалидности – 120 евро в месяц (1 440 евро в год);

- пенсионеры – 1 000 евро в месяц (12 000 евро в год);

- работающие пенсионеры: распределение между пенсией и заработком 500 + 500 евро в месяц (6 000 + 6 000 евро в год)...

Моя семья

На каждого - отдельная декларация

Как быть, если мама – пенсионерка, но у нее накопились расходы на оплату медицинских услуг? У многих дети учатся в колледже, вузе, и за образование надо платить... Читатели часто спрашивают: можно ли подать чеки на возврат налога за своих не платящих подоходный налог родственников? Как в таких случаях правильно оформить декларацию на родственника?

Да, это можно сделать. Но надо учитывать, что подать платежные документы об оправданных расходах за каждого члена семьи можно только за расходы на медицинские услуги и образование. И также не более установленной законом суммы - 600 евро.

За кого из членов семьи и родственников можно подать декларацию о доходах и чеки за оправданные расходы:

- супруг (-а);

- дети и внуки;

- родители, бабушки и дедушки;

- принятый на воспитание ребенок, если его родителям нельзя присудить выплату алиментов (пока он продолжает образование вплоть до 24-летнего возраста);

- несовершеннолетние брат и сестра, а также брат и сестра, пока они продолжают образование, но не более чем до 24 лет, - если у них нет трудоспособных родителей;

- брат или сестра – с 1-й и 2-й группами инвалидности;

- находящиеся на содержании и в опеке лица.

Одной из ошибок, которую делают налогоплательщики при подаче декларации за родственников, специалисты Службы госдоходов называют тот факт, что люди, заполняя декларацию за своих родственников, вносят их чеки в свою декларацию.

(!) На каждого родственника надо заполнять отдельную декларацию...

Не торопитесь

Время для чеков есть

Каждый год Служба госдоходов советует не торопиться тем, кто декларирует доходы добровольно и не имеет задолженностей по налогу. Подать декларацию за 2025 год, например, можно до конца этого года и даже вплоть до 23 июня 2029-го!

В течение 2026 года можно не только декларировать свои доходы за 2025-й, но также подать или уточнить декларации за 2024-й и 2023-й.

Декларацию за 2022 год можно подать еще в этом году до 23 июня...

600 евро – это несерьёзно

Хорошо бы увеличить общую сумму оправданных расходов...

Налогоплательщики просят увеличить размер оправданных расходов в годовой декларации. На платформе общественных инициатив Manabalss.lv собрано необходимое количество подписей под призывом поднять общую сумму чеков на оправданные расходы в годовой декларации о доходах.

Порог оправданных расходов не повышался с 2017 года - тогда он был увеличен на 300 евро. Авторы инициативы напоминают, что за это время цены на консультации врачей и обследования выросли в два и более раз.

А так как очереди на лечение по государственным ценам порой растягиваются на месяцы и годы, жители вынуждены пользоваться платными медицинскими услугами. Расходы на медицинские услуги одного не сильно больного человека в год могут превышать 1 000 и более евро.

Растут также расходы на получение образования. За годовой курс в вузе платят уже как минимум по 2 500 евро. Налогоплательщики не могут вернуть даже половину от истраченных за год оправданных расходов.

Порог оправданных расходов должен быть повышен с 600 евро до 1 500–1 700 евро, - предлагают авторы инициативы.

10 тысяч собранных подписей позволяют рассчитывать, что Сейм примет инициативу на рассмотрение...

(!) Больше информации – на домашней страничке Службы госдоходов: vid.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА