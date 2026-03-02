«Вот животные!» Система EDS, как обычно, «легла»: предпринятые СГД меры не помогли (4)

Редакция PRESS 2 марта, 2026 08:10

Выбор редакции

Каждый год многие с нетерпением ждут ночи с 28/29 февраля на 1 марта, чтобы первыми подать налоговую декларацию и первыми получить возврат переплаченной суммы налогов. Конечно, если она есть.

Соответственно, ежегодно из-за этого ажиотажа возникает перегрузка электронной системы декларирования (EDS). Во избежание этого были запланированы существенные изменения, о которых глава СГД Байба Шмите-Роке рассказала в программе "900 секунд" на телеканале TV3.

Судя по всему, от изменений проку оказалось немного.

"В полночь мы попросим выйти из EDS, чтобы включить механизм создания очереди и чтобы была честная конкуренция за доступ к системе", - пообещала Шмите-Роке.

Предполагалось, что в случае, если одновременно к EDS подключатся очень много пользователей, их будут перенаправлять в виртуальный "зал ожидания", где будет видно место в очереди и примерное время подключения.

Однако, как мы видим из поста Кристапса на платформе "Х", толку от этого было немного.

"Нет, ну вы животные! :D Ещё даже первые минуты марта не прошли, а EDS уже лежит", - пишет он.

Комментаторы активно делятся впечатлениями:

- Даже очередь успели подвесить. Меня больше, чем это людское безумие, интересует: когда наконец СГД будет в состоянии привести в порядок свои системы, чтобы они не "падали"? Каждый год рассказывают, что на этот-то раз всё будет в лучшем виде, а тут несколько тысяч человек всё снова и снова портят.

- Дело не в системе, а скорее в пропускной способности серверов, и кажется вполне логичным, что СГД не покупает дополнительные серверы, чтобы все самые нетерпеливые смогли за один день зайти в EDS.

- Скорее вопрос в том, когда мы прекратим все логиниться в 24:00, это ненормально.

- Даже новое и блестящее приложение Mans VID положили. Не могут даже свои чеки пофоткать в свободное время.

- Если бы СГД выполняла свои обещания и возврат переплаченных налогов происходил автоматически, то маломощный сервер не "падал" бы каждый год и функция очереди тоже бы не зависла.

- Любимое развлечение людей советской эпохи - стоять в очереди. Можно ведь не волноваться, возможность зарегистрировать, заплатить неоплаченное, вернуть переплаченное никуда не денется. Налоги - это всё-таки не колбаса, которая закончится, они неизбежны, как смерть.

- Только что проснулся, в 2:30 зашёл без очереди и меньше чем за десять минут всё оформил.

- В семь утра нельзя подать декларацию? Что меняют семь часов? 

- Стадо скотов!!!

Как написала в своём аккаунте на платформе "Х" Шмите-Роке, с полуночи до 9 часов утра налоговые декларации подали 73,5 тысячи человек - на 3,5 тысячи больше, чем в прошлом году.

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (4)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (4)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (4)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (4)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (4)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (4)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

