Соответственно, ежегодно из-за этого ажиотажа возникает перегрузка электронной системы декларирования (EDS). Во избежание этого были запланированы существенные изменения, о которых глава СГД Байба Шмите-Роке рассказала в программе "900 секунд" на телеканале TV3.

Судя по всему, от изменений проку оказалось немного.

"В полночь мы попросим выйти из EDS, чтобы включить механизм создания очереди и чтобы была честная конкуренция за доступ к системе", - пообещала Шмите-Роке.

Предполагалось, что в случае, если одновременно к EDS подключатся очень много пользователей, их будут перенаправлять в виртуальный "зал ожидания", где будет видно место в очереди и примерное время подключения.

Однако, как мы видим из поста Кристапса на платформе "Х", толку от этого было немного.

"Нет, ну вы животные! :D Ещё даже первые минуты марта не прошли, а EDS уже лежит", - пишет он.

Комментаторы активно делятся впечатлениями:

- Даже очередь успели подвесить. Меня больше, чем это людское безумие, интересует: когда наконец СГД будет в состоянии привести в порядок свои системы, чтобы они не "падали"? Каждый год рассказывают, что на этот-то раз всё будет в лучшем виде, а тут несколько тысяч человек всё снова и снова портят.

- Дело не в системе, а скорее в пропускной способности серверов, и кажется вполне логичным, что СГД не покупает дополнительные серверы, чтобы все самые нетерпеливые смогли за один день зайти в EDS.

- Скорее вопрос в том, когда мы прекратим все логиниться в 24:00, это ненормально.

- Даже новое и блестящее приложение Mans VID положили. Не могут даже свои чеки пофоткать в свободное время.

- Если бы СГД выполняла свои обещания и возврат переплаченных налогов происходил автоматически, то маломощный сервер не "падал" бы каждый год и функция очереди тоже бы не зависла.

- Любимое развлечение людей советской эпохи - стоять в очереди. Можно ведь не волноваться, возможность зарегистрировать, заплатить неоплаченное, вернуть переплаченное никуда не денется. Налоги - это всё-таки не колбаса, которая закончится, они неизбежны, как смерть.

- Только что проснулся, в 2:30 зашёл без очереди и меньше чем за десять минут всё оформил.

- В семь утра нельзя подать декларацию? Что меняют семь часов?

- Стадо скотов!!!

Как написала в своём аккаунте на платформе "Х" Шмите-Роке, с полуночи до 9 часов утра налоговые декларации подали 73,5 тысячи человек - на 3,5 тысячи больше, чем в прошлом году.