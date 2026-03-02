Точных сведений, сколько людей с латвийскими паспортами сейчас могут находиться в данном регионе, нет. Февраль - популярный месяц для поездок в Эмираты.

В Дубае, как сообщил редакции TV3 Ziņas живущий там Оскар, паники нет - скорее, царит растерянность, непонятно, чего ждать дальше.

"Непонятно, что тут происходит. У нас есть несколько чатов, у латышей, кто тут живёт, все делятся происходящим, тем, что они находят.

Мы слышали, что на "Пальме" [остров Пальм-Джумейра, район гостиницы Fairmont The Palm] упал обломок ракеты, как я понял. Одна из гостиниц горит, только что писали, что дубайский молл эвакуируют и закрывают.

Все делятся информацией направо и налево. Время от времени видны взрывы ракет, когда их перехватывают в воздухе, слышен грохот", - поделился своими впечатлениями Оскар. К нему как раз сейчас приехали друзья - они должны были улетать через пару дней, но теперь им придётся изобрести другой маршрут, чтобы вернуться в Латвию.

Воздушной тревоги, как сообщается, в Дубае не было, предупреждения на телефон тоже не приходили.

Тем временем Давис пишет на платформе "Х": "Ух, как бы я сейчас не хотел быть стильным инфлюенсером, переехавшим в Дубай".

Его иронию, однако, многие комментаторы посчитали неуместной:

- Поверь мне, несмешно тут находиться. Я не инфлюенсер.

- У ОАЭ нет практического военного опыта, у них бумажная армия, только для парадов. И надо учесть, что это арабы. Я больше волнуюсь, что произойдёт с террористами, которых разбудят, будут снова взрывы в городах ЕС. Потому что духовные лидеры так это не оставят в Рамадан!

- Ну не бумажная армия у ОАЭ. Да, у них армия численно меньше иранской, но есть 550 современных истребителей, Patriot pac-3 и системы THAAD, а быть мировым лидером по дронам и ракетам с ИИ-управлением - это не совсем "бумажная" армия. К тому же президентская гвардия ОАЭ - один из самых элитных боевых отрядов в мире. И ОАЭ - не без военного опыта: у них довольно свежий опыт войны в Йемене, Афганистане и Ливии.

- У них нет хорошей обороны? Очень богатые люди.

- Эвика и Хосам дико вовремя вернулись с экскурсии. У меня была надежда, что США начнут тогда, когда в Иране пикетчиц мочили, эх...

- У жены коллега сейчас в Дубае. Тревога сильная...

- Год назад открыли клинику на Пальм-Джумейре, в гостинице Fairmont. "Шахед" только что приземлился. 50 метров от клиники. Было пять работников. Всех эвакуируют - с Пальма на берег пешком. К счастью, работники не пострадали.

- Странное ощущение. Пару дней назад была там...