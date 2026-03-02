«Паники нет, но царит растерянность»: латвийцы пишут из Эмиратов (1)

tv3.lv 2 марта, 2026 09:05

Выбор редакции 1 комментариев

Как уже сообщалось, латвийская авиакомпания airBaltic временно отменила рейсы в Дубай и обратно. Посольство Латвии в ОАЭ призывает латвийцев, находящихся в регионе, оставаться в безопасных местах и не выходить на улицу без надобности, информируют TV3 Ziņas.

Точных сведений, сколько людей с латвийскими паспортами сейчас могут находиться в данном регионе, нет. Февраль - популярный месяц для поездок в Эмираты.

В Дубае, как сообщил редакции TV3 Ziņas живущий там Оскар, паники нет - скорее, царит растерянность, непонятно, чего ждать дальше.

"Непонятно, что тут происходит. У нас есть несколько чатов, у латышей, кто тут живёт, все делятся происходящим, тем, что они находят.

Мы слышали, что на "Пальме" [остров Пальм-Джумейра, район гостиницы Fairmont The Palm] упал обломок ракеты, как я понял. Одна из гостиниц горит, только что писали, что дубайский молл эвакуируют и закрывают.

Все делятся информацией направо и налево. Время от времени видны взрывы ракет, когда их перехватывают в воздухе, слышен грохот", - поделился своими впечатлениями Оскар. К нему как раз сейчас приехали друзья - они должны были улетать через пару дней, но теперь им придётся изобрести другой маршрут, чтобы вернуться в Латвию.

Воздушной тревоги, как сообщается, в Дубае не было, предупреждения на телефон тоже не приходили. 

Тем временем Давис пишет на платформе "Х": "Ух, как бы я сейчас не хотел быть стильным инфлюенсером, переехавшим в Дубай".

Его иронию, однако, многие комментаторы посчитали неуместной:

- Поверь мне, несмешно тут находиться. Я не инфлюенсер.

- У ОАЭ нет практического военного опыта, у них бумажная армия, только для парадов. И надо учесть, что это арабы. Я больше волнуюсь, что произойдёт с террористами, которых разбудят, будут снова взрывы в городах ЕС. Потому что духовные лидеры так это не оставят в Рамадан!

- Ну не бумажная армия у ОАЭ. Да, у них армия численно меньше иранской, но есть 550 современных истребителей, Patriot pac-3 и системы THAAD, а быть мировым лидером по дронам и ракетам с ИИ-управлением - это не совсем "бумажная" армия. К тому же президентская гвардия ОАЭ - один из самых элитных боевых отрядов в мире. И ОАЭ - не без военного опыта: у них довольно свежий опыт войны в Йемене, Афганистане и Ливии.

- У них нет хорошей обороны? Очень богатые люди.

- Эвика и Хосам дико вовремя вернулись с экскурсии. У меня была надежда, что США начнут тогда, когда в Иране пикетчиц мочили, эх...

- У жены коллега сейчас в Дубае. Тревога сильная...

- Год назад открыли клинику на Пальм-Джумейре, в гостинице Fairmont. "Шахед" только что приземлился. 50 метров от клиники. Было пять работников. Всех эвакуируют - с Пальма на берег пешком. К счастью, работники не пострадали.

- Странное ощущение. Пару дней назад была там...

 

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

