airBaltic временно отменяет рейсы в Тель-Авив и Дубай, а также обратные полёты

airBaltic летает из Риги в Тель-Авив три раза в неделю.

Авиакомпания подчёркивает, что безопасность пассажиров, персонала и полётов является главным приоритетом для неё. airBaltic поддерживает тесную связь с местными и международными учреждениями.

В случае необходимости предприятие готово адаптировать график рейсов.

airBaltic призывает всех пассажиров, которых это касается, проверить свою бронь на сайте авиакомпании, чтобы подать заявку на возврат денег, или связаться с колл-центром airBaltic по номеру +371 67280422.

С учётом политической и военной ситуации на Ближнем Востоке и рекомендаций Европейского агентства по авиационной безопасности не использовать воздушное пространство ОАЭ все рейсы airBaltic в Дубай и обратно отменяются до 2 марта, а также рейс BT792, планировавшийся на 3 марта.

Авиакомпания сообщила также, что утром в субботу, 28 февраля, в связи с ограничениями на полёты в отдельных странах ближневосточного региона рейс airBaltic BT792 по маршруту Дубай - Рига по соображениям безопасности вскоре после взлёта вернулся в Дубай.

В данный момент самолёт, который отправился в этот рейс, всё ещё находится в Дубае и начнёт путь в Ригу через Бухарест при первой же возможности, которая представится.

Ранее планировалось, что после заправки самолёт снова взлетит и совершит полёт в Ригу по альтернативному маршруту через Египет или Саудовскую Аравию.

На маршруте в Ригу планируется сделать остановку в Бухаресте для смены экипажа, поскольку у него достигнут максимальный лимит рабочего времени.

Затем самолёт продолжит путь в Ригу. Такое изменение маршрута сделано, чтобы полностью были соблюдены требования по безопасности и чтобы избежать воздушных пространств с потенциальными ограничениями или повышенным риском.