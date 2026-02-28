Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 28. Февраля Завтра: Justs, Skaidra, Skaidrite
Доступность

airBaltic временно отменяет рейсы в Тель-Авив и Дубай, а также обратные полёты

© LETA 28 февраля, 2026 17:13

Важно 0 комментариев

Учитывая неопределённость в связи с текущей ситуацией в Израиле, латвийская национальная авиакомпания airBaltic до 4 марта включительно отменила все рейсы в Тель-Авив и обратно, а до 2 марта - в Дубай и обратно.

airBaltic летает из Риги в Тель-Авив три раза в неделю.

Авиакомпания подчёркивает, что безопасность пассажиров, персонала и полётов является главным приоритетом для неё. airBaltic поддерживает тесную связь с местными и международными учреждениями.

В случае необходимости предприятие готово адаптировать график рейсов.

airBaltic призывает всех пассажиров, которых это касается, проверить свою бронь на сайте авиакомпании, чтобы подать заявку на возврат денег, или связаться с колл-центром airBaltic по номеру +371 67280422.

С учётом политической и военной ситуации на Ближнем Востоке и рекомендаций Европейского агентства по авиационной безопасности не использовать воздушное пространство ОАЭ все рейсы airBaltic в Дубай и обратно отменяются до 2 марта, а также рейс BT792, планировавшийся на 3 марта.

Авиакомпания сообщила также, что утром в субботу, 28 февраля, в связи с ограничениями на полёты в отдельных странах ближневосточного региона рейс airBaltic BT792 по маршруту Дубай - Рига по соображениям безопасности вскоре после взлёта вернулся в Дубай. 

В данный момент самолёт, который отправился в этот рейс, всё ещё находится в Дубае и начнёт путь в Ригу через Бухарест при первой же возможности, которая представится.

Ранее планировалось, что после заправки самолёт снова взлетит и совершит полёт в Ригу по альтернативному маршруту через Египет или Саудовскую Аравию.

На маршруте в Ригу планируется сделать остановку в Бухаресте для смены экипажа, поскольку у него достигнут максимальный лимит рабочего времени.

Затем самолёт продолжит путь в Ригу. Такое изменение маршрута сделано, чтобы полностью были соблюдены требования по безопасности и чтобы избежать воздушных пространств с потенциальными ограничениями или повышенным риском.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Над нами летят военные самолёты. Русские недовольны, что пляж закрыли»: латвиец из Катара (ВИДЕО)
Важно

«Над нами летят военные самолёты. Русские недовольны, что пляж закрыли»: латвиец из Катара (ВИДЕО) (3)

800 тысяч евро остались лежать — потому что некому помогать с латышским в школах
Новости Латвии

800 тысяч евро остались лежать — потому что некому помогать с латышским в школах (1)

«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота
Важно

«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота (4)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Хаменеи, один из главных злодеев в истории, мёртв»: Трамп

Важно 00:18

Важно 0 комментариев

«Хаменеи, один из главных злодеев в истории, мертв», — написал президент США Дональд Трамп на своей платформе Truth Social.

«Хаменеи, один из главных злодеев в истории, мертв», — написал президент США Дональд Трамп на своей платформе Truth Social.

Читать
Загрузка

«Над нами летят военные самолёты. Русские недовольны, что пляж закрыли»: латвиец из Катара (ВИДЕО)

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Как сообщает Би-би-си, Иран нанёс удары по военным базам США в Катаре, Кувейте, Бахрейне, ОАЭ, Иордании и т.д. 

Как сообщает Би-би-си, Иран нанёс удары по военным базам США в Катаре, Кувейте, Бахрейне, ОАЭ, Иордании и т.д. 

Читать

Россия будет в плюсе: ряд компаний приостановили перевозки через Ормузский пролив

Важно 16:57

Важно 0 комментариев

Некоторые крупные нефтегазовые компании и ведущие торговые дома приостановили перевозки сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив на фоне ударов вооружённых сил США и Израиля по Ирану и ответных действий Тегерана, сообщил Reuters со ссылкой на четыре источника на рынке.

Некоторые крупные нефтегазовые компании и ведущие торговые дома приостановили перевозки сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив на фоне ударов вооружённых сил США и Израиля по Ирану и ответных действий Тегерана, сообщил Reuters со ссылкой на четыре источника на рынке.

Читать

Не пора ли определиться, г-н министр: за что Абу Мери упрекают в очередной раз?

Важно 16:15

Важно 0 комментариев

Как выяснил портал Jauns.lv, глава Минздрава Хосам Абу Мери имеет двойное гражданство - латвийское и ливанское, от которого он не отказался после того, как в 2007 году стал гражданином Латвии за особые заслуги.

Как выяснил портал Jauns.lv, глава Минздрава Хосам Абу Мери имеет двойное гражданство - латвийское и ливанское, от которого он не отказался после того, как в 2007 году стал гражданином Латвии за особые заслуги.

Читать

Если у дома пропал фонд накоплений… Как быть и можно ли вернуть деньги?

Новости Латвии 15:23

Новости Латвии 0 комментариев

Жителей многоквартирных домов призывают формировать накопительный фонд дома, чтобы было на что эти дома ремонтировать. Но нередко бывает так, что эти накопления куда-то исчезают или управляющая компания не перечисляет деньги поставщикам коммунальных услуг. Как предотвратить ситуации, когда эта самая компания присвоила накопления дома или деньги на коммунальные платежи, разбиралась редакция программы ЛТВ 4. studija. 

Жителей многоквартирных домов призывают формировать накопительный фонд дома, чтобы было на что эти дома ремонтировать. Но нередко бывает так, что эти накопления куда-то исчезают или управляющая компания не перечисляет деньги поставщикам коммунальных услуг. Как предотвратить ситуации, когда эта самая компания присвоила накопления дома или деньги на коммунальные платежи, разбиралась редакция программы ЛТВ 4. studija. 

Читать

«Ну очень своевременно!» За что раскритиковали депутата РД Марту Котелло, а заодно и думу (ВИДЕО)

Важно 14:16

Важно 0 комментариев

В последний день календарной зимы, в оттепель, на фоне массового таяния снега, депутат Рижской думы Марта Котелло выложила в соцсетях ролик, который назвала "Мой отчёт о рижских тротуарах этой зимой". 

В последний день календарной зимы, в оттепель, на фоне массового таяния снега, депутат Рижской думы Марта Котелло выложила в соцсетях ролик, который назвала "Мой отчёт о рижских тротуарах этой зимой". 

Читать