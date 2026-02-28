Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Ну очень своевременно!» За что раскритиковали депутата РД Марту Котелло, а заодно и думу (ВИДЕО)

Редакция PRESS 28 февраля, 2026 14:16

Важно 0 комментариев

Twitter/X

В последний день календарной зимы, в оттепель, на фоне массового таяния снега, депутат Рижской думы Марта Котелло выложила в соцсетях ролик, который назвала "Мой отчёт о рижских тротуарах этой зимой". 

Помимо прочего, в ролике она говорит о том, что состояние тротуаров в столице очень разное, с чем трудно поспорить, и обещает провести тестирование тракторов с щётками для уборки снега, чтобы улучшить ситуацию и счистить с тротуаров "кашу" из снега и грязи.

Как утверждает депутатка, эти трактора используются для чистки снега в Старой Риге, но применять такую технику следует осторожно, чтобы брызги не летели в дома и пешеходов.

Отчёт был воспринят публикой в штыки:

- В Старой Риге, значит, эти здания не забрызгивают, а на других улицах забрызгивают.

- Какой тогда смысл в "централизованной уборке", если всё равно всё должен делать дворник?

- Марта Котелло, вы явно слишком молоды и не жили в малых городах. Трактора и дворники должны работать и чистить снег поздно вечером, ночью и о-о-очень рано утром, когда это никому не мешает. Места для парковок тогда меняют, размещая дорожные знаки. О такой возможности в Риге не знают?

- Почему дворник должен выполнять работу Рижской думы? Он привязан к содержанию конкретной частной территории. В принципе вы говорите, что дума без дворников содержание тротуаров не тянет, а вы делайте свою работу, чтобы это организовать.

- Марта хочет изобрести велосипед. Зачем? Есть простое/дешёвое решение, которое не нужно тестировать, оно никаких опасений не вызывает и решает проблему не только оттепели, но и плохо почищенного тротуара, и это поправки к обязательным правилам РД, вменяющие в обязанность счищать снег до асфальта. Всё просто.

- В конце зимы будут тестировать щётки?! Вот-вот снег уже сам растает. Да, эта зима - долгая и снежная, но... Каковы причины, почему нет дворников, финансирования не предусмотрели? Не помню такой нечищеной Риги!

- Сколько дней этой зимой шёл снег? Три или четыре? Был мороз, всё успешно притоптали, засыпали песком и камнями. Теперь до следующего снега будем глотать пыль и песок. Ваша речь похожа на бред пациента, бежавшего с ул. Твайка.

- Цесис! Всю зиму! Ни дня не было, чтобы не были почищены тротуары или улицы! Всё сделано вовремя, даже все мелкие улицы почищены. Никто не ходил и не искал отговорок - ох ты, снег выпал!

- Мы так и поняли, что виноваты, конечно, дворники, а не нерасторопность Рижской думы. И да, начинать тестировать технику перед оттепелью - это так своевременно. "Прогрессивные" - вы и есть та "каша", от которой нам всем надо избавиться.

- Врёте? Никаких тракторов с щётками этой зимой в Старой Риге не было. 

- Наступает ночь, в игре просыпается мафия. Наступает оттепель, появляется обзор бесснежных улиц.

- Хорошая ситуация с тротуарами там, где хозяева сами чистят, несмотря на обещания Стакиса пару лет назад, что РД теперь всё будет чистить, как минимум в центре. Где хозяева не чистят и полагаются на пустые обещания Стакиса, там катастрофа. Потому что Котелло ничего не делает и не собирается!

- Садись, два.

 

 

Главные новости

Не пора ли определиться, г-н министр: за что Абу Мери упрекают в очередной раз?
Важно

«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота
Важно

Экономист: фактически происходит удвоение налога на недвижимость; как это возможно?
Важно

Важно 16:15

Важно 0 комментариев

Как выяснил портал Jauns.lv, глава Минздрава Хосам Абу Мери имеет двойное гражданство - латвийское и ливанское, от которого он не отказался после того, как в 2007 году стал гражданином Латвии за особые заслуги.

Новости Латвии 15:23

Новости Латвии 0 комментариев

Жителей многоквартирных домов призывают формировать накопительный фонд дома, чтобы было на что эти дома ремонтировать. Но нередко бывает так, что эти накопления куда-то исчезают или управляющая компания не перечисляет деньги поставщикам коммунальных услуг. Как предотвратить ситуации, когда эта самая компания присвоила накопления дома или деньги на коммунальные платежи, разбиралась редакция программы ЛТВ 4. studija. 

Важно 13:46

Важно 0 комментариев

Пикет против поправки к Закону о защите прав потребителей, о котором сообщалось на этой неделе, состоялся в субботу, 28 февраля, в 13 часов на ул. Торня в Старой Риге, возле офиса Нацобъединения.

Мир 13:25

Мир 0 комментариев

Не менее 20 человек погибли в результате крушения в Боливии военного самолета, который перевозил крупную сумму новых денег в Ла-Пас. Пытавшихся собрать купюры на месте крушения пришлось разгонять полиции, в итоге банкноты признали недействительными и сожгли.

Новости партнеров 12:53

Новости партнеров 0 комментариев

Животные радуются весне не меньше, чем люди. Однако нашим четвероногим питомцам нужно сейчас больше внимания, чтобы защитить от возможных трагедий.

Мнения 12:46

Мнения 0 комментариев

Для чего эта люстрация нужна, знаменитый режиссёр и начинающий политик написал в своём аккаунте на платформе "Х". Правда, он не пояснил, почему она "нового типа" и в чём заключается её новизна.

