«Ну очень своевременно!» За что раскритиковали депутата РД Марту Котелло, а заодно и думу (ВИДЕО)

Помимо прочего, в ролике она говорит о том, что состояние тротуаров в столице очень разное, с чем трудно поспорить, и обещает провести тестирование тракторов с щётками для уборки снега, чтобы улучшить ситуацию и счистить с тротуаров "кашу" из снега и грязи.

Как утверждает депутатка, эти трактора используются для чистки снега в Старой Риге, но применять такую технику следует осторожно, чтобы брызги не летели в дома и пешеходов.

Отчёт был воспринят публикой в штыки:

- В Старой Риге, значит, эти здания не забрызгивают, а на других улицах забрызгивают.

- Какой тогда смысл в "централизованной уборке", если всё равно всё должен делать дворник?

- Марта Котелло, вы явно слишком молоды и не жили в малых городах. Трактора и дворники должны работать и чистить снег поздно вечером, ночью и о-о-очень рано утром, когда это никому не мешает. Места для парковок тогда меняют, размещая дорожные знаки. О такой возможности в Риге не знают?

- Почему дворник должен выполнять работу Рижской думы? Он привязан к содержанию конкретной частной территории. В принципе вы говорите, что дума без дворников содержание тротуаров не тянет, а вы делайте свою работу, чтобы это организовать.

- Марта хочет изобрести велосипед. Зачем? Есть простое/дешёвое решение, которое не нужно тестировать, оно никаких опасений не вызывает и решает проблему не только оттепели, но и плохо почищенного тротуара, и это поправки к обязательным правилам РД, вменяющие в обязанность счищать снег до асфальта. Всё просто.

- В конце зимы будут тестировать щётки?! Вот-вот снег уже сам растает. Да, эта зима - долгая и снежная, но... Каковы причины, почему нет дворников, финансирования не предусмотрели? Не помню такой нечищеной Риги!

- Сколько дней этой зимой шёл снег? Три или четыре? Был мороз, всё успешно притоптали, засыпали песком и камнями. Теперь до следующего снега будем глотать пыль и песок. Ваша речь похожа на бред пациента, бежавшего с ул. Твайка.

- Цесис! Всю зиму! Ни дня не было, чтобы не были почищены тротуары или улицы! Всё сделано вовремя, даже все мелкие улицы почищены. Никто не ходил и не искал отговорок - ох ты, снег выпал!

- Мы так и поняли, что виноваты, конечно, дворники, а не нерасторопность Рижской думы. И да, начинать тестировать технику перед оттепелью - это так своевременно. "Прогрессивные" - вы и есть та "каша", от которой нам всем надо избавиться.

- Врёте? Никаких тракторов с щётками этой зимой в Старой Риге не было.

- Наступает ночь, в игре просыпается мафия. Наступает оттепель, появляется обзор бесснежных улиц.

- Хорошая ситуация с тротуарами там, где хозяева сами чистят, несмотря на обещания Стакиса пару лет назад, что РД теперь всё будет чистить, как минимум в центре. Где хозяева не чистят и полагаются на пустые обещания Стакиса, там катастрофа. Потому что Котелло ничего не делает и не собирается!

- Садись, два.