В России впервые с начала войны объявили ракетную опасность: «Фламинго» прилетели

По меньшей мере в восьми из них ракетная опасность объявлялась впервые. В некоторых регионах, например в Альметьевске, приостанавливали движение общественного транспорта. Кроме того, объявлялась эвакуация обучающихся в Казани и Ижевске, а также сотрудников аэропорта Курумоч в Самаре.

Правительство Чувашии сообщает, что одна украинская ракета «Фламинго» была сбита в небе над республикой, а другая «изменила курс и улетела за пределы региона». По информации Shot, в Чувашии были сбиты две «Фламинго». В то же время телеграм-канал «Радар по всей России» сообщает о трех сбитых ракетах — по одной цели перехватили в Удмуртии и Пермском крае, а «1 из ракет сбили над Азовским морем, у берега города Таганрог». По данным ростовского губернатора Юрия Слюсаря, в Таганроге «в результате падения обломков ракеты» был поврежден один из балконов многоэтажки на ул. Циолковского.

В пятницу также массово вводились ограничения на прием и вылет самолетов в аэропортах Оренбурга, Казани, Ульяновска, Саратова, Пензы, Самары и других городов. В Минобороны РФ официальную информацию об обстрелах российских регионов ракетами со стороны ВСУ не публиковали.

Также в ряде субъектов в пятницу объявляли о беспилотной опасности — в Белгородской, Саратовской и Ульяновской областях, а также в Краснодарском крае.

До этого Украина ударила ракетами «Фламинго» по ключевому стратегическому заводу в удмуртском Воткинске, где производят ракеты для комплексов «Искандер-М», «Тополь-М», «Орешник» и других систем.