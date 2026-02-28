Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 28. Февраля Завтра: Justs, Skaidra, Skaidrite
Доступность

Британия, похоже, больше не «вернейший союзник» США

Редакция PRESS 28 февраля, 2026 12:06

Важно 0 комментариев

По имеющейся информации, Великобритания не участвовала в ударах США и Израиля по Ирану, сообщат ВВС. Ожидается, что премьер-министр Кир Стармер в субботу проведет заседание чрезвычайного комитета правительства Cobra.

Представитель правительства заявил, что Великобритания «не хочет дальнейшей эскалации конфликта в более широкий региональный конфликт» после ударов США и Израиля по Ирану.

В заявлении добавляется: «Нашим немедленным приоритетом является безопасность граждан Великобритании в регионе, и мы будем предоставлять им консульскую помощь, доступную 24 часа в сутки, 7 дней в неделю».

«В рамках наших давних обязательств по обеспечению безопасности наших союзников на Ближнем Востоке мы располагаем рядом оборонительных возможностей в регионе, которые мы недавно усилили. Мы готовы защищать наши интересы».

Неучастие Британии тем более интересно, что эта страна всегда считалась вернейшим союзником США. В 2003 году в ходе вторжения в Ирак и в 2001-21 гг. в Афганистане британский контингент был вторым по численности после американского. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Экономист: фактически происходит удвоение налога на недвижимость; как это возможно?
Важно

Экономист: фактически происходит удвоение налога на недвижимость; как это возможно?

Не пора ли определиться, г-н министр: за что Абу Мери упрекают в очередной раз?
Важно

Не пора ли определиться, г-н министр: за что Абу Мери упрекают в очередной раз?

«Ну очень своевременно!» За что раскритиковали депутата РД Марту Котелло, а заодно и думу (ВИДЕО)
Важно

«Ну очень своевременно!» За что раскритиковали депутата РД Марту Котелло, а заодно и думу (ВИДЕО)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Не пора ли определиться, г-н министр: за что Абу Мери упрекают в очередной раз?

Важно 16:15

Важно 0 комментариев

Как выяснил портал Jauns.lv, глава Минздрава Хосам Абу Мери имеет двойное гражданство - латвийское и ливанское, от которого он не отказался после того, как в 2007 году стал гражданином Латвии за особые заслуги.

Как выяснил портал Jauns.lv, глава Минздрава Хосам Абу Мери имеет двойное гражданство - латвийское и ливанское, от которого он не отказался после того, как в 2007 году стал гражданином Латвии за особые заслуги.

Читать
Загрузка

Если у дома пропал фонд накоплений… Как быть и можно ли вернуть деньги?

Новости Латвии 15:23

Новости Латвии 0 комментариев

Жителей многоквартирных домов призывают формировать накопительный фонд дома, чтобы было на что эти дома ремонтировать. Но нередко бывает так, что эти накопления куда-то исчезают или управляющая компания не перечисляет деньги поставщикам коммунальных услуг. Как предотвратить ситуации, когда эта самая компания присвоила накопления дома или деньги на коммунальные платежи, разбиралась редакция программы ЛТВ 4. studija. 

Жителей многоквартирных домов призывают формировать накопительный фонд дома, чтобы было на что эти дома ремонтировать. Но нередко бывает так, что эти накопления куда-то исчезают или управляющая компания не перечисляет деньги поставщикам коммунальных услуг. Как предотвратить ситуации, когда эта самая компания присвоила накопления дома или деньги на коммунальные платежи, разбиралась редакция программы ЛТВ 4. studija. 

Читать

«Ну очень своевременно!» За что раскритиковали депутата РД Марту Котелло, а заодно и думу (ВИДЕО)

Важно 14:16

Важно 0 комментариев

В последний день календарной зимы, в оттепель, на фоне массового таяния снега, депутат Рижской думы Марта Котелло выложила в соцсетях ролик, который назвала "Мой отчёт о рижских тротуарах этой зимой". 

В последний день календарной зимы, в оттепель, на фоне массового таяния снега, депутат Рижской думы Марта Котелло выложила в соцсетях ролик, который назвала "Мой отчёт о рижских тротуарах этой зимой". 

Читать

«Меньше неравноправия, а не свободы!» В Риге состоялся пикет в защиту русского языка

Важно 13:46

Важно 0 комментариев

Пикет против поправки к Закону о защите прав потребителей, о котором сообщалось на этой неделе, состоялся в субботу, 28 февраля, в 13 часов на ул. Торня в Старой Риге, возле офиса Нацобъединения.

Пикет против поправки к Закону о защите прав потребителей, о котором сообщалось на этой неделе, состоялся в субботу, 28 февраля, в 13 часов на ул. Торня в Старой Риге, возле офиса Нацобъединения.

Читать

В Боливии разбился самолет, перевозивший деньги: мародеры кинулись их собирать

Мир 13:25

Мир 0 комментариев

Не менее 20 человек погибли в результате крушения в Боливии военного самолета, который перевозил крупную сумму новых денег в Ла-Пас. Пытавшихся собрать купюры на месте крушения пришлось разгонять полиции, в итоге банкноты признали недействительными и сожгли.

Не менее 20 человек погибли в результате крушения в Боливии военного самолета, который перевозил крупную сумму новых денег в Ла-Пас. Пытавшихся собрать купюры на месте крушения пришлось разгонять полиции, в итоге банкноты признали недействительными и сожгли.

Читать

Март: коты-летуны, собаки-нюхачи…

Новости партнеров 12:53

Новости партнеров 0 комментариев

Животные радуются весне не меньше, чем люди. Однако нашим четвероногим питомцам нужно сейчас больше внимания, чтобы защитить от возможных трагедий.

Животные радуются весне не меньше, чем люди. Однако нашим четвероногим питомцам нужно сейчас больше внимания, чтобы защитить от возможных трагедий.

Читать

Херманис: «Нам необходима люстрация нового типа»; а была ли она вообще?

Мнения 12:46

Мнения 0 комментариев

Для чего эта люстрация нужна, знаменитый режиссёр и начинающий политик написал в своём аккаунте на платформе "Х". Правда, он не пояснил, почему она "нового типа" и в чём заключается её новизна.

Для чего эта люстрация нужна, знаменитый режиссёр и начинающий политик написал в своём аккаунте на платформе "Х". Правда, он не пояснил, почему она "нового типа" и в чём заключается её новизна.

Читать