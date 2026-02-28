Представитель правительства заявил, что Великобритания «не хочет дальнейшей эскалации конфликта в более широкий региональный конфликт» после ударов США и Израиля по Ирану.

В заявлении добавляется: «Нашим немедленным приоритетом является безопасность граждан Великобритании в регионе, и мы будем предоставлять им консульскую помощь, доступную 24 часа в сутки, 7 дней в неделю».

«В рамках наших давних обязательств по обеспечению безопасности наших союзников на Ближнем Востоке мы располагаем рядом оборонительных возможностей в регионе, которые мы недавно усилили. Мы готовы защищать наши интересы».

Неучастие Британии тем более интересно, что эта страна всегда считалась вернейшим союзником США. В 2003 году в ходе вторжения в Ирак и в 2001-21 гг. в Афганистане британский контингент был вторым по численности после американского.