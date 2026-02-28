Март: коты-летуны, собаки-нюхачи… Новости партнеров Редакция PRESS 28 февраля, 2026 12:53 Новости партнеров

Животные радуются весне не меньше, чем люди. Однако нашим четвероногим питомцам нужно сейчас больше внимания, чтобы защитить от возможных трагедий.

С таянием снега и пришедшими в Латвию плюсовыми температурами собак и котиков тут как тут поджидают коварные вирусы, просыпающиеся паразиты, множество травмирующих предметов и ситуаций.

О том, чего стоит избегать при прогулке с животными весной и что делать, чтобы ваш питомец был защищен от смертельных инфекций, рассказывает владелец рижской круглосуточной клиники Dr. Beinerts ветеринар Янис Бейнертс.

Либо прививка, либо угроза смерти

– Начну с главного - с вакцинации, – говорит доктор Бейнертс. - Это единственная надежная защита собак и котов от смертельно опасных болезней. На календаре — март, а значит, возьмите в руки паспорт вашего питомца и проверьте: не пора ли сделать все необходимые прививки.

Можно даже не дожидаться, когда закончится срок действия предыдущей прививки, а поставить новую за две-три недели до этой даты. Это обеспечит надежный иммунитет от особо опасных заболеваний, вирусы которых становятся все более стойкими во внешней среде и резистентными к антибиотикам.

Собака без обязательных прививок, как астронавт в открытом космосе без скафандра и защитного шлема… Я не шучу. Когда потом заплаканные хозяева приносят на руках фактически умирающего пса от распространенной инфекции, я хочу всегда их спросить: ну почему же вы не привили своего любимца, это же так просто было сделать?! Потом мы бьемся за жизнь четверолапого — радуемся, когда удается вырвать его из лап смерти и не отпустить на радугу.

Почему бы не предотвратить проблему?

Всегда говорю: нашим собакам обязательны прививки от бешенства, чумы плотоядных, парвовирусного энтерита и еще лептоспироза. Котиков вакцинируем от бешенства, кальцивироза, панлейкопении и герпеса.

Вы скажете, в Латвии нет бешенства? Зафиксированных случаев — нет, наша страна официально свободна от этой напасти с 2015 года, но что мы знаем про каждого ежика, бегающего по приграничному лесу? Ничего! И бешенства (смертельной заразы в том числе для человека) нет, так как эта прививка обязательна к исполнению. Недавно собака с бешенством проехала через Латвию дальше в Европу, будем надеяться, никого не успела обслюнявить и ее помет не съела пробежавшая лиса...

Ваш котик не выходит из квартиры, а собака – за пределы хозяйской территории дома? Это ничего ровным счетом не меняет: вирусы и бактерии могут быть принесены в дом на обуви, одежде или занесены другими животными. Животные любят обнюхивать одежду, облизывать обувь своих хозяев, когда те возвращаются домой с работы или после прогулки. Так опасные инфекции и попадают в организм домашних животных. Таких случаев очень много.

Ищите букву L!

– Хочу обратить внимание владельцев собак на то, что в последние полгода зафиксирован рекордный рост заболеваемости лептоспирозом. Такого резкого всплеска, как я понимаю, не ожидали даже эпидемиологи. Одной из причин они называют увеличение численности грызунов в последние годы.

Лептоспироз по науке – это антропозоонозное мультисистемное заболевание. Оно поражает практически весь организм: печень и почки, легкие, селезенку, переднюю камеру глаза, сетчатку, сердечную и скелетную мышцы, мозговые оболочки, половые органы и поджелудочную железу. Помимо этого, подавляет свертываемость крови. Развитие болезни у собак не зависит от возраста, половой или породной принадлежности. Лептоспироз между тем передается человеку и так же, как для наших питомцев, опасен для нас, людей...

Прививка от лептоспироза не обязательная по закону, но необходимая по факту. К счастью, в нашей клинике есть поливалентные вакцины против лептоспироза животных, защищающие организм от воздействия разных штаммов. В паспорте животного такая прививка обозначается латинской буквой L. Собака, получившая прививку, будет ограждена от гибели. Псы обожают попить из лужи или пруда, погонять мышей, съесть яблоко в саду, лизнуть место с испражнениями другой собаки и так далее – а это все возможные источники лептоспироза.

Поэтому я уверен, что наряду с обязательными инъекциями следует ежегодно делать прививку от лептоспироза. В первый раз это два укола: один и через 2-4 недели - другой.

Прочь, паразиты такие!

– Перед вакцинацией надо провести противопаразитарную обработку как собаки, так и кота. И вообще это надо делать раз в 2-3 месяца.

В ветаптеках есть противопаразитарные таблетки, пасты. Есть препараты, которые назначает врач. Обязательно нужно придерживаться инструкций, прилагающихся к препарату и/или данных врачом. Если лечебной схемой предусмотрены, например, два приема лекарства с интервалом в 14 дней, нельзя от нее отступать.

И всегда лучше показать вашего питомца ветврачу и проконсультироваться по этому вопросу. Осмотр животного после зимы – это нормальное дело, это как профилактическая диспансеризация для человека.

Время подкормить нутриентами!

– В марте надо обратить внимание и на рацион вашего любимца. Чтобы иммунитет после холодной зимы был крепким, необходимо обеспечить питомцу грамотно составленный рацион. Я не сторонник того, чтобы круглый год собаку или котика кормить витаминами... Но весна и осень — два сезона, когда меняется длительность дня и ночи, когда происходят перемены в организме животных (они подстраиваются под новые ритмы). И в это время желательно введение в питание нутриентов. В марте-апреле и октябре-ноябре стоит давать животным комплексные витамины, а также Омега-3 - для кожи и шерсти. Опять же, пробиотики в небольших дозировках подавать собаке не повредит, потому что животному, которое питается коммерческим кормом, не всегда их в организме достаточно.

Если ваша собака - уличный пылесос

Одна из опасностей, которая может подстерегать собаку, - это прогулки на улице. Снег тает, и под ним проступает много того, что несет в себе угрозу различных пищевых отравлений: остатки всего, что там накопилось за зиму, трупы птиц и мышек и так далее… Не позволяйте собаке все это съесть. А если ваш питомец настроен на поглощение всякого разного на улице и вы с этим ничего не можете поделать, нужно подумать о специальном наморднике, посоветуйтесь с вашим ветеринаром.

Будьте также готовы к увеличению активности и подвижности вашего питомца. Котики, например, как только появляются первые мухи и открываются на проветривание окна, часто оказываются на… асфальте.

Кошки постоянно исследуют свое окружение, проверяют границы и ищут новые впечатления. Окно предоставляет им уникальную возможность наблюдать за внешним миром, получать новую сенсорную информацию: запахи улицы, звуки города, визуальные стимулы. Иногда котики срываются с карнизов, несмотря на всю их природную ловкость.

Мартовские и апрельские летуны — частые гости нашей ветклиники. Мы лечим их сломанные лапки, поврежденные внутренние органы и другие специфические травмы, которые кошки получают при ударе о твердую поверхность. Приземление на лапы лишь частично амортизирует удар, но не исключает его разрушительного воздействия на внутренние органы и скелет.

Одним словом, ранняя весна - это время, когда надо позаботиться о ваших питомцах: провести антипаразитарную обработку и вакцинацию, проверить защиту на окнах, усилить поступление витаминов и микроэлементов в их рацион.

Записала Людмила ВЕВЕРЕ

