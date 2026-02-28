Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп объявил войну режиму аятолл и призвал иранцев брать власть в свои руки

Редакция PRESS 28 февраля, 2026 12:34

Важно 0 комментариев

Президент Дональд Трамп официально объявил о начале масштабной военной операции американских войск против Тегерана, назвав целью вторжения «защиту американского народа и устранение непосредственных угроз со стороны иранского режима». Видеообращение опубликовано в Truth Social.

Трамп обвинил Иран в ведении «бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств», направленной против США и союзников. «Несущая угрозу деятельность Ирана напрямую подвергает опасности Соединенные Штаты, наши войска, наши базы за рубежом и наших союзников по всему миру», — заявил президент. По словам Трампа, иранский режим на протяжении 47 лет скандировал «Смерть Америке» и организовал десятки атак, в которых пострадали американские военные и гражданские. «Это был массовый террор, и мы больше не собираемся это терпеть», — подытожил глава Белого дома, назвав иранское руководство «жестокой группой очень суровых и ужасных людей».

Трамп заявил, что в ходе операции против Ирана США «уничтожат их ракеты и сравняют с землей их ракетную промышленность», а также ликвидируют иранский военно-морской флот. Кроме того, президент призвал граждан Ирана, которые в начале года устроили крупнейшие за десятилетия протесты, жестоко подавленные режимом, свергнуть свое правительство. «Когда мы закончим, берите власть в свои руки. Она будет принадлежать вам по праву. Вероятно, это ваш единственный шанс на многие поколения вперед… Посмотрим, как вы на него ответите», — подчеркнул Трамп.

По его словам, несмотря на бомбардировки иранских ядерных объектов в июне 2025 года, Тегеран все еще работает над восстановлением своей ядерной программы. «Иран — крупнейший спонсор терроризма в мире. У них никогда не будет ядерного оружия. Скажу это снова — у них никогда не будет ядерного оружия. Я никогда не позволю спонсору терроризма номер один в мире иметь ядерное оружие», — заявил президент.

Кроме того, Трамп призвал Корпус стражей исламской революции (КСИР) сложить оружие, заявив: «С вами будут обращаться справедливо, предоставив полную неприкосновенность, или же вас ждет верная смерть».

Реза Пехлеви, сын последнего иранского шаха, который ранее представлял свой план по переустройству Ирана после свержения режима аятолл, также выступил с обращением, призвав иранцев готовиться к «решающей битве». По его словам, «помощь» со стороны США нацелена на «репрессивный аппарат и машину насилия» исламской республики, «а не страна и великий народ Ирана».

«Однако даже с приходом этой помощи окончательная победа будет достигнута нашими руками. Именно мы, народ Ирана, доведем это дело до конца в этой решающей битве», — заявил Пехлеви. Также он обратился к иранской армии, призывая военных «присоединиться к народу». Трампа же он попросил «проявить максимальную осторожность».

