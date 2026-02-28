Очевидцы, естественно, не могли не запечатлеть столь необычное явление. Вот что рассказала журналистам одна из пассажирок: "Я ждала поезда из Риги в Елгаву. Видела, что идёт поезд из Риги в Таллин или Юрмалу, не знаю, куда. И он ехал очень медленно. Тогда я повернулась, посмотрела, почему он так медленно едет, а впереди него шёл этот мужчина. Поезд сигналил, но ехал очень медленно, нельзя было понять, насколько долго он так ехал"

Как сообщает предприятие по перевозке пассажиров Vivi, молодой человек - оказалось, что ему около 24 лет - спустился на пути с перрона. А Latvijas dzelzceļš информирует, что машинист вовремя заметил человека на рельсах, сразу же резко затормозил и подал предупреждающий звуковой сигнал - во избежание несчастного случая. Полицию оповестили сразу же.

Следы мужчины на снегу видны на расстоянии нескольких сотен метров. В момент, когда сотрудникам полиции удалось его задержать, он не шёл на контакт, поэтому был передан в распоряжение медиков.

Стражи закона информируют, что, возможно, мужчина испытывал сильные эмоциональные переживания или у него имеется душевное расстройство. По этой причине он не получит наказания за нарушение общественного порядка. Будут проведены экспертизы, чтобы выяснить, не был ли молодой человек под влиянием одурманивающих веществ.

На вопрос, не выглядел ли мужчина пьяным, очевидица ответила: "Выглядел пьяным, возможно, и под наркотиками. (Журналист: "А людей на перроне было много?") Да, было довольно много. У всех был шок. Но ничего, никто не убежал, просто стояли и смотрели".

Никто не пытался подойти и согнать мужчину с путей: "Предполагаю. это потому, что поезд за ним ехал очень-очень медленно. Возможно, если бы в поезде его не видели, было бы иначе. Но куда ты там пойдёшь отгонять его в сторону".

Итого семь поездов пришли с опозданием - от 4 до 20 минут.