В чём мать родила — по рельсам: подробности о происшествии на станции Торнякалнс (2)

tv3.lv 28 февраля, 2026 10:50

Важно 2 комментариев

Необычное зрелище в четверг увидели люди, ждавшие поезда после 18 часов. Обнажённый мужчина с упорством Терминатора шёл прямо по рельсам в сторону центра Риги, невзирая на то, что у него за спиной ехал поезд, пока "нудиста" не перехватили полицейские, сообщает программа Degpunktā.

Очевидцы, естественно, не могли не запечатлеть столь необычное явление. Вот что рассказала журналистам одна из пассажирок: "Я ждала поезда из Риги в Елгаву. Видела, что идёт поезд из Риги в Таллин или Юрмалу, не знаю, куда. И он ехал очень медленно. Тогда я повернулась, посмотрела, почему он так медленно едет, а впереди него шёл этот мужчина. Поезд сигналил, но ехал очень медленно, нельзя было понять, насколько долго он так ехал"

Как сообщает предприятие по перевозке пассажиров Vivi, молодой человек - оказалось, что ему около 24 лет - спустился на пути с перрона. А Latvijas dzelzceļš информирует, что машинист вовремя заметил человека на рельсах, сразу же резко затормозил и подал предупреждающий звуковой сигнал - во избежание несчастного случая. Полицию оповестили сразу же.

Следы мужчины на снегу видны на расстоянии нескольких сотен метров. В момент, когда сотрудникам полиции удалось его задержать, он не шёл на контакт, поэтому был передан в распоряжение медиков.

Стражи закона информируют, что, возможно, мужчина испытывал сильные эмоциональные переживания или у него имеется душевное расстройство. По этой причине он не получит наказания за нарушение общественного порядка. Будут проведены экспертизы, чтобы выяснить, не был ли молодой человек под влиянием одурманивающих веществ.

На вопрос, не выглядел ли мужчина пьяным, очевидица ответила: "Выглядел пьяным, возможно, и под наркотиками. (Журналист: "А людей на перроне было много?") Да, было довольно много. У всех был шок. Но ничего, никто не убежал, просто стояли и смотрели". 

Никто не пытался подойти и согнать мужчину с путей: "Предполагаю. это потому, что поезд за ним ехал очень-очень медленно. Возможно, если бы в поезде его не видели, было бы иначе. Но куда ты там пойдёшь отгонять его в сторону".

Итого семь поездов пришли с опозданием - от 4 до 20  минут. 

«Меньше неравноправия, а не свободы!» В Риге состоялся пикет в защиту русского языка
Экономист: фактически происходит удвоение налога на недвижимость; как это возможно?
«Ну очень своевременно!» За что раскритиковали депутата РД Марту Котелло, а заодно и думу (ВИДЕО)
Не пора ли определиться, г-н министр: за что Абу Мери упрекают в очередной раз? (2)

Как выяснил портал Jauns.lv, глава Минздрава Хосам Абу Мери имеет двойное гражданство - латвийское и ливанское, от которого он не отказался после того, как в 2007 году стал гражданином Латвии за особые заслуги.

Если у дома пропал фонд накоплений… Как быть и можно ли вернуть деньги? (2)

Жителей многоквартирных домов призывают формировать накопительный фонд дома, чтобы было на что эти дома ремонтировать. Но нередко бывает так, что эти накопления куда-то исчезают или управляющая компания не перечисляет деньги поставщикам коммунальных услуг. Как предотвратить ситуации, когда эта самая компания присвоила накопления дома или деньги на коммунальные платежи, разбиралась редакция программы ЛТВ 4. studija. 

«Ну очень своевременно!» За что раскритиковали депутата РД Марту Котелло, а заодно и думу (ВИДЕО) (2)

В последний день календарной зимы, в оттепель, на фоне массового таяния снега, депутат Рижской думы Марта Котелло выложила в соцсетях ролик, который назвала "Мой отчёт о рижских тротуарах этой зимой". 

«Меньше неравноправия, а не свободы!» В Риге состоялся пикет в защиту русского языка (2)

Пикет против поправки к Закону о защите прав потребителей, о котором сообщалось на этой неделе, состоялся в субботу, 28 февраля, в 13 часов на ул. Торня в Старой Риге, возле офиса Нацобъединения.

В Боливии разбился самолет, перевозивший деньги: мародеры кинулись их собирать (2)

Не менее 20 человек погибли в результате крушения в Боливии военного самолета, который перевозил крупную сумму новых денег в Ла-Пас. Пытавшихся собрать купюры на месте крушения пришлось разгонять полиции, в итоге банкноты признали недействительными и сожгли.

Март: коты-летуны, собаки-нюхачи… (2)

Животные радуются весне не меньше, чем люди. Однако нашим четвероногим питомцам нужно сейчас больше внимания, чтобы защитить от возможных трагедий.

Херманис: «Нам необходима люстрация нового типа»; а была ли она вообще? (2)

Для чего эта люстрация нужна, знаменитый режиссёр и начинающий политик написал в своём аккаунте на платформе "Х". Правда, он не пояснил, почему она "нового типа" и в чём заключается её новизна.

