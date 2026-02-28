Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 28. Февраля Завтра: Justs, Skaidra, Skaidrite
Доступность

Могут ли в Латвию прорыть туннели из Белоруссии? Выясняла Элита Вейдемане (1)

Neatkarīgā Rīta Avīze 28 февраля, 2026 11:14

Новости Латвии 1 комментариев

Экспортёры мигрантов придумали новый приём - строительство туннелей из Белоруссии в Польшу. Он популярен на Ближнем Востоке, в частности, в секторе Газа. Могут ли такие сооружения появиться на латвийской границе? Об этом публицист "Неаткариги" побеседовала с генералом Раймондом Граубе, бывшим командиром НВС Юрисом Маклаковым и старшим специалистом по общественным отношениям Государственной погранохраны Кристине Петерсоне.

Вот как характеризует ситуацию на латвийско-белорусской границе Петерсоне: "Вырыть туннель физически возможно. Погранохрана усиленно обследовала границу, но ничего такого не выявила. Думаю, отсутствие туннелей на границе с Латвией объясняется тем, что, например, под Вилякой - одни болота, густые леса и корни. Там никакого туннеля не выкопать. Предполагаю, что на белорусско-польской границе почва более подходящая для рытья. Похоже обстоит дело с воздушными шарами: у нас их намного меньше - всё зависит от направления преобладающих ветров".

Маклаков предполагает, что это не первый случай: "Это огромная тяжёлая работа. Посмотрите, Палестина вся перерыта такими туннелями. А нелегальная миграция - очень хороший источник прибыли. Ещё одно: рытьё этих туннелей - своего рода проверка, испытание наших границ, способности наших пограничников действовать и реагировать".

Он напоминает, что границу можно проверить с помощью специальных приборов: "У нас граница с Белоруссией небольшая, поэтому у наших пограничников есть возможность сделать это оперативно. Но надо помнить - кто умнее, тот и способен переместить что-то через границу, чтобы заработать большие деньги. Возможно, белорусы придумают какой-нибудь электрический копатель, только почву надо куда-то деть".

Генерал Граубе в свою очередь иронизирует: "Вряд ли средства, вложенные в рытьё и укрепление туннелей, оправдывают средства, потому что есть возможности эти туннели обнаружить". Но похоже, что к работам привлечены специалисты с Ближнего Востока: "Если эти туннели достаточно длинные, это работает, и мы не можем полностью игнорировать эффективность туннелей: мы видим, что происходит в секторе Газа, видим эту эффективность на мексиканской границе - американская сторона хорошо обеспечена технологическими возможностями".

Впрочем, по словам генерала, сомнительно, что у нас такие туннели могут появиться: "У нас не скалистая почва, как на Ближнем Востоке, и не зона пустынь, как в Мексике, у нас грунтовые воды намного выше, густые леса тоже затрудняли бы рытьё. В некоторых местах туннели доказали свою эффективность, у нас - я скептически к этому отношусь, но совсем не считаться с этим мы не можем. Но чтобы такое рытьё туннелей стало настоящей угрозой для Латвии - здесь это трудно реализовать. В промышленных масштабах в Латвии, думаю, это невозможно".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Основная цель — поразить «как можно больше лидеров Ирана»: иранцы отвечают ударами по Израилю и Катару
Важно

Основная цель — поразить «как можно больше лидеров Ирана»: иранцы отвечают ударами по Израилю и Катару (3)

Экономист: фактически происходит удвоение налога на недвижимость; как это возможно?
Важно

Экономист: фактически происходит удвоение налога на недвижимость; как это возможно?

800 тысяч евро остались лежать — потому что некому помогать с латышским в школах
Новости Латвии

800 тысяч евро остались лежать — потому что некому помогать с латышским в школах (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Не пора ли определиться, г-н министр: за что Абу Мери упрекают в очередной раз? (1)

Важно 16:15

Важно 1 комментариев

Как выяснил портал Jauns.lv, глава Минздрава Хосам Абу Мери имеет двойное гражданство - латвийское и ливанское, от которого он не отказался после того, как в 2007 году стал гражданином Латвии за особые заслуги.

Как выяснил портал Jauns.lv, глава Минздрава Хосам Абу Мери имеет двойное гражданство - латвийское и ливанское, от которого он не отказался после того, как в 2007 году стал гражданином Латвии за особые заслуги.

Читать
Загрузка

Если у дома пропал фонд накоплений… Как быть и можно ли вернуть деньги? (1)

Новости Латвии 15:23

Новости Латвии 1 комментариев

Жителей многоквартирных домов призывают формировать накопительный фонд дома, чтобы было на что эти дома ремонтировать. Но нередко бывает так, что эти накопления куда-то исчезают или управляющая компания не перечисляет деньги поставщикам коммунальных услуг. Как предотвратить ситуации, когда эта самая компания присвоила накопления дома или деньги на коммунальные платежи, разбиралась редакция программы ЛТВ 4. studija. 

Жителей многоквартирных домов призывают формировать накопительный фонд дома, чтобы было на что эти дома ремонтировать. Но нередко бывает так, что эти накопления куда-то исчезают или управляющая компания не перечисляет деньги поставщикам коммунальных услуг. Как предотвратить ситуации, когда эта самая компания присвоила накопления дома или деньги на коммунальные платежи, разбиралась редакция программы ЛТВ 4. studija. 

Читать

«Ну очень своевременно!» За что раскритиковали депутата РД Марту Котелло, а заодно и думу (ВИДЕО) (1)

Важно 14:16

Важно 1 комментариев

В последний день календарной зимы, в оттепель, на фоне массового таяния снега, депутат Рижской думы Марта Котелло выложила в соцсетях ролик, который назвала "Мой отчёт о рижских тротуарах этой зимой". 

В последний день календарной зимы, в оттепель, на фоне массового таяния снега, депутат Рижской думы Марта Котелло выложила в соцсетях ролик, который назвала "Мой отчёт о рижских тротуарах этой зимой". 

Читать

«Меньше неравноправия, а не свободы!» В Риге состоялся пикет в защиту русского языка (1)

Важно 13:46

Важно 1 комментариев

Пикет против поправки к Закону о защите прав потребителей, о котором сообщалось на этой неделе, состоялся в субботу, 28 февраля, в 13 часов на ул. Торня в Старой Риге, возле офиса Нацобъединения.

Пикет против поправки к Закону о защите прав потребителей, о котором сообщалось на этой неделе, состоялся в субботу, 28 февраля, в 13 часов на ул. Торня в Старой Риге, возле офиса Нацобъединения.

Читать

В Боливии разбился самолет, перевозивший деньги: мародеры кинулись их собирать (1)

Мир 13:25

Мир 1 комментариев

Не менее 20 человек погибли в результате крушения в Боливии военного самолета, который перевозил крупную сумму новых денег в Ла-Пас. Пытавшихся собрать купюры на месте крушения пришлось разгонять полиции, в итоге банкноты признали недействительными и сожгли.

Не менее 20 человек погибли в результате крушения в Боливии военного самолета, который перевозил крупную сумму новых денег в Ла-Пас. Пытавшихся собрать купюры на месте крушения пришлось разгонять полиции, в итоге банкноты признали недействительными и сожгли.

Читать

Март: коты-летуны, собаки-нюхачи… (1)

Новости партнеров 12:53

Новости партнеров 1 комментариев

Животные радуются весне не меньше, чем люди. Однако нашим четвероногим питомцам нужно сейчас больше внимания, чтобы защитить от возможных трагедий.

Животные радуются весне не меньше, чем люди. Однако нашим четвероногим питомцам нужно сейчас больше внимания, чтобы защитить от возможных трагедий.

Читать

Херманис: «Нам необходима люстрация нового типа»; а была ли она вообще? (1)

Мнения 12:46

Мнения 1 комментариев

Для чего эта люстрация нужна, знаменитый режиссёр и начинающий политик написал в своём аккаунте на платформе "Х". Правда, он не пояснил, почему она "нового типа" и в чём заключается её новизна.

Для чего эта люстрация нужна, знаменитый режиссёр и начинающий политик написал в своём аккаунте на платформе "Х". Правда, он не пояснил, почему она "нового типа" и в чём заключается её новизна.

Читать