Вот как характеризует ситуацию на латвийско-белорусской границе Петерсоне: "Вырыть туннель физически возможно. Погранохрана усиленно обследовала границу, но ничего такого не выявила. Думаю, отсутствие туннелей на границе с Латвией объясняется тем, что, например, под Вилякой - одни болота, густые леса и корни. Там никакого туннеля не выкопать. Предполагаю, что на белорусско-польской границе почва более подходящая для рытья. Похоже обстоит дело с воздушными шарами: у нас их намного меньше - всё зависит от направления преобладающих ветров".

Маклаков предполагает, что это не первый случай: "Это огромная тяжёлая работа. Посмотрите, Палестина вся перерыта такими туннелями. А нелегальная миграция - очень хороший источник прибыли. Ещё одно: рытьё этих туннелей - своего рода проверка, испытание наших границ, способности наших пограничников действовать и реагировать".

Он напоминает, что границу можно проверить с помощью специальных приборов: "У нас граница с Белоруссией небольшая, поэтому у наших пограничников есть возможность сделать это оперативно. Но надо помнить - кто умнее, тот и способен переместить что-то через границу, чтобы заработать большие деньги. Возможно, белорусы придумают какой-нибудь электрический копатель, только почву надо куда-то деть".

Генерал Граубе в свою очередь иронизирует: "Вряд ли средства, вложенные в рытьё и укрепление туннелей, оправдывают средства, потому что есть возможности эти туннели обнаружить". Но похоже, что к работам привлечены специалисты с Ближнего Востока: "Если эти туннели достаточно длинные, это работает, и мы не можем полностью игнорировать эффективность туннелей: мы видим, что происходит в секторе Газа, видим эту эффективность на мексиканской границе - американская сторона хорошо обеспечена технологическими возможностями".

Впрочем, по словам генерала, сомнительно, что у нас такие туннели могут появиться: "У нас не скалистая почва, как на Ближнем Востоке, и не зона пустынь, как в Мексике, у нас грунтовые воды намного выше, густые леса тоже затрудняли бы рытьё. В некоторых местах туннели доказали свою эффективность, у нас - я скептически к этому отношусь, но совсем не считаться с этим мы не можем. Но чтобы такое рытьё туннелей стало настоящей угрозой для Латвии - здесь это трудно реализовать. В промышленных масштабах в Латвии, думаю, это невозможно".