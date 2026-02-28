Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Экономист: фактически происходит удвоение налога на недвижимость; как это возможно?

28 февраля, 2026

0 комментариев

"Прозвучала очень радостная весть об отпуске кадастровой стоимости. Звучит так, будто рабов отпускают на свободу. Но на самом деле я бы всем хотел сказать одну вещь: фактически происходит удвоение налога на недвижимость, включая частное жильё", - сказал на телеканале TV24 в программе Naudas cena экономист и член правления общества "Без партий" Гунтарс Витолс.

Сейчас в системе кадастровой стоимости этих самых стоимостей де-факто две: одна - фискальная, исходя из которой начисляется налог, вторая - универсальная, приближенная к рыночной, и одна отличается от другой примерно в два раза, пояснил Витолс.

 "Каждый год фискальная стоимость постепенно повышается, цель - удвоить налог, который ты будешь платить за своё жильё, и многие, у кого нет никаких льгот, знают, что это немалые суммы. Если ты в год платишь 500, 800 или 1000 евро, это вступает в явное противоречие с любой политикой, которая была бы направлена на то, чтобы меньше людей уезжало, чтобы больше людей хотело жить здесь, хотело больше делать.

Было бесчисленное множество инициатив, что на первичное жильё налог вообще должен быть нулевой, и я категорически за. Но то, что происходит сейчас, реально каждый год, а иногда и дважды в год, там меняется, и фискальная стоимость постепенно повышается, а это глубинная бомба", - предупреждает экономист.

«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота (4)

800 тысяч евро остались лежать — потому что некому помогать с латышским в школах (1)

Не пора ли определиться, г-н министр: за что Абу Мери упрекают в очередной раз?

Как выяснил портал Jauns.lv, глава Минздрава Хосам Абу Мери имеет двойное гражданство - латвийское и ливанское, от которого он не отказался после того, как в 2007 году стал гражданином Латвии за особые заслуги.

Если у дома пропал фонд накоплений… Как быть и можно ли вернуть деньги?

Жителей многоквартирных домов призывают формировать накопительный фонд дома, чтобы было на что эти дома ремонтировать. Но нередко бывает так, что эти накопления куда-то исчезают или управляющая компания не перечисляет деньги поставщикам коммунальных услуг. Как предотвратить ситуации, когда эта самая компания присвоила накопления дома или деньги на коммунальные платежи, разбиралась редакция программы ЛТВ 4. studija. 

«Ну очень своевременно!» За что раскритиковали депутата РД Марту Котелло, а заодно и думу (ВИДЕО)

В последний день календарной зимы, в оттепель, на фоне массового таяния снега, депутат Рижской думы Марта Котелло выложила в соцсетях ролик, который назвала "Мой отчёт о рижских тротуарах этой зимой". 

«Меньше неравноправия, а не свободы!» В Риге состоялся пикет в защиту русского языка

Пикет против поправки к Закону о защите прав потребителей, о котором сообщалось на этой неделе, состоялся в субботу, 28 февраля, в 13 часов на ул. Торня в Старой Риге, возле офиса Нацобъединения.

В Боливии разбился самолет, перевозивший деньги: мародеры кинулись их собирать

Не менее 20 человек погибли в результате крушения в Боливии военного самолета, который перевозил крупную сумму новых денег в Ла-Пас. Пытавшихся собрать купюры на месте крушения пришлось разгонять полиции, в итоге банкноты признали недействительными и сожгли.

Март: коты-летуны, собаки-нюхачи…

Животные радуются весне не меньше, чем люди. Однако нашим четвероногим питомцам нужно сейчас больше внимания, чтобы защитить от возможных трагедий.

Херманис: «Нам необходима люстрация нового типа»; а была ли она вообще?

Для чего эта люстрация нужна, знаменитый режиссёр и начинающий политик написал в своём аккаунте на платформе "Х". Правда, он не пояснил, почему она "нового типа" и в чём заключается её новизна.

