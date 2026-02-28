Экономист: фактически происходит удвоение налога на недвижимость; как это возможно?

Сейчас в системе кадастровой стоимости этих самых стоимостей де-факто две: одна - фискальная, исходя из которой начисляется налог, вторая - универсальная, приближенная к рыночной, и одна отличается от другой примерно в два раза, пояснил Витолс.

"Каждый год фискальная стоимость постепенно повышается, цель - удвоить налог, который ты будешь платить за своё жильё, и многие, у кого нет никаких льгот, знают, что это немалые суммы. Если ты в год платишь 500, 800 или 1000 евро, это вступает в явное противоречие с любой политикой, которая была бы направлена на то, чтобы меньше людей уезжало, чтобы больше людей хотело жить здесь, хотело больше делать.

Было бесчисленное множество инициатив, что на первичное жильё налог вообще должен быть нулевой, и я категорически за. Но то, что происходит сейчас, реально каждый год, а иногда и дважды в год, там меняется, и фискальная стоимость постепенно повышается, а это глубинная бомба", - предупреждает экономист.