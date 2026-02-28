Нетаньяху заявил, что удары США и Израиля по Ирану продлятся несколько дней. Целью операции он назвал недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.

Сегодня утром Израиль и США атаковали Иран. Дональд Трамп в видеообращении призвал силы безопасности Ирана «сложить оружие или столкнуться с неизбежной смертью».

Иран нанес ответный ракетный удар по Израилю. Также были атакованы военные базы США в Бахрейне и Катаре. В Израиле объявлено чрезвычайное положение.

Резиденция Али Хаменеи стала одной из целью ударов

Спутниковые снимки, сделанные утром в субботу, показывают черный столб дыма и обширные разрушения на охраняемой территории.

В этой резиденции Хаменеи обычно живет и встречает высокопоставленных чиновников. Был ли он там на момент удара, неясно.

Иранские ракеты атакуют Катар и ОАЭ, в столице Бахрейна слышны взрывы

В воздушном пространстве Катара перехвачена иранская ракета, сообщает агентство AFP со ссылкой на власти страны.

Также мировые информационные агентства сообщают о взрывах в столице ОАЭ Абу-Даби. Воздушное пространство ОАЭ временно закрыто для полетов, объявили власти.

Ранее появилась информация о взрыве в столице Бахрейна.

Корреспонденты агенства AFP сообщают о взрывах в Манаме, столице Бахрейна. Пока никаких доволнительных подробностей не поступало.

В Бахрейне базируются корабли Пятого флота США. Однако несколько дней назад появились сообщения, что все американские корабли вышли с базы в Бахрейне в открытое море из соображений безопасности.

Основной целью первой волны ударов по Ирана было поразить «как можно больше лидеров», сообщили New York Times три высокопоставленных сотрудника израильских служб безопасности, знакомых с ходом операции. Собеседники газеты заявили, что в операции необходимо было добиться «хотя бы некоторой степени внезапности»: убить высокопоставленны иранских чиновников нужно было попытаться в ходе первой волны ударов — так как затем Иран сразу же примет дополнительные меры для защиты своего руководства.

Иран сообщает о 40 погибших в начальной школе для девочек

Как минимум 40 учениц погибли, десятки человек пострадали в результате атаки на школу в городе Минаб (провинция Хормозган), сообщает ВВС со ссылкой на государственное агентство IRNA. Ранее иранские СМИ сообщали о 24 погибших.

Независимого подтверждения этой информации пока нет. Как отмечает Associated Press, в Минабе находится одна из баз Корпуса стражей исламской революции.

ЯО и баллистические ракеты

«Трамп впервые пригрозил бомбардировкой Ирана в прошлом месяце, когда силы безопасности жестоко подавили антиправительственные протесты, убив тысячи людей. Но с тех пор его внимание в основном сосредоточилось на ядерной программе Ирана, хотя он не дал полного объяснения, почему этот вопрос стал чрезвычайной ситуацией, требующей применения военных действий, пишет корреспондент ВВС на Ближнем Востоке Хьюго Бачега.

На протяжении десятилетий США и Израиль обвиняют Иран в попытках тайно разработать ядерное оружие. Иран неоднократно отрицал, что стремится к созданию бомбы, и заявляет, что его программа предназначена исключительно для мирных целей, хотя эта страна является единственным государством, не обладающим ядерным оружием, которое обогатило уран до уровня, близкого к оружейному.

Иран заявляет, что его деятельность по обогащению урана была прекращена после того, как его ядерные объекты были поражены США во время войны с Израилем в прошлом году, хотя он не разрешил инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) доступ к поврежденным объектам. Президент Трамп неоднократно заявлял, что эти объекты были «уничтожены» в результате атак.

В этом месяце состоялись три раунда переговоров между США и Ираном по заключению соглашения, и на следующей неделе ожидались дальнейшие переговоры. Министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди, который выступал посредником, встретился вчера с официальными лицами США в Вашингтоне, на следующий день после переговоров в Женеве, что, возможно, было отчаянной попыткой предотвратить удар.

В интервью CBS News Альбусаиди заявил, что соглашение «в пределах досягаемости» и что в переговорах достигнут «существенный прогресс», и попросил предоставить больше времени для переговоров. Впервые публично обсуждая детали предложения Ирана, он упомянул о предложении Ирана никогда больше не иметь запасов обогащенного урана, об обязательстве по необратимому сокращению существующих запасов и о проверке со стороны МАГАТЭ.

Альбусаиди охарактеризовал эти предложения как лучшие, чем ядерная сделка, подписанная с Ираном при администрации Обамы в 2015 году, — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Трамп вышел из соглашения в 2018 году, во время своего первого срока в Белом доме.

До начала переговоров Иран уже отклонил требования США обсудить ограничения его программы по баллистическим ракетам, а также прекратить поддержку своих представителей в регионе, заявив, что эти требования являются нарушением его суверенитета. Альбусаиди сказал, что Иран «готов обсудить все» и что неядерные вопросы могут быть обсуждены отдельно с соседями Ирана».

Заявление Дональда Трампа

"США начали большую военную операцию против Ирана. Наша цель — уничтожить угрозу США и всему миру со стороны иранского режима.

На протяжении 47 лет иранский режим скандировал «Смерть Америке!» Его история началась с захвата в заложники десятков американцев в посольстве США в Тегеране [в 1979 году]. Он несет ответственность за теракт против американских миротворцев в Бейруте в 1983 году, за взрыв на борту эсминца «Коул» в 2000 году, за нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и за многие другие злодеяния. Мы не намерены дальше это терпеть.

Этот режим не должен получить ядерное оружие. Поэтому в прошлом году мы разбомбили его ядерные объекты. Мы много раз пытались с ними договориться. Но они продолжали развивать свою ядерную программу и разрабатывать ракеты, которые уже могут достигнуть Европы, а скоро могли бы достигнуть и США. Мы не можем этого допустить.

Мы уничтожим их ракетную программу. Мы уничтожим их флот. Мы не допустим новых терактов со стороны иранских прокси.

Мы можем понести потери. Но мы делаем это ради будущего.

Членам Корпуса стражей Исламской революции, иранской армии и полиции: сложите оружие — и получите амнистию, в противном случае — верная смерть.

Народу Ирана: настал час вашей свободы. Оставайтесь в укрытии. Когда мы закончим — берите власть в свои руки".

Как реагируют мировые лидеры

После ударов США и Израиля по Ирану и ответных мер Тегерана ВВС цитирует заявления:

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что европейский блок принял «широкие санкции» в ответ на «убийственный режим» Ирана. «Мы призываем все стороны проявить максимальную сдержанность, защитить гражданское население и в полной мере соблюдать международное право».

Офис премьер-министра Италии Джорджии Мелони выражает солидарность с гражданским населением Ирана, заявляя, что продолжает требовать уважения гражданских и политических прав. Офис добавляет, что Мелони проконсультируется с союзниками и региональными лидерами, чтобы поддержать усилия по снижению напряженности.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявляет, что его страна «поддерживает храбрый народ Ирана в его борьбе против угнетения» и поддерживает США в усилиях по предотвращению получения Ираном ядерного оружия.

Между тем Министерство иностранных дел России называет действия США и Израиля «безрассудными» и заявляет, что они нарушают международное право.

Ранее представитель правительства Великобритании заявил, что страна «не хочет дальнейшей эскалации конфликта в более широкий региональный конфликт», добавив: «Мы готовы защищать наши интересы».

Зеленский: «Иранский режим сам решил быть сообщником Путина»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал операцию США и Израиля в Иране. Он поддержал действия США, но заявил, что важно не допустить расширения конфликта и «сохранить как можно больше жизней».

«Хотя украинцы никогда не угрожали Ирану, но иранский режим сам решил быть сообщником Путина и снабжал его „шахедами“», — говорится в заявлении Зеленского в соцсетях. Президент Украины подчеркнул, что Тегеран поставлял Москве не только дроны, но и поделился технологиями.

По его словам, российские военные за все время с начала вторжения в Украину более 57 тысяч дронов типа «Шахед».

«Поэтому это справедливо — дать шанс иранскому народу избавиться от террористического режима», — подчеркнул президент Украины.