Эксперт: «Эта война будет гораздо более серьёзной»

28 февраля, 2026 12:27

LETA

В конфликте, который начался в Иране, обратного пути больше нет, и Израиль совместно с США попытается добиться смены режима в стране, заявил агентству LETA директор Центра геополитических исследований, ассоциированный профессор Рижского университета им. Страдиня Марис Анджанс.

Он отметил, что в Пентагоне операции против Ирана дано название Epic Fury, что можно перевести как "Эпическая ярость", и это о многом говорит.

Анджанс напомнил, что в июне прошлого года имела место 12-дневная война, когда Израиль атаковал иранские ядерные объекты, при этом к Израилю также присоединились США. Та война завершилась очень быстро решением президента США Доналда Трампа. 

"Думаю, что эта война будет намного серьёзнее", - сказал Анджанс.

Эксперт считает, что вряд ли это будет наземная война, но всё будет зависеть от Ирана, проявившего упрямство на последних переговорах с США об иранской ядерной программе.

Анджанс также напомнил об обширных протестах в Иране в конце прошлого и начале нынешнего года - по его мнению, это тоже придало Израилю смелости.

По предположению политолога, в ходе нынешней операции будет сделана попытка убить или взять в плен аятоллу Али Хаменеи. Смена режима в Иране совершенно точно является целью Израиля и, скорее всего, США тоже: "Обратного пути больше нет, думаю, что пойдёт игра ва-банк".

Мнение эксперта таково, что происходящее на Ближнем Востоке на Европу повлияет косвенным образом. Будет отвлечено внимание от Украины, а Россия, скорее всего, попытается стать посредником. "Но в остальном я думаю, что Европа будет играть роль зрителя", - сказал Анджанс.

Экономист: фактически происходит удвоение налога на недвижимость; как это возможно?

«Меньше неравноправия, а не свободы!» В Риге состоялся пикет в защиту русского языка

800 тысяч евро остались лежать — потому что некому помогать с латышским в школах (1)

Не пора ли определиться, г-н министр: за что Абу Мери упрекают в очередной раз?

Как выяснил портал Jauns.lv, глава Минздрава Хосам Абу Мери имеет двойное гражданство - латвийское и ливанское, от которого он не отказался после того, как в 2007 году стал гражданином Латвии за особые заслуги.

Если у дома пропал фонд накоплений… Как быть и можно ли вернуть деньги?

Жителей многоквартирных домов призывают формировать накопительный фонд дома, чтобы было на что эти дома ремонтировать. Но нередко бывает так, что эти накопления куда-то исчезают или управляющая компания не перечисляет деньги поставщикам коммунальных услуг. Как предотвратить ситуации, когда эта самая компания присвоила накопления дома или деньги на коммунальные платежи, разбиралась редакция программы ЛТВ 4. studija. 

«Ну очень своевременно!» За что раскритиковали депутата РД Марту Котелло, а заодно и думу (ВИДЕО)

В последний день календарной зимы, в оттепель, на фоне массового таяния снега, депутат Рижской думы Марта Котелло выложила в соцсетях ролик, который назвала "Мой отчёт о рижских тротуарах этой зимой". 

«Меньше неравноправия, а не свободы!» В Риге состоялся пикет в защиту русского языка

Пикет против поправки к Закону о защите прав потребителей, о котором сообщалось на этой неделе, состоялся в субботу, 28 февраля, в 13 часов на ул. Торня в Старой Риге, возле офиса Нацобъединения.

В Боливии разбился самолет, перевозивший деньги: мародеры кинулись их собирать

Не менее 20 человек погибли в результате крушения в Боливии военного самолета, который перевозил крупную сумму новых денег в Ла-Пас. Пытавшихся собрать купюры на месте крушения пришлось разгонять полиции, в итоге банкноты признали недействительными и сожгли.

Март: коты-летуны, собаки-нюхачи…

Животные радуются весне не меньше, чем люди. Однако нашим четвероногим питомцам нужно сейчас больше внимания, чтобы защитить от возможных трагедий.

Херманис: «Нам необходима люстрация нового типа»; а была ли она вообще?

Для чего эта люстрация нужна, знаменитый режиссёр и начинающий политик написал в своём аккаунте на платформе "Х". Правда, он не пояснил, почему она "нового типа" и в чём заключается её новизна.

