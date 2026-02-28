Эксперт: «Эта война будет гораздо более серьёзной»

Он отметил, что в Пентагоне операции против Ирана дано название Epic Fury, что можно перевести как "Эпическая ярость", и это о многом говорит.

Анджанс напомнил, что в июне прошлого года имела место 12-дневная война, когда Израиль атаковал иранские ядерные объекты, при этом к Израилю также присоединились США. Та война завершилась очень быстро решением президента США Доналда Трампа.

"Думаю, что эта война будет намного серьёзнее", - сказал Анджанс.

Эксперт считает, что вряд ли это будет наземная война, но всё будет зависеть от Ирана, проявившего упрямство на последних переговорах с США об иранской ядерной программе.

Анджанс также напомнил об обширных протестах в Иране в конце прошлого и начале нынешнего года - по его мнению, это тоже придало Израилю смелости.

По предположению политолога, в ходе нынешней операции будет сделана попытка убить или взять в плен аятоллу Али Хаменеи. Смена режима в Иране совершенно точно является целью Израиля и, скорее всего, США тоже: "Обратного пути больше нет, думаю, что пойдёт игра ва-банк".

Мнение эксперта таково, что происходящее на Ближнем Востоке на Европу повлияет косвенным образом. Будет отвлечено внимание от Украины, а Россия, скорее всего, попытается стать посредником. "Но в остальном я думаю, что Европа будет играть роль зрителя", - сказал Анджанс.