МИД Латвии призывает воздержаться от поездок в Израиль и в Иран; куда обратиться за помощью

Граждан и неграждан Латвии, уже находящихся в Израиле, просят держаться поближе к укрытиям и следовать указаниям органов власти.

Латвийцев, которые отправились в краткосрочную поездку в Израиль и нуждаются в помощи для возвращения в Латвию, МИД призывает связаться с круглосуточным дежурным консульского департамента по телефону +3712633 7711 или электронной почте palidziba@mfa.gov.lv.

Предупреждение о непосещении Ирана уже было в силе некоторое время. МИД призывал не ездить в эту страну с учётом обширных протестов, непредсказуемого развития внутренней политики и ограничений на телекоммуникации в Иране, а также напряжённой ситуации с безопасностью в регионе.

Латвийцев, постоянно проживающих в Иране, МИД призывает соблюдать осторожность и избегать мест массового сбора людей. Возможности обеспечить консульскую помощь для обладателей латвийских паспортов в Иране ограничены.

Тех, кто на данный момент отправился в краткосрочную поездку в Иран, МИД настоятельно призывает зарегистрироваться в консульском регистре.