МИД Латвии призывает воздержаться от поездок в Израиль и в Иран; куда обратиться за помощью

28 февраля, 2026 11:43

LETA

С учётом последних событий на Ближнем Востоке, в том числе ракетных обстрелов и закрытия воздушного пространства, МИД Латвии настоятельно призывает воздержаться от посещения Израиля, свидетельствует заявление министерства.

Граждан и неграждан Латвии, уже находящихся в Израиле, просят держаться поближе к укрытиям и следовать указаниям органов власти.

Латвийцев, которые отправились в краткосрочную поездку в Израиль и нуждаются в помощи для возвращения в Латвию, МИД призывает связаться с круглосуточным дежурным консульского департамента по телефону +3712633 7711 или электронной почте palidziba@mfa.gov.lv.

Предупреждение о непосещении Ирана уже было в силе некоторое время. МИД призывал не ездить в эту страну с учётом обширных протестов, непредсказуемого развития внутренней политики и ограничений на телекоммуникации в Иране, а также напряжённой ситуации с безопасностью в регионе.

Латвийцев, постоянно проживающих в Иране, МИД призывает соблюдать осторожность и избегать мест массового сбора людей. Возможности обеспечить консульскую помощь для обладателей латвийских паспортов в Иране ограничены.

Тех, кто на данный момент отправился в краткосрочную поездку в Иран, МИД настоятельно призывает зарегистрироваться в консульском регистре.

«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота
«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота (4)

Экономист: фактически происходит удвоение налога на недвижимость; как это возможно?
Экономист: фактически происходит удвоение налога на недвижимость; как это возможно?

«Меньше неравноправия, а не свободы!» В Риге состоялся пикет в защиту русского языка
«Меньше неравноправия, а не свободы!» В Риге состоялся пикет в защиту русского языка

Не пора ли определиться, г-н министр: за что Абу Мери упрекают в очередной раз?

Как выяснил портал Jauns.lv, глава Минздрава Хосам Абу Мери имеет двойное гражданство - латвийское и ливанское, от которого он не отказался после того, как в 2007 году стал гражданином Латвии за особые заслуги.

Если у дома пропал фонд накоплений… Как быть и можно ли вернуть деньги?

Жителей многоквартирных домов призывают формировать накопительный фонд дома, чтобы было на что эти дома ремонтировать. Но нередко бывает так, что эти накопления куда-то исчезают или управляющая компания не перечисляет деньги поставщикам коммунальных услуг. Как предотвратить ситуации, когда эта самая компания присвоила накопления дома или деньги на коммунальные платежи, разбиралась редакция программы ЛТВ 4. studija. 

«Ну очень своевременно!» За что раскритиковали депутата РД Марту Котелло, а заодно и думу (ВИДЕО)

В последний день календарной зимы, в оттепель, на фоне массового таяния снега, депутат Рижской думы Марта Котелло выложила в соцсетях ролик, который назвала "Мой отчёт о рижских тротуарах этой зимой". 

«Меньше неравноправия, а не свободы!» В Риге состоялся пикет в защиту русского языка

Пикет против поправки к Закону о защите прав потребителей, о котором сообщалось на этой неделе, состоялся в субботу, 28 февраля, в 13 часов на ул. Торня в Старой Риге, возле офиса Нацобъединения.

В Боливии разбился самолет, перевозивший деньги: мародеры кинулись их собирать

Не менее 20 человек погибли в результате крушения в Боливии военного самолета, который перевозил крупную сумму новых денег в Ла-Пас. Пытавшихся собрать купюры на месте крушения пришлось разгонять полиции, в итоге банкноты признали недействительными и сожгли.

Март: коты-летуны, собаки-нюхачи…

Животные радуются весне не меньше, чем люди. Однако нашим четвероногим питомцам нужно сейчас больше внимания, чтобы защитить от возможных трагедий.

Херманис: «Нам необходима люстрация нового типа»; а была ли она вообще?

Для чего эта люстрация нужна, знаменитый режиссёр и начинающий политик написал в своём аккаунте на платформе "Х". Правда, он не пояснил, почему она "нового типа" и в чём заключается её новизна.

