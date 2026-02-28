В Боливии разбился самолет, перевозивший деньги: мародеры кинулись их собирать

Вечером пятницы, коло 18:00 по местному времени, грузовой самолет Hercules, принадлежащий боливийским ВВС, заходил на посадку в аэропорте города Эль-Альто возле деловой столицы Боливии — Ла-Паса, однако по неизвестным пока причинам после приземления выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на оживленное шоссе, сообщил местный телеканал Unitel.

Оказавшись на шоссе, самолет, по данным Минобороны Боливии, проехал по нему еще около километра, при этом он столкнулся с несколькими ехавшими по шоссе автомобилями, как легковыми, так и грузовыми. В результате и машины, и лайнер получили сильные повреждения, а самолет загорелся. На видеокадрах, заснятых Unitel, видно, что лайнер фактически развалился на части.

По последним данным боливийской полиции, погибли как минимум 20 человек, в том числе дети. Среди жертв катастрофы — люди, находившиеся в ехавших по шоссе автомобилях, сообщили спасатели.

Как сообщил командующий ВВС Боливии Серхио Лора, двое членов экипажа, находившихся на борту самолета, пропали без вести, а шестеро других выжили, но были ранены и получают медицинскую помощь.

Не менее 28 человек пострадали в результате инцидента, сообщила министр здравоохранения Боливии Татьяна Флорес.

Самолет перевозил в Ла-Пас из города Санта-Круз большое количество новых банкнот, отпечатанных по заказу боливийского Центробанка. Власти подтвердили, что на борту самолета была большая сумма денег, но не назвали ее.

О том, что в потерпевшем катастрофу самолете были наличные, быстро узнали местные жители, сообщил Unitel, купюры начали разлетаться из-под обломков самолета. Вскоре большое количество людей собрались на месте крушения и предприняли попытки собирать разлетавшиеся купюры, в то время как спасатели и пожарные продолжали работать, отмечает телеканал.