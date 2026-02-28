Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 28. Февраля Завтра: Justs, Skaidra, Skaidrite
Доступность

В Боливии разбился самолет, перевозивший деньги: мародеры кинулись их собирать

© BBC 28 февраля, 2026 13:25

Мир 0 комментариев

Не менее 20 человек погибли в результате крушения в Боливии военного самолета, который перевозил крупную сумму новых денег в Ла-Пас. Пытавшихся собрать купюры на месте крушения пришлось разгонять полиции, в итоге банкноты признали недействительными и сожгли.

Вечером пятницы, коло 18:00 по местному времени, грузовой самолет Hercules, принадлежащий боливийским ВВС, заходил на посадку в аэропорте города Эль-Альто возле деловой столицы Боливии — Ла-Паса, однако по неизвестным пока причинам после приземления выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на оживленное шоссе, сообщил местный телеканал Unitel.

Оказавшись на шоссе, самолет, по данным Минобороны Боливии, проехал по нему еще около километра, при этом он столкнулся с несколькими ехавшими по шоссе автомобилями, как легковыми, так и грузовыми. В результате и машины, и лайнер получили сильные повреждения, а самолет загорелся. На видеокадрах, заснятых Unitel, видно, что лайнер фактически развалился на части.

По последним данным боливийской полиции, погибли как минимум 20 человек, в том числе дети. Среди жертв катастрофы — люди, находившиеся в ехавших по шоссе автомобилях, сообщили спасатели.

Как сообщил командующий ВВС Боливии Серхио Лора, двое членов экипажа, находившихся на борту самолета, пропали без вести, а шестеро других выжили, но были ранены и получают медицинскую помощь.

Не менее 28 человек пострадали в результате инцидента, сообщила министр здравоохранения Боливии Татьяна Флорес.

Самолет перевозил в Ла-Пас из города Санта-Круз большое количество новых банкнот, отпечатанных по заказу боливийского Центробанка. Власти подтвердили, что на борту самолета была большая сумма денег, но не назвали ее.

О том, что в потерпевшем катастрофу самолете были наличные, быстро узнали местные жители, сообщил Unitel, купюры начали разлетаться из-под обломков самолета. Вскоре большое количество людей собрались на месте крушения и предприняли попытки собирать разлетавшиеся купюры, в то время как спасатели и пожарные продолжали работать, отмечает телеканал.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота
Важно

«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота (4)

Основная цель — поразить «как можно больше лидеров Ирана»: иранцы отвечают ударами по Израилю и Катару
Важно

Основная цель — поразить «как можно больше лидеров Ирана»: иранцы отвечают ударами по Израилю и Катару (3)

Экономист: фактически происходит удвоение налога на недвижимость; как это возможно?
Важно

Экономист: фактически происходит удвоение налога на недвижимость; как это возможно?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Не пора ли определиться, г-н министр: за что Абу Мери упрекают в очередной раз?

Важно 16:15

Важно 0 комментариев

Как выяснил портал Jauns.lv, глава Минздрава Хосам Абу Мери имеет двойное гражданство - латвийское и ливанское, от которого он не отказался после того, как в 2007 году стал гражданином Латвии за особые заслуги.

Как выяснил портал Jauns.lv, глава Минздрава Хосам Абу Мери имеет двойное гражданство - латвийское и ливанское, от которого он не отказался после того, как в 2007 году стал гражданином Латвии за особые заслуги.

Читать
Загрузка

Если у дома пропал фонд накоплений… Как быть и можно ли вернуть деньги?

Новости Латвии 15:23

Новости Латвии 0 комментариев

Жителей многоквартирных домов призывают формировать накопительный фонд дома, чтобы было на что эти дома ремонтировать. Но нередко бывает так, что эти накопления куда-то исчезают или управляющая компания не перечисляет деньги поставщикам коммунальных услуг. Как предотвратить ситуации, когда эта самая компания присвоила накопления дома или деньги на коммунальные платежи, разбиралась редакция программы ЛТВ 4. studija. 

Жителей многоквартирных домов призывают формировать накопительный фонд дома, чтобы было на что эти дома ремонтировать. Но нередко бывает так, что эти накопления куда-то исчезают или управляющая компания не перечисляет деньги поставщикам коммунальных услуг. Как предотвратить ситуации, когда эта самая компания присвоила накопления дома или деньги на коммунальные платежи, разбиралась редакция программы ЛТВ 4. studija. 

Читать

«Ну очень своевременно!» За что раскритиковали депутата РД Марту Котелло, а заодно и думу (ВИДЕО)

Важно 14:16

Важно 0 комментариев

В последний день календарной зимы, в оттепель, на фоне массового таяния снега, депутат Рижской думы Марта Котелло выложила в соцсетях ролик, который назвала "Мой отчёт о рижских тротуарах этой зимой". 

В последний день календарной зимы, в оттепель, на фоне массового таяния снега, депутат Рижской думы Марта Котелло выложила в соцсетях ролик, который назвала "Мой отчёт о рижских тротуарах этой зимой". 

Читать

«Меньше неравноправия, а не свободы!» В Риге состоялся пикет в защиту русского языка

Важно 13:46

Важно 0 комментариев

Пикет против поправки к Закону о защите прав потребителей, о котором сообщалось на этой неделе, состоялся в субботу, 28 февраля, в 13 часов на ул. Торня в Старой Риге, возле офиса Нацобъединения.

Пикет против поправки к Закону о защите прав потребителей, о котором сообщалось на этой неделе, состоялся в субботу, 28 февраля, в 13 часов на ул. Торня в Старой Риге, возле офиса Нацобъединения.

Читать

Март: коты-летуны, собаки-нюхачи…

Новости партнеров 12:53

Новости партнеров 0 комментариев

Животные радуются весне не меньше, чем люди. Однако нашим четвероногим питомцам нужно сейчас больше внимания, чтобы защитить от возможных трагедий.

Животные радуются весне не меньше, чем люди. Однако нашим четвероногим питомцам нужно сейчас больше внимания, чтобы защитить от возможных трагедий.

Читать

Херманис: «Нам необходима люстрация нового типа»; а была ли она вообще?

Мнения 12:46

Мнения 0 комментариев

Для чего эта люстрация нужна, знаменитый режиссёр и начинающий политик написал в своём аккаунте на платформе "Х". Правда, он не пояснил, почему она "нового типа" и в чём заключается её новизна.

Для чего эта люстрация нужна, знаменитый режиссёр и начинающий политик написал в своём аккаунте на платформе "Х". Правда, он не пояснил, почему она "нового типа" и в чём заключается её новизна.

Читать