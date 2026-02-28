Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
BMW отзывает 330 тысяч автомобилей из-за угрозы возгорания

© Deutsche Welle 28 февраля, 2026 11:30

Бизнес 0 комментариев

Из-за неправильной прокладки кабелей в панели приборов концерн BMW принял решение отозвать около 330 тысяч автомобилей по всему миру. Неисправность может привести к короткому замыканию с задымлением и возгоранием.

BMW отзовет около 330 000 автомобилей по всему миру из-за угрозы короткого замыкания в панели приборов. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщает dpa со ссылкой на соответствующее уведомление компании, опубликованное в базе данных Федерального автотранспортного ведомства ФРГ (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA).

Речь идет о моделях автомобилей i5, 7 Series, M5, 5 Series и i7, которые были произведены в период с 9 июня 2022-го по 5 декабря 2025 года. BMW сообщает, что неправильная прокладка проводов на панели приборов "при замене салонного микрофильтра может привести к повреждению кабелей и возможному короткому замыканию с возгоранием".

Компании пока не известен ни один несчастный случай, cвязанный с этой неисправностью, отмечает dpa. BMW рекомендует своим клиентам, которые производили замену масла и салонного фильтра, немедленно провести проверку и доработку безопасности кабелей автомобилей.

Две недели назад сотни тысяч автомобилей BMW отзывали из-за другой неисправности

В начале февраля 2026 года концерн BMW уже отозвал около 500 000 автомобилей из-за угрозы возгорания двигателя.

Проверка автомобилей 2-й серии Coupe, нескольких вариаций 3-й, 4-й и 5-й серий, 6-й серии Gran Turismo, 7-й Limousine, а также моделей BMW X4, X5, X6 и Z4 выявила, что их магнитный выключатель может изнашиваться после многочисленных запусков двигателя. Это может грозить проблемами при запуске автомобиля, коротким замыканием и перегревом стартера, сообщала газета Handelsblatt.

Не пора ли определиться, г-н министр: за что Абу Мери упрекают в очередной раз?
Важно

Не пора ли определиться, г-н министр: за что Абу Мери упрекают в очередной раз?

«Ну очень своевременно!» За что раскритиковали депутата РД Марту Котелло, а заодно и думу (ВИДЕО)
Важно

«Ну очень своевременно!» За что раскритиковали депутата РД Марту Котелло, а заодно и думу (ВИДЕО)

«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота
Важно

«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота (4)

Не пора ли определиться, г-н министр: за что Абу Мери упрекают в очередной раз?

Важно 16:15

Важно 0 комментариев

Как выяснил портал Jauns.lv, глава Минздрава Хосам Абу Мери имеет двойное гражданство - латвийское и ливанское, от которого он не отказался после того, как в 2007 году стал гражданином Латвии за особые заслуги.

Как выяснил портал Jauns.lv, глава Минздрава Хосам Абу Мери имеет двойное гражданство - латвийское и ливанское, от которого он не отказался после того, как в 2007 году стал гражданином Латвии за особые заслуги.

Читать
Если у дома пропал фонд накоплений… Как быть и можно ли вернуть деньги?

Новости Латвии 15:23

Новости Латвии 0 комментариев

Жителей многоквартирных домов призывают формировать накопительный фонд дома, чтобы было на что эти дома ремонтировать. Но нередко бывает так, что эти накопления куда-то исчезают или управляющая компания не перечисляет деньги поставщикам коммунальных услуг. Как предотвратить ситуации, когда эта самая компания присвоила накопления дома или деньги на коммунальные платежи, разбиралась редакция программы ЛТВ 4. studija. 

Жителей многоквартирных домов призывают формировать накопительный фонд дома, чтобы было на что эти дома ремонтировать. Но нередко бывает так, что эти накопления куда-то исчезают или управляющая компания не перечисляет деньги поставщикам коммунальных услуг. Как предотвратить ситуации, когда эта самая компания присвоила накопления дома или деньги на коммунальные платежи, разбиралась редакция программы ЛТВ 4. studija. 

Читать

«Ну очень своевременно!» За что раскритиковали депутата РД Марту Котелло, а заодно и думу (ВИДЕО)

Важно 14:16

Важно 0 комментариев

В последний день календарной зимы, в оттепель, на фоне массового таяния снега, депутат Рижской думы Марта Котелло выложила в соцсетях ролик, который назвала "Мой отчёт о рижских тротуарах этой зимой". 

В последний день календарной зимы, в оттепель, на фоне массового таяния снега, депутат Рижской думы Марта Котелло выложила в соцсетях ролик, который назвала "Мой отчёт о рижских тротуарах этой зимой". 

Читать

«Меньше неравноправия, а не свободы!» В Риге состоялся пикет в защиту русского языка

Важно 13:46

Важно 0 комментариев

Пикет против поправки к Закону о защите прав потребителей, о котором сообщалось на этой неделе, состоялся в субботу, 28 февраля, в 13 часов на ул. Торня в Старой Риге, возле офиса Нацобъединения.

Пикет против поправки к Закону о защите прав потребителей, о котором сообщалось на этой неделе, состоялся в субботу, 28 февраля, в 13 часов на ул. Торня в Старой Риге, возле офиса Нацобъединения.

Читать

В Боливии разбился самолет, перевозивший деньги: мародеры кинулись их собирать

Мир 13:25

Мир 0 комментариев

Не менее 20 человек погибли в результате крушения в Боливии военного самолета, который перевозил крупную сумму новых денег в Ла-Пас. Пытавшихся собрать купюры на месте крушения пришлось разгонять полиции, в итоге банкноты признали недействительными и сожгли.

Не менее 20 человек погибли в результате крушения в Боливии военного самолета, который перевозил крупную сумму новых денег в Ла-Пас. Пытавшихся собрать купюры на месте крушения пришлось разгонять полиции, в итоге банкноты признали недействительными и сожгли.

Читать

Март: коты-летуны, собаки-нюхачи…

Новости партнеров 12:53

Новости партнеров 0 комментариев

Животные радуются весне не меньше, чем люди. Однако нашим четвероногим питомцам нужно сейчас больше внимания, чтобы защитить от возможных трагедий.

Животные радуются весне не меньше, чем люди. Однако нашим четвероногим питомцам нужно сейчас больше внимания, чтобы защитить от возможных трагедий.

Читать

Херманис: «Нам необходима люстрация нового типа»; а была ли она вообще?

Мнения 12:46

Мнения 0 комментариев

Для чего эта люстрация нужна, знаменитый режиссёр и начинающий политик написал в своём аккаунте на платформе "Х". Правда, он не пояснил, почему она "нового типа" и в чём заключается её новизна.

Для чего эта люстрация нужна, знаменитый режиссёр и начинающий политик написал в своём аккаунте на платформе "Х". Правда, он не пояснил, почему она "нового типа" и в чём заключается её новизна.

Читать