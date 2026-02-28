BMW отзывает 330 тысяч автомобилей из-за угрозы возгорания

BMW отзовет около 330 000 автомобилей по всему миру из-за угрозы короткого замыкания в панели приборов. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщает dpa со ссылкой на соответствующее уведомление компании, опубликованное в базе данных Федерального автотранспортного ведомства ФРГ (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA).

Речь идет о моделях автомобилей i5, 7 Series, M5, 5 Series и i7, которые были произведены в период с 9 июня 2022-го по 5 декабря 2025 года. BMW сообщает, что неправильная прокладка проводов на панели приборов "при замене салонного микрофильтра может привести к повреждению кабелей и возможному короткому замыканию с возгоранием".

Компании пока не известен ни один несчастный случай, cвязанный с этой неисправностью, отмечает dpa. BMW рекомендует своим клиентам, которые производили замену масла и салонного фильтра, немедленно провести проверку и доработку безопасности кабелей автомобилей.

Две недели назад сотни тысяч автомобилей BMW отзывали из-за другой неисправности

В начале февраля 2026 года концерн BMW уже отозвал около 500 000 автомобилей из-за угрозы возгорания двигателя.

Проверка автомобилей 2-й серии Coupe, нескольких вариаций 3-й, 4-й и 5-й серий, 6-й серии Gran Turismo, 7-й Limousine, а также моделей BMW X4, X5, X6 и Z4 выявила, что их магнитный выключатель может изнашиваться после многочисленных запусков двигателя. Это может грозить проблемами при запуске автомобиля, коротким замыканием и перегревом стартера, сообщала газета Handelsblatt.