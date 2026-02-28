«Государство Израиль нанесло упреждающий удар по Ирану, чтобы устранить угрозы для государства Израиль», — заявил Кац.

Источник в министерстве обороны Израиля сообщил Reuters, что удар был согласован с США. Операция была спланирована много месяцев назад, а точная дата ее начала была определена несколько недель назад, добавил чиновник.

New York Times со ссылкой на источник сообщает, что США принимают непосредственное участие в операции. По словам американского чиновника, десятки ударов наносят американские самолеты, находящиеся на базах по всему Ближнему Востоку, а также расположенные на авианосцах.

Эту же информацию подтверил неназванный американский чиновник агентству Reuters. «США наносит удары по Ирану с воздуха и моря», — заявил он.

Трамп, на видео, которое запостил у себя в соцсети, сказал: "Наша цель -- защитить американский народ путем уничтожения непосредственных угроз, идущих от иранского режима, опасной группы ужасных людей. Устрашающие действия иранского режима напрямую ставять под угрозу СШУ, наших военных, наши базы, и наших союзников по всему миру".

В ожидании ответного удара по всему Израилю объявлено чрезвычайное положение, жителям страны предписано находиться вблизи бомбоубежищ.

В центре Тегерана прозвучали взрывы, над городом поднимаются столбы дыма, подтвердило иранское агентство IRNA.

Верховного лидера Али Хаменеи нет в Иране, он находится в надежном защищенном месте, сообщил его представитель агентству Reuters.

Накануне президент США Дональд Трамп предупредил, что, возможно, предстоит принять «сложное решение» в отношении Ирана. Напряженность в ожидании возможных ударов США по Ирану нарастала в последние недели на фоне попыток переговоров по иранской ядерной программе.

Что нового в этой операции

Одно из всего этого уникально в данной операции. США никогда раньше, активно для военных целей, Израиль не использовали. С операционной точки зрения, считалось лучше, что и кто угодно другой, но не вмешивать Израиль. А то "дружественные арабские режимы" не поймут.

Но сейчас, когда союзники, оказались слабы в членах, то выбор баз и средств, несколько иной - хуже и меньше, чем обычно. Потому я так понимаю, что это не случайно, что впервые в истории, самолёты Ф22, самый успешный в мире вариант самолёта пятого поколения, базируются в Израиле. Про транспорты и заправщики даже не говорим - наверное под 50 самолётов уже в Израиле.