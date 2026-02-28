Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 28. Февраля Завтра: Justs, Skaidra, Skaidrite
Доступность

Израиль и США нанесли удар по Ирану, «чтобы устранить угрозы для государства Израиль» (1)

Редакция PRESS 28 февраля, 2026 11:31

Важно 1 комментариев

Израиль нанес упреждающий удар по Ирану, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Это было сделано, чтобы предотвратить угрозу Израилю, заявил он. В операции принимают участие США, со ссылкой на источник сообщают New York Times и Reuters.

«Государство Израиль нанесло упреждающий удар по Ирану, чтобы устранить угрозы для государства Израиль», — заявил Кац.

Источник в министерстве обороны Израиля сообщил Reuters, что удар был согласован с США. Операция была спланирована много месяцев назад, а точная дата ее начала была определена несколько недель назад, добавил чиновник.

New York Times со ссылкой на источник сообщает, что США принимают непосредственное участие в операции. По словам американского чиновника, десятки ударов наносят американские самолеты, находящиеся на базах по всему Ближнему Востоку, а также расположенные на авианосцах.

Эту же информацию подтверил неназванный американский чиновник агентству Reuters. «США наносит удары по Ирану с воздуха и моря», — заявил он.

Трамп, на видео, которое запостил у себя в соцсети, сказал: "Наша цель -- защитить американский народ путем уничтожения непосредственных угроз, идущих от иранского режима, опасной группы ужасных людей. Устрашающие действия иранского режима напрямую ставять под угрозу СШУ, наших военных, наши базы, и наших союзников по всему миру".

В ожидании ответного удара по всему Израилю объявлено чрезвычайное положение, жителям страны предписано находиться вблизи бомбоубежищ.

В центре Тегерана прозвучали взрывы, над городом поднимаются столбы дыма, подтвердило иранское агентство IRNA.

Верховного лидера Али Хаменеи нет в Иране, он находится в надежном защищенном месте, сообщил его представитель агентству Reuters.

Накануне президент США Дональд Трамп предупредил, что, возможно, предстоит принять «сложное решение» в отношении Ирана. Напряженность в ожидании возможных ударов США по Ирану нарастала в последние недели на фоне попыток переговоров по иранской ядерной программе.

Что нового в этой операции

Одно из всего этого уникально в данной операции. США никогда раньше, активно для военных целей, Израиль не использовали. С операционной точки зрения, считалось лучше, что и кто угодно другой, но не вмешивать Израиль. А то "дружественные арабские режимы" не поймут.

Но сейчас, когда союзники, оказались слабы в членах, то выбор баз и средств, несколько иной - хуже и меньше, чем обычно. Потому я так понимаю, что это не случайно, что впервые в истории, самолёты Ф22, самый успешный в мире вариант самолёта пятого поколения, базируются в Израиле. Про транспорты и заправщики даже не говорим - наверное под 50 самолётов уже в Израиле.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Не пора ли определиться, г-н министр: за что Абу Мери упрекают в очередной раз?
Важно

Не пора ли определиться, г-н министр: за что Абу Мери упрекают в очередной раз?

Экономист: фактически происходит удвоение налога на недвижимость; как это возможно?
Важно

Экономист: фактически происходит удвоение налога на недвижимость; как это возможно?

«Меньше неравноправия, а не свободы!» В Риге состоялся пикет в защиту русского языка
Важно

«Меньше неравноправия, а не свободы!» В Риге состоялся пикет в защиту русского языка

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Не пора ли определиться, г-н министр: за что Абу Мери упрекают в очередной раз? (1)

Важно 16:15

Важно 1 комментариев

Как выяснил портал Jauns.lv, глава Минздрава Хосам Абу Мери имеет двойное гражданство - латвийское и ливанское, от которого он не отказался после того, как в 2007 году стал гражданином Латвии за особые заслуги.

Как выяснил портал Jauns.lv, глава Минздрава Хосам Абу Мери имеет двойное гражданство - латвийское и ливанское, от которого он не отказался после того, как в 2007 году стал гражданином Латвии за особые заслуги.

Читать
Загрузка

Если у дома пропал фонд накоплений… Как быть и можно ли вернуть деньги? (1)

Новости Латвии 15:23

Новости Латвии 1 комментариев

Жителей многоквартирных домов призывают формировать накопительный фонд дома, чтобы было на что эти дома ремонтировать. Но нередко бывает так, что эти накопления куда-то исчезают или управляющая компания не перечисляет деньги поставщикам коммунальных услуг. Как предотвратить ситуации, когда эта самая компания присвоила накопления дома или деньги на коммунальные платежи, разбиралась редакция программы ЛТВ 4. studija. 

Жителей многоквартирных домов призывают формировать накопительный фонд дома, чтобы было на что эти дома ремонтировать. Но нередко бывает так, что эти накопления куда-то исчезают или управляющая компания не перечисляет деньги поставщикам коммунальных услуг. Как предотвратить ситуации, когда эта самая компания присвоила накопления дома или деньги на коммунальные платежи, разбиралась редакция программы ЛТВ 4. studija. 

Читать

«Ну очень своевременно!» За что раскритиковали депутата РД Марту Котелло, а заодно и думу (ВИДЕО) (1)

Важно 14:16

Важно 1 комментариев

В последний день календарной зимы, в оттепель, на фоне массового таяния снега, депутат Рижской думы Марта Котелло выложила в соцсетях ролик, который назвала "Мой отчёт о рижских тротуарах этой зимой". 

В последний день календарной зимы, в оттепель, на фоне массового таяния снега, депутат Рижской думы Марта Котелло выложила в соцсетях ролик, который назвала "Мой отчёт о рижских тротуарах этой зимой". 

Читать

«Меньше неравноправия, а не свободы!» В Риге состоялся пикет в защиту русского языка (1)

Важно 13:46

Важно 1 комментариев

Пикет против поправки к Закону о защите прав потребителей, о котором сообщалось на этой неделе, состоялся в субботу, 28 февраля, в 13 часов на ул. Торня в Старой Риге, возле офиса Нацобъединения.

Пикет против поправки к Закону о защите прав потребителей, о котором сообщалось на этой неделе, состоялся в субботу, 28 февраля, в 13 часов на ул. Торня в Старой Риге, возле офиса Нацобъединения.

Читать

В Боливии разбился самолет, перевозивший деньги: мародеры кинулись их собирать (1)

Мир 13:25

Мир 1 комментариев

Не менее 20 человек погибли в результате крушения в Боливии военного самолета, который перевозил крупную сумму новых денег в Ла-Пас. Пытавшихся собрать купюры на месте крушения пришлось разгонять полиции, в итоге банкноты признали недействительными и сожгли.

Не менее 20 человек погибли в результате крушения в Боливии военного самолета, который перевозил крупную сумму новых денег в Ла-Пас. Пытавшихся собрать купюры на месте крушения пришлось разгонять полиции, в итоге банкноты признали недействительными и сожгли.

Читать

Март: коты-летуны, собаки-нюхачи… (1)

Новости партнеров 12:53

Новости партнеров 1 комментариев

Животные радуются весне не меньше, чем люди. Однако нашим четвероногим питомцам нужно сейчас больше внимания, чтобы защитить от возможных трагедий.

Животные радуются весне не меньше, чем люди. Однако нашим четвероногим питомцам нужно сейчас больше внимания, чтобы защитить от возможных трагедий.

Читать

Херманис: «Нам необходима люстрация нового типа»; а была ли она вообще? (1)

Мнения 12:46

Мнения 1 комментариев

Для чего эта люстрация нужна, знаменитый режиссёр и начинающий политик написал в своём аккаунте на платформе "Х". Правда, он не пояснил, почему она "нового типа" и в чём заключается её новизна.

Для чего эта люстрация нужна, знаменитый режиссёр и начинающий политик написал в своём аккаунте на платформе "Х". Правда, он не пояснил, почему она "нового типа" и в чём заключается её новизна.

Читать