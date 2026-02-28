Херманис: «Нам необходима люстрация нового типа»; а была ли она вообще?

"Всем, кто участвовал в принятии решений по Rail Baltica, после следующих выборов в Сейм стоило бы запретить занимать ЛЮБЫЕ должности в госаппарате. Это касается и политиков, и чиновников. Это моё личное мнение. RB - синоним всей эры безответственности, царящей в Латвии последние бог весть сколько лет. Это величайшая афера в истории Латвии", - считает он.

Свои соображения Херманис аргументирует, ссылаясь на интервью экономиста Айварса Стракшаса "Неаткариге", где он говорит об ошибках и "серьёзном финансовом нарушении" в связи с данным мегапроектом, называет поступки ответственных чиновников "легкомысленными" и заявляет, что весь Кабмин в своё время "валял дурака", когда принимались соответствующие решения.

Как же реагирует публика?

- Запрет на занятие должностей был бы к месту. Но вот что касается высказываний Стракшаса о RB, не следует забывать, что этот господин был председателем правления LDz. А LDz неразрывно связана с Россией. Вот всё, что надо знать.

- Может быть, разделим две вещи. Нет сомнений, что ответственные за разворовывание RB должны сидеть. Но это никак не меняет того факта, что мы должны построить RB и со временем перейти на европейскую колею во всех странах Балтии. Отличный способ избавиться от российского влияния.

- Любой более-менее прагматичный человек сначала построил бы эти рельсы, без станций. Подвёл рельсы к тем мостам, что уже есть. Потом посмотрел, сколько денег есть ещё, и обдумал, что ещё можно сделать.

- Погодите-ка. А почему только RB? Где те, кто занимался ковидным терроризмом? Где спасатели Parex? Где строители золотого моста? Где инвесторы миллиардов в Air Baltic? Реальность такова, что все политики и чиновники, имеющие право подписи, должны сидеть. Буквально все. С конфискацией имущества.

- Такой же самый крах и в образовании, и в медицине. То есть там куча "специалистов", которых нужно полностью снять с должности. В случае RB там многие ещё рассованы в советы госпредприятий, где продолжают паразитировать.

- Мне пришло в голову, что в правительстве сидят мигранты из Индии, только хорошо замаскированные. Или все теперь наконец поняли, почему Латвия летит в пропасть?

- Прочитала "кастрация нового типа" и подумала - а почему бы и нет?

- Сюда бы прецедент с публичным, открытым судебным разбирательством, отслеживанием денежной цепочки и взысканием. Так, чтобы чиновников покинуло ощущение безнаказанности и безответственности. Запрета занимать должности слишком мало, должны быть реальные тюремные сроки и конфискации имущества.

- На данный момент весь госаппарат напоминает диван, захваченный клопами.

- Если мы в самом деле применим такую люстрацию, в госаппарате останутся одни охранники и уборщицы.

- Рискну быть снова заблокированным, но позволю себе спросить: вы люстрацию начнёте с посадки в тюрьму Айварса Стракшаса, одного из своих авторитетов?

- Если политик упоминает слова "всем", “Rail Baltic”, "любые", то тобой манипулируют.

- Хотя ясно, что Rail Baltica - это был epic fail (в том числе, возможно, преступный), но сейчас людям без осуждающего приговора что-то запрещать... Здравствуй, авторитаризм, одна правда для всех.

- Бришкенса, Ашераденса и Силиню 100% надо судить. Только в авторитарных странах можно наделать долгов государству, украсть миллионы, соорудить ненужные сваи на Даугаве - и за это ничего не будет.

- А какой была люстрация "старого типа"? И кого ей подвергали?