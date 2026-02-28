Если у дома пропал фонд накоплений… Как быть и можно ли вернуть деньги?

Председатель правления ассоциации Mājoklis Даце Варна: "За последние полгода к нам обращались восемь раз в связи с тем, что эти денежные средства не вернули или потратили каким-то противозаконным образом. Чаще всего такое происходит при смене управляющих, когда собственники квартир бывают поставлены перед фактом: накопления пропали".

Кристине Шнёре сейчас как раз борется за возврат накоплений: "Мы - сравнительно небольшой дом в Риге. Когда нами управляла крупная компания, нас не устраивало общение с ней, и мы решили, что уйдём к малой компании, которая фантастическим образом себя преподнесла. Были увеличены взносы в накопительный фонд, чтобы денег стало ещё больше, от предыдущего управляющего осталось "наследство" - 26 тысяч".

Были составлены планы работ, но никакого продвижения не было, поэтому у жильцов возникли вопросы - где фонд накоплений, каков остаток? Вскоре, однако, они узнали, что у дома образовалась задолженность по коммунальным услугам, обратились в суд и полицию, но у них есть шансы вернуть лишь часть пропавшей суммы.

Увы, таких случаев много. Варна считает необходимым вмешательство на госуровне:

"Мы видели в августе прошлого года в Саласпилсе, где очень много домов, перечисливших деньги управляющему, который не перечислил их поставщику коммунальных услуг, и там в самом деле картина очень близка к неплатежеспособности.

Есть решение - очень важно, чтобы государство заступилось и защитило самое слабое звено - собственников квартир и их общности, вменив в обязанность управляющим страховать гражданско-правовую ответственность. Это обычное дело сейчас практически во всех странах ЕС".

Если предприятие становится банкротом и деньги собственников квартир потрачены не туда, куда были предназначены, при такой системе ущерб покрыла бы страховая компания и не пришлось бы обращаться ни в суд, ни в прокуратуру.

А пока этой системы нет...

Представитель SIA Rīgas namu pārvaldnieks Инита Кабанова: "Главное - быть требовательными клиентами, требовать отчётов. Сейчас уже с 1 января общность жильцов, без учреждения общества, имеет право открыть счёт своего дома и потребовть от своего управляющего открыть свой счёт для общности. Тогда можно будет видеть, что происходит непосредственно с деньгами дома".

Если ведутся какие-либо ремонтные работы, общность жильцов из своего кармана выплачивает управляющему средства на их проведение. Стоит иметь в виду, что есть несколько признаков, сигнализирующих: с накоплениями дома что-то не так.

"В первую очередь собственники квартир всё же должны следить за своим имуществом. Если имущество попало в оборотные средства управляющего и в счетах появилась позиция "накопление", а к ней добавляется НДС, то это уже "красный флаг", по поводу которого надо бы задать вопросы, где хранятся эти денежки", - поясняет Варна.

Ещё очень важный момент: нужно обратить внимание на расчёты - предоставляется ли запрошенная информация?

Шнёре призывает: прежде чем выбирать управляющего, "не пожалеть несколько евро и купить финансовые отчёты за предыдущие годы - проверить, нет ли задолженности, связаться с клиентами, чтобы понять, в самом деле сотрудничество с ним такое хорошее, как он рассказывает".

Рекомендуется также зарегистрировать общность, открыть банковский счёт и хранить средства там, а управляющему выдавать их по запросу. И следить за делом своего дома в строительной информационной системе (BIS) - там должны быть доступны все отчёты.

"Одно дело - это максимальная безопасность: требовать сообщить, где эти деньги хранятся. Мы для своих домов храним их в Госкассе или в каком-либо из крупных коммерческих банков. Следующее - очень точный бухгалтерский учёт. Отделить деньги дома от денег предприятия и ещё очень точно разделить, какие деньги к какому дому относятся", - советует Кабанова.

Итак, нужно внимательно следить за накоплениями дома и регулярно требовать отчёты от управляющей компании. Информация также должна быть доступна в системе BIS. Кроме того, с этого года общность жильцов дома может открыть свой счёт и хранить там накопления дома.