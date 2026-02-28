Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Если у дома пропал фонд накоплений… Как быть и можно ли вернуть деньги?

© Lsm.lv 28 февраля, 2026 15:23

Новости Латвии 0 комментариев

Жителей многоквартирных домов призывают формировать накопительный фонд дома, чтобы было на что эти дома ремонтировать. Но нередко бывает так, что эти накопления куда-то исчезают или управляющая компания не перечисляет деньги поставщикам коммунальных услуг. Как предотвратить ситуации, когда эта самая компания присвоила накопления дома или деньги на коммунальные платежи, разбиралась редакция программы ЛТВ 4. studija. 

Председатель правления ассоциации Mājoklis Даце Варна: "За последние полгода к нам обращались восемь раз в связи с тем, что эти денежные средства не вернули или потратили каким-то противозаконным образом. Чаще всего такое происходит при смене управляющих, когда собственники квартир бывают поставлены перед фактом: накопления пропали".

Кристине Шнёре сейчас как раз борется за возврат накоплений: "Мы - сравнительно небольшой дом в Риге. Когда нами управляла крупная компания, нас не устраивало общение с ней, и мы решили, что уйдём к малой компании, которая фантастическим образом себя преподнесла. Были увеличены взносы в накопительный фонд, чтобы денег стало ещё больше, от предыдущего управляющего осталось "наследство" - 26 тысяч". 

Были составлены планы работ, но никакого продвижения не было, поэтому у жильцов возникли вопросы - где фонд накоплений, каков остаток? Вскоре, однако, они узнали, что у дома образовалась задолженность по коммунальным услугам, обратились в суд и полицию, но у них есть шансы вернуть лишь часть пропавшей суммы.

Увы, таких случаев много. Варна считает необходимым вмешательство на госуровне:

"Мы видели в августе прошлого года в Саласпилсе, где очень много домов, перечисливших деньги управляющему, который не перечислил их поставщику коммунальных услуг, и там в самом деле картина очень близка к неплатежеспособности.

Есть решение - очень важно, чтобы государство заступилось и защитило самое слабое звено - собственников квартир и их общности, вменив в обязанность управляющим страховать гражданско-правовую ответственность. Это обычное дело сейчас практически во всех странах ЕС".

Если предприятие становится банкротом и деньги собственников квартир потрачены не туда, куда были предназначены, при такой системе ущерб покрыла бы страховая компания и не пришлось бы обращаться ни в суд, ни в прокуратуру.

А пока этой системы нет...

Представитель SIA Rīgas namu pārvaldnieks Инита Кабанова: "Главное - быть требовательными клиентами, требовать отчётов. Сейчас уже с 1 января общность жильцов, без учреждения общества, имеет право открыть счёт своего дома и потребовть от своего управляющего открыть свой счёт для общности. Тогда можно будет видеть, что происходит непосредственно с деньгами дома".

Если ведутся какие-либо ремонтные работы, общность жильцов из своего кармана выплачивает управляющему средства на их проведение. Стоит иметь в виду, что есть несколько признаков, сигнализирующих: с накоплениями дома что-то не так.

"В первую очередь собственники квартир всё же должны следить за своим имуществом. Если имущество попало в оборотные средства управляющего и в счетах появилась позиция "накопление", а к ней добавляется НДС, то это уже "красный флаг", по поводу которого надо бы задать вопросы, где хранятся эти денежки", - поясняет Варна.

Ещё очень важный момент: нужно обратить внимание на расчёты - предоставляется ли запрошенная информация?

Шнёре призывает: прежде чем выбирать управляющего, "не пожалеть несколько евро и купить финансовые отчёты за предыдущие годы - проверить, нет ли задолженности, связаться с клиентами, чтобы понять, в самом деле сотрудничество с ним такое хорошее, как он рассказывает".

Рекомендуется также зарегистрировать общность, открыть банковский счёт и хранить средства там, а управляющему выдавать их по запросу. И следить за делом своего дома в строительной информационной системе (BIS) - там должны быть доступны все отчёты. 

"Одно дело - это максимальная безопасность: требовать сообщить, где эти деньги хранятся. Мы для своих домов храним их в Госкассе или в каком-либо из крупных коммерческих банков. Следующее - очень точный бухгалтерский учёт. Отделить деньги дома от денег предприятия и ещё очень точно разделить, какие деньги к какому дому относятся", - советует Кабанова.

Итак, нужно внимательно следить за накоплениями дома и регулярно требовать отчёты от управляющей компании. Информация также должна быть доступна в системе BIS. Кроме того, с этого года общность жильцов дома может открыть свой счёт и хранить там накопления дома.

