Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 28. Февраля Завтра: Justs, Skaidra, Skaidrite
Доступность

«Меньше неравноправия, а не свободы!» В Риге состоялся пикет в защиту русского языка

Редакция PRESS 28 февраля, 2026 13:46

Важно 0 комментариев

Пикет против поправки к Закону о защите прав потребителей, о котором сообщалось на этой неделе, состоялся в субботу, 28 февраля, в 13 часов на ул. Торня в Старой Риге, возле офиса Нацобъединения.

Напоминаем, что законодательную норму, запрещающую обслуживание клиентов на языках стран, не являющихся членами ЕС или кандидатами в ЕС, в том числе - на русском языке, предложил включить в закон депутат Сейма от НО Наурис Пунтулис, бывший министр культуры ЛР.

Число участников - около двадцати человек. 

Протестующие держат плакаты: "Не будьте наивны!", "Регулируйте инфляцию, а не коммуникацию!", "Наурис пахнет кровью", "Меньше неравноправия, а не свободы", "Диктатура большинства - ещё не демократия", "Латвия для всех,  а не для немногих" и скандируют лозунги такого же содержания.

Организатор акции Валерий Крижевич выступил с речью:

"Норма, которую предложил Наурис Пунтулис, специально сконструирована так, чтобы запретить не только русский язык, но и мигрантов. В результате нельзя будет обслужить клиентов не только на русском, но и на любом другом языке, который не является языком ЕС. Эта норма замедлит экономический рост.

Эта норма подается как укрепление европейских ценностей. Но простите, если мы отталкиваем нацменьшинства и мигрантов, действительно ли мы европейцы?"

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота
Важно

«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота (4)

Экономист: фактически происходит удвоение налога на недвижимость; как это возможно?
Важно

Экономист: фактически происходит удвоение налога на недвижимость; как это возможно?

800 тысяч евро остались лежать — потому что некому помогать с латышским в школах
Новости Латвии

800 тысяч евро остались лежать — потому что некому помогать с латышским в школах (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Не пора ли определиться, г-н министр: за что Абу Мери упрекают в очередной раз?

Важно 16:15

Важно 0 комментариев

Как выяснил портал Jauns.lv, глава Минздрава Хосам Абу Мери имеет двойное гражданство - латвийское и ливанское, от которого он не отказался после того, как в 2007 году стал гражданином Латвии за особые заслуги.

Как выяснил портал Jauns.lv, глава Минздрава Хосам Абу Мери имеет двойное гражданство - латвийское и ливанское, от которого он не отказался после того, как в 2007 году стал гражданином Латвии за особые заслуги.

Читать
Загрузка

Если у дома пропал фонд накоплений… Как быть и можно ли вернуть деньги?

Новости Латвии 15:23

Новости Латвии 0 комментариев

Жителей многоквартирных домов призывают формировать накопительный фонд дома, чтобы было на что эти дома ремонтировать. Но нередко бывает так, что эти накопления куда-то исчезают или управляющая компания не перечисляет деньги поставщикам коммунальных услуг. Как предотвратить ситуации, когда эта самая компания присвоила накопления дома или деньги на коммунальные платежи, разбиралась редакция программы ЛТВ 4. studija. 

Жителей многоквартирных домов призывают формировать накопительный фонд дома, чтобы было на что эти дома ремонтировать. Но нередко бывает так, что эти накопления куда-то исчезают или управляющая компания не перечисляет деньги поставщикам коммунальных услуг. Как предотвратить ситуации, когда эта самая компания присвоила накопления дома или деньги на коммунальные платежи, разбиралась редакция программы ЛТВ 4. studija. 

Читать

«Ну очень своевременно!» За что раскритиковали депутата РД Марту Котелло, а заодно и думу (ВИДЕО)

Важно 14:16

Важно 0 комментариев

В последний день календарной зимы, в оттепель, на фоне массового таяния снега, депутат Рижской думы Марта Котелло выложила в соцсетях ролик, который назвала "Мой отчёт о рижских тротуарах этой зимой". 

В последний день календарной зимы, в оттепель, на фоне массового таяния снега, депутат Рижской думы Марта Котелло выложила в соцсетях ролик, который назвала "Мой отчёт о рижских тротуарах этой зимой". 

Читать

В Боливии разбился самолет, перевозивший деньги: мародеры кинулись их собирать

Мир 13:25

Мир 0 комментариев

Не менее 20 человек погибли в результате крушения в Боливии военного самолета, который перевозил крупную сумму новых денег в Ла-Пас. Пытавшихся собрать купюры на месте крушения пришлось разгонять полиции, в итоге банкноты признали недействительными и сожгли.

Не менее 20 человек погибли в результате крушения в Боливии военного самолета, который перевозил крупную сумму новых денег в Ла-Пас. Пытавшихся собрать купюры на месте крушения пришлось разгонять полиции, в итоге банкноты признали недействительными и сожгли.

Читать

Март: коты-летуны, собаки-нюхачи…

Новости партнеров 12:53

Новости партнеров 0 комментариев

Животные радуются весне не меньше, чем люди. Однако нашим четвероногим питомцам нужно сейчас больше внимания, чтобы защитить от возможных трагедий.

Животные радуются весне не меньше, чем люди. Однако нашим четвероногим питомцам нужно сейчас больше внимания, чтобы защитить от возможных трагедий.

Читать

Херманис: «Нам необходима люстрация нового типа»; а была ли она вообще?

Мнения 12:46

Мнения 0 комментариев

Для чего эта люстрация нужна, знаменитый режиссёр и начинающий политик написал в своём аккаунте на платформе "Х". Правда, он не пояснил, почему она "нового типа" и в чём заключается её новизна.

Для чего эта люстрация нужна, знаменитый режиссёр и начинающий политик написал в своём аккаунте на платформе "Х". Правда, он не пояснил, почему она "нового типа" и в чём заключается её новизна.

Читать