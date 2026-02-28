«Меньше неравноправия, а не свободы!» В Риге состоялся пикет в защиту русского языка

Напоминаем, что законодательную норму, запрещающую обслуживание клиентов на языках стран, не являющихся членами ЕС или кандидатами в ЕС, в том числе - на русском языке, предложил включить в закон депутат Сейма от НО Наурис Пунтулис, бывший министр культуры ЛР.

Число участников - около двадцати человек.

Протестующие держат плакаты: "Не будьте наивны!", "Регулируйте инфляцию, а не коммуникацию!", "Наурис пахнет кровью", "Меньше неравноправия, а не свободы", "Диктатура большинства - ещё не демократия", "Латвия для всех, а не для немногих" и скандируют лозунги такого же содержания.

Организатор акции Валерий Крижевич выступил с речью:

"Норма, которую предложил Наурис Пунтулис, специально сконструирована так, чтобы запретить не только русский язык, но и мигрантов. В результате нельзя будет обслужить клиентов не только на русском, но и на любом другом языке, который не является языком ЕС. Эта норма замедлит экономический рост.

Эта норма подается как укрепление европейских ценностей. Но простите, если мы отталкиваем нацменьшинства и мигрантов, действительно ли мы европейцы?"