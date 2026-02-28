Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 28. Февраля Завтра: Justs, Skaidra, Skaidrite
Доступность

Не пора ли определиться, г-н министр: за что Абу Мери упрекают в очередной раз?

Редакция PRESS 28 февраля, 2026 16:15

Важно 0 комментариев

LETA

Как выяснил портал Jauns.lv, глава Минздрава Хосам Абу Мери имеет двойное гражданство - латвийское и ливанское, от которого он не отказался после того, как в 2007 году стал гражданином Латвии за особые заслуги.

Что не так с гражданством Ливана? Как сказано в статье Jauns.lv, Латвия и Ливан стоят на совершенно разных позициях по вопросу к войне в Украине.

Это видно, в частности, по результатам голосования Генассамблеи ООН по резолюции о полном прекращении огня в Украине, которыми поделился в годовщину начала российско-украинской войны в соцсети президент Украины Владимир Зеленский. 

Как видно, Латвия поддержала эту резолюцию, а Ливан проголосовал против. 

При этом в латвийском правительстве имеется министр, проживающий в Латвии с 1993 года, говорящий по-латышски, активно участвующий в общественной жизни страны и одновременно сохранивший ливанское гражданство. 

Редакция Jauns.lv обратилась в Минздрав, чтобы попросить бюро министра прояснить - убедили ли обстоятельства жизни Абу Мери, изложенные выше, отказаться от гражданства Ливана или всё же нет.

Этот вопрос к месту, учитывая то, что министр представляет ту политическую  силу, что и премьер Эвика Силиня, и глава МИД Байба Браже, а позиция Ливана по вопросу, недавно поднятому на Генассамблее ООН, не совсем гармонирует с позицией Латвии.

Оказалось, что всё же Абу Мери до сих пор имеет двойное гражданство - по крайней мере, так сообщило его бюро. Конечно, вопрос, не пора ли определиться, был и остаётся личным вопросом, ответить на который может только сам министр.

Jauns.lv напоминает, что Абу Мери возглавляет Минздрав с 15 сентября 2023 года и что он был депутатом 12-го и 14-го Сейма, а ранее - депутатом Ропажской краевой думы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Экономист: фактически происходит удвоение налога на недвижимость; как это возможно?
Важно

Экономист: фактически происходит удвоение налога на недвижимость; как это возможно?

«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота
Важно

«Не хочу приезжих. Хочу Латвию для латышей!» Крик души патриота (4)

«Ну очень своевременно!» За что раскритиковали депутата РД Марту Котелло, а заодно и думу (ВИДЕО)
Важно

«Ну очень своевременно!» За что раскритиковали депутата РД Марту Котелло, а заодно и думу (ВИДЕО)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Если у дома пропал фонд накоплений… Как быть и можно ли вернуть деньги?

Новости Латвии 15:23

Новости Латвии 0 комментариев

Жителей многоквартирных домов призывают формировать накопительный фонд дома, чтобы было на что эти дома ремонтировать. Но нередко бывает так, что эти накопления куда-то исчезают или управляющая компания не перечисляет деньги поставщикам коммунальных услуг. Как предотвратить ситуации, когда эта самая компания присвоила накопления дома или деньги на коммунальные платежи, разбиралась редакция программы ЛТВ 4. studija. 

Жителей многоквартирных домов призывают формировать накопительный фонд дома, чтобы было на что эти дома ремонтировать. Но нередко бывает так, что эти накопления куда-то исчезают или управляющая компания не перечисляет деньги поставщикам коммунальных услуг. Как предотвратить ситуации, когда эта самая компания присвоила накопления дома или деньги на коммунальные платежи, разбиралась редакция программы ЛТВ 4. studija. 

Читать

«Ну очень своевременно!» За что раскритиковали депутата РД Марту Котелло, а заодно и думу (ВИДЕО)

Важно 14:16

Важно 0 комментариев

В последний день календарной зимы, в оттепель, на фоне массового таяния снега, депутат Рижской думы Марта Котелло выложила в соцсетях ролик, который назвала "Мой отчёт о рижских тротуарах этой зимой". 

В последний день календарной зимы, в оттепель, на фоне массового таяния снега, депутат Рижской думы Марта Котелло выложила в соцсетях ролик, который назвала "Мой отчёт о рижских тротуарах этой зимой". 

Читать

«Меньше неравноправия, а не свободы!» В Риге состоялся пикет в защиту русского языка

Важно 13:46

Важно 0 комментариев

Пикет против поправки к Закону о защите прав потребителей, о котором сообщалось на этой неделе, состоялся в субботу, 28 февраля, в 13 часов на ул. Торня в Старой Риге, возле офиса Нацобъединения.

Пикет против поправки к Закону о защите прав потребителей, о котором сообщалось на этой неделе, состоялся в субботу, 28 февраля, в 13 часов на ул. Торня в Старой Риге, возле офиса Нацобъединения.

Читать

В Боливии разбился самолет, перевозивший деньги: мародеры кинулись их собирать

Мир 13:25

Мир 0 комментариев

Не менее 20 человек погибли в результате крушения в Боливии военного самолета, который перевозил крупную сумму новых денег в Ла-Пас. Пытавшихся собрать купюры на месте крушения пришлось разгонять полиции, в итоге банкноты признали недействительными и сожгли.

Не менее 20 человек погибли в результате крушения в Боливии военного самолета, который перевозил крупную сумму новых денег в Ла-Пас. Пытавшихся собрать купюры на месте крушения пришлось разгонять полиции, в итоге банкноты признали недействительными и сожгли.

Читать

Март: коты-летуны, собаки-нюхачи…

Новости партнеров 12:53

Новости партнеров 0 комментариев

Животные радуются весне не меньше, чем люди. Однако нашим четвероногим питомцам нужно сейчас больше внимания, чтобы защитить от возможных трагедий.

Животные радуются весне не меньше, чем люди. Однако нашим четвероногим питомцам нужно сейчас больше внимания, чтобы защитить от возможных трагедий.

Читать

Херманис: «Нам необходима люстрация нового типа»; а была ли она вообще?

Мнения 12:46

Мнения 0 комментариев

Для чего эта люстрация нужна, знаменитый режиссёр и начинающий политик написал в своём аккаунте на платформе "Х". Правда, он не пояснил, почему она "нового типа" и в чём заключается её новизна.

Для чего эта люстрация нужна, знаменитый режиссёр и начинающий политик написал в своём аккаунте на платформе "Х". Правда, он не пояснил, почему она "нового типа" и в чём заключается её новизна.

Читать