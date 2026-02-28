Что не так с гражданством Ливана? Как сказано в статье Jauns.lv, Латвия и Ливан стоят на совершенно разных позициях по вопросу к войне в Украине.

Это видно, в частности, по результатам голосования Генассамблеи ООН по резолюции о полном прекращении огня в Украине, которыми поделился в годовщину начала российско-украинской войны в соцсети президент Украины Владимир Зеленский.

Как видно, Латвия поддержала эту резолюцию, а Ливан проголосовал против.

При этом в латвийском правительстве имеется министр, проживающий в Латвии с 1993 года, говорящий по-латышски, активно участвующий в общественной жизни страны и одновременно сохранивший ливанское гражданство.

Редакция Jauns.lv обратилась в Минздрав, чтобы попросить бюро министра прояснить - убедили ли обстоятельства жизни Абу Мери, изложенные выше, отказаться от гражданства Ливана или всё же нет.

Этот вопрос к месту, учитывая то, что министр представляет ту политическую силу, что и премьер Эвика Силиня, и глава МИД Байба Браже, а позиция Ливана по вопросу, недавно поднятому на Генассамблее ООН, не совсем гармонирует с позицией Латвии.

Оказалось, что всё же Абу Мери до сих пор имеет двойное гражданство - по крайней мере, так сообщило его бюро. Конечно, вопрос, не пора ли определиться, был и остаётся личным вопросом, ответить на который может только сам министр.

Jauns.lv напоминает, что Абу Мери возглавляет Минздрав с 15 сентября 2023 года и что он был депутатом 12-го и 14-го Сейма, а ранее - депутатом Ропажской краевой думы.