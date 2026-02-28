Специалист по пиару из Латвии Гинтс Федерс в данный момент находится в Катаре - он поделился на платформе "Х" коротким видео, где запечатлел происходящее.

"Я сейчас в Катаре, над Дохой летят военные самолёты, возле аэропорта тоже слышны взрывы. Вот русские туристы недовольны, что пляж закрыли", - пишет он.

Взаимные удары

Что известно об иранских ударах по американским базам на Ближнем Востоке. Анализ военного обозревателя Русской службы Би-би-си Павла Аксенова

Участие США в ударах по Ирану привело еще и к увеличению важных целей для иранских ответных ракетных ударов. Иранская газета Tehran Times еще утром сообщала про удары по базам США в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне, Иордании. Кроме того, ожидались нападения на базу в Ираке.

Это уменьшило эффект от удара, потому что по каждой цели было выпущено меньше ракет, которые было проще перехватить. Сообщений об интенсивных обстрелах американских объектов не поступало.

Кроме того, иранские пусковые установки стали одной из главных целей первого удара, и поэтому сложно сказать, какие возможности остались у Ирана. Кроме того, иранцы могут беречь запасы ракет, предполагая, что война может продлиться долго.

Еще во время летней 12-дневной войны Израиля и США с Ираном выяснилось, что иранские ракеты не всегда попадают в цель, даже если на них не оказывают никакого воздействия средствами ПВО. Однако военная база — довольно крупный объект, а круговое вероятное отклонение иранских ракет, даже если и составляет сотни метров, то все равно позволяет попасть в цель.

Авиабаза Аль-Удейд в Катаре — крупнейшая в регионе, она используется для проведения операций по всему Ближнему Востоку. Обычно там размещаются более 10 тысяч человек, но еще в середине января США и Соединенное Королевство сократили свой персонал на ней. На ней расположен передовой штаб Центрального командования США, штаб Центрального командования ВВС США и другие американские силы. О попаданиях ракет по этой авиабазе не сообщалось.

База ВМС в Бахрейне — главный объект 5-го флота ВМС США. Обычно там дислоцированы около 8500 американских военнослужащих, но сколько там сейчас человек, неизвестно. По сообщениям, одна из иранских ракет попала в сервисный центр базы. О погибших или пострадавших не сообщается.

Авиабазы Аль Салем в Кувейте, Кинг Хуссейн в Иордании и Аль Дхарфа в ОАЭ — не настолько крупные, как базы в Бахрейне или Катаре, но США активно используют их как тыловые логистические аэродромы и для операций оперативно-тактического уровня.

Хотя в Иране и объявили об обстреле этих объектов, подтвержденных сообщений о падениях ракет в эти базы нет.

По словам очевидцев, включая двух корреспондентов Reuters, по всему Абу-Даби были слышны громкие взрывы. Государственные СМИ Объединенных Арабских Эмиратов сообщили об одном погибшем в Абу-Даби, но не предоставили подробностей.

В Иордании местные власти объявили о перехвате иранских ракет, которые были нацелены по американской базе, но подтвержденных попаданий по ней также нет.