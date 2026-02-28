Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 28. Февраля Завтра: Justs, Skaidra, Skaidrite
Доступность

«Над нами летят военные самолёты. Русские недовольны, что пляж закрыли»: латвиец из Катара (ВИДЕО) (3)

Редакция PRESS 28 февраля, 2026 17:23

Важно 3 комментариев

Как сообщает Би-би-си, Иран нанёс удары по военным базам США в Катаре, Кувейте, Бахрейне, ОАЭ, Иордании и т.д. 

Специалист по пиару из Латвии Гинтс Федерс в данный момент находится в Катаре - он поделился на платформе "Х" коротким видео, где запечатлел происходящее.

"Я сейчас в Катаре, над Дохой летят военные самолёты, возле аэропорта тоже слышны взрывы. Вот русские туристы недовольны, что пляж закрыли", - пишет он.

 

 

Взаимные удары

Что известно об иранских ударах по американским базам на Ближнем Востоке. Анализ военного обозревателя Русской службы Би-би-си Павла Аксенова

Участие США в ударах по Ирану привело еще и к увеличению важных целей для иранских ответных ракетных ударов. Иранская газета Tehran Times еще утром сообщала про удары по базам США в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне, Иордании. Кроме того, ожидались нападения на базу в Ираке.

Это уменьшило эффект от удара, потому что по каждой цели было выпущено меньше ракет, которые было проще перехватить. Сообщений об интенсивных обстрелах американских объектов не поступало.

Кроме того, иранские пусковые установки стали одной из главных целей первого удара, и поэтому сложно сказать, какие возможности остались у Ирана. Кроме того, иранцы могут беречь запасы ракет, предполагая, что война может продлиться долго.

Еще во время летней 12-дневной войны Израиля и США с Ираном выяснилось, что иранские ракеты не всегда попадают в цель, даже если на них не оказывают никакого воздействия средствами ПВО. Однако военная база — довольно крупный объект, а круговое вероятное отклонение иранских ракет, даже если и составляет сотни метров, то все равно позволяет попасть в цель.

Авиабаза Аль-Удейд в Катаре — крупнейшая в регионе, она используется для проведения операций по всему Ближнему Востоку. Обычно там размещаются более 10 тысяч человек, но еще в середине января США и Соединенное Королевство сократили свой персонал на ней. На ней расположен передовой штаб Центрального командования США, штаб Центрального командования ВВС США и другие американские силы. О попаданиях ракет по этой авиабазе не сообщалось.

База ВМС в Бахрейне — главный объект 5-го флота ВМС США. Обычно там дислоцированы около 8500 американских военнослужащих, но сколько там сейчас человек, неизвестно. По сообщениям, одна из иранских ракет попала в сервисный центр базы. О погибших или пострадавших не сообщается.

Авиабазы Аль Салем в Кувейте, Кинг Хуссейн в Иордании и Аль Дхарфа в ОАЭ — не настолько крупные, как базы в Бахрейне или Катаре, но США активно используют их как тыловые логистические аэродромы и для операций оперативно-тактического уровня.

Хотя в Иране и объявили об обстреле этих объектов, подтвержденных сообщений о падениях ракет в эти базы нет.

По словам очевидцев, включая двух корреспондентов Reuters, по всему Абу-Даби были слышны громкие взрывы. Государственные СМИ Объединенных Арабских Эмиратов сообщили об одном погибшем в Абу-Даби, но не предоставили подробностей.

В Иордании местные власти объявили о перехвате иранских ракет, которые были нацелены по американской базе, но подтвержденных попаданий по ней также нет.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3)
Комментарии (3)

Главные новости

800 тысяч евро остались лежать — потому что некому помогать с латышским в школах
Новости Латвии

800 тысяч евро остались лежать — потому что некому помогать с латышским в школах (1)

airBaltic временно отменяет рейсы в Тель-Авив и Дубай, а также обратные полёты
Важно

airBaltic временно отменяет рейсы в Тель-Авив и Дубай, а также обратные полёты

Не пора ли определиться, г-н министр: за что Абу Мери упрекают в очередной раз?
Важно

Не пора ли определиться, г-н министр: за что Абу Мери упрекают в очередной раз? (3)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Хаменеи, один из главных злодеев в истории, мёртв»: Трамп (3)

Важно 00:18

Важно 3 комментариев

«Хаменеи, один из главных злодеев в истории, мертв», — написал президент США Дональд Трамп на своей платформе Truth Social.

«Хаменеи, один из главных злодеев в истории, мертв», — написал президент США Дональд Трамп на своей платформе Truth Social.

Читать

airBaltic временно отменяет рейсы в Тель-Авив и Дубай, а также обратные полёты (3)

Важно 17:13

Важно 3 комментариев

Учитывая неопределённость в связи с текущей ситуацией в Израиле, латвийская национальная авиакомпания airBaltic до 4 марта включительно отменила все рейсы в Тель-Авив и обратно, а до 2 марта - в Дубай и обратно.

Учитывая неопределённость в связи с текущей ситуацией в Израиле, латвийская национальная авиакомпания airBaltic до 4 марта включительно отменила все рейсы в Тель-Авив и обратно, а до 2 марта - в Дубай и обратно.

Читать

Россия будет в плюсе: ряд компаний приостановили перевозки через Ормузский пролив (3)

Важно 16:57

Важно 3 комментариев

Некоторые крупные нефтегазовые компании и ведущие торговые дома приостановили перевозки сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив на фоне ударов вооружённых сил США и Израиля по Ирану и ответных действий Тегерана, сообщил Reuters со ссылкой на четыре источника на рынке.

Некоторые крупные нефтегазовые компании и ведущие торговые дома приостановили перевозки сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив на фоне ударов вооружённых сил США и Израиля по Ирану и ответных действий Тегерана, сообщил Reuters со ссылкой на четыре источника на рынке.

Читать

Не пора ли определиться, г-н министр: за что Абу Мери упрекают в очередной раз? (3)

Важно 16:15

Важно 3 комментариев

Как выяснил портал Jauns.lv, глава Минздрава Хосам Абу Мери имеет двойное гражданство - латвийское и ливанское, от которого он не отказался после того, как в 2007 году стал гражданином Латвии за особые заслуги.

Как выяснил портал Jauns.lv, глава Минздрава Хосам Абу Мери имеет двойное гражданство - латвийское и ливанское, от которого он не отказался после того, как в 2007 году стал гражданином Латвии за особые заслуги.

Читать

Если у дома пропал фонд накоплений… Как быть и можно ли вернуть деньги? (3)

Новости Латвии 15:23

Новости Латвии 3 комментариев

Жителей многоквартирных домов призывают формировать накопительный фонд дома, чтобы было на что эти дома ремонтировать. Но нередко бывает так, что эти накопления куда-то исчезают или управляющая компания не перечисляет деньги поставщикам коммунальных услуг. Как предотвратить ситуации, когда эта самая компания присвоила накопления дома или деньги на коммунальные платежи, разбиралась редакция программы ЛТВ 4. studija. 

Жителей многоквартирных домов призывают формировать накопительный фонд дома, чтобы было на что эти дома ремонтировать. Но нередко бывает так, что эти накопления куда-то исчезают или управляющая компания не перечисляет деньги поставщикам коммунальных услуг. Как предотвратить ситуации, когда эта самая компания присвоила накопления дома или деньги на коммунальные платежи, разбиралась редакция программы ЛТВ 4. studija. 

Читать

«Ну очень своевременно!» За что раскритиковали депутата РД Марту Котелло, а заодно и думу (ВИДЕО) (3)

Важно 14:16

Важно 3 комментариев

В последний день календарной зимы, в оттепель, на фоне массового таяния снега, депутат Рижской думы Марта Котелло выложила в соцсетях ролик, который назвала "Мой отчёт о рижских тротуарах этой зимой". 

В последний день календарной зимы, в оттепель, на фоне массового таяния снега, депутат Рижской думы Марта Котелло выложила в соцсетях ролик, который назвала "Мой отчёт о рижских тротуарах этой зимой". 

Читать