В Карачи протестующие были оттеснены от консульства после того, как они прорвали внешний кордон безопасности, сообщил представитель местных властей Сукхдев Ассардас Хемнани. По его словам, они также подожгли автомобиль у главных ворот и вступили в столкновение с полицией. «Мы находимся в постоянном контакте с сотрудниками консульства. Все они в безопасности», — добавил он.

По данным полиции, по меньшей мере девять протестующих были убиты и еще 34 получили ранения. Гражданская больница Карачи сообщила, что все убитые и раненые были поражены выстрелами.

Репортеры Reuters слышали звуки выстрелов и видели, как на улицах вокруг комплекса применяли слезоточивый газ. На видеозаписях видно, как протестующие держат фотографии Хаменеи и скандируют антиамериканские лозунги до начала столкновений.

«Мы следим за сообщениями о продолжающихся демонстрациях», — сообщило посольство США в Исламабаде в своем посте в X, посоветовав гражданам США в Пакистане соблюдать меры личной безопасности.

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви призвал протестующих сохранять мирный характер акций. «Мы с вами», — сказал он, добавив, что каждый пакистанец так же опечален, как и народ Ирана.

Большое количество протестующих также вышло на улицы в других частях Пакистана, неся черные флаги и скандируя «Долой Америку!» и антиизраильские лозунги.

Протестующие подожгли здание офиса Организации Объединенных Наций в северном городе Скарду, расположенном в обычно мирном регионе Гилгит-Балтистан с преобладающим шиитским населением, популярном среди туристов.

«Большое количество протестующих собралось у здания ООН и подожгло его», — сообщил Reuters представитель местного правительства Шаббир Мир, добавив, что жертв не было.

В центральном городе Лахоре, по данным полиции, сотни протестующих собрались у консульства США. Произошли небольшие столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ для разгона протестующих.

Полиция сообщила, что некоторые протестующие пытались повредить охранные ворота, расположенные в нескольких сотнях метров от консульства.

В столице Исламабаде все дороги, ведущие к «красной зоне», где расположены дипломатические миссии, включая посольство США и парламент, были перекрыты для движения транспорта, сообщила полиция.

Полиция применила слезоточивый газ, когда сотни протестующих попытались пройти к дипломатическому анклаву, сообщил свидетель Reuters.

По данным дипломатических источников, западные дипломатические миссии в Пакистане усилили меры безопасности, ограничив передвижение персонала по стране в связи с обострением напряженности.

Тем временем в Ираке полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы разогнать сотни проиранских протестующих, собравшихся у «зеленой зоны» в столице Багдаде, где находится посольство США.