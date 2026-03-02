В Карачи проиранские протестующие ворвались в консульство США, охрана открыла огонь, 9 человек убиты (1)

2 марта, 2026 10:02

Мир

После появления новостей о нанесении США и Израилем ударов по Ирану, в результате которых был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи, у консульства США в Карачи собралась толпа протестующих. Она прорвала внешнюю стену комплекса, скандируя «Смерть Израилю, смерть Америке». Сотрудники службы безопасности консульства США открыли огонь по протестующим.

В Карачи протестующие были оттеснены от консульства после того, как они прорвали внешний кордон безопасности, сообщил представитель местных властей Сукхдев Ассардас Хемнани. По его словам, они также подожгли автомобиль у главных ворот и вступили в столкновение с полицией. «Мы находимся в постоянном контакте с сотрудниками консульства. Все они в безопасности», — добавил он.

По данным полиции, по меньшей мере девять протестующих были убиты и еще 34 получили ранения. Гражданская больница Карачи сообщила, что все убитые и раненые были поражены выстрелами.

Репортеры Reuters слышали звуки выстрелов и видели, как на улицах вокруг комплекса применяли слезоточивый газ. На видеозаписях видно, как протестующие держат фотографии Хаменеи и скандируют антиамериканские лозунги до начала столкновений.

«Мы следим за сообщениями о продолжающихся демонстрациях», — сообщило посольство США в Исламабаде в своем посте в X, посоветовав гражданам США в Пакистане соблюдать меры личной безопасности.

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви призвал протестующих сохранять мирный характер акций. «Мы с вами», — сказал он, добавив, что каждый пакистанец так же опечален, как и народ Ирана.

Большое количество протестующих также вышло на улицы в других частях Пакистана, неся черные флаги и скандируя «Долой Америку!» и антиизраильские лозунги.

Протестующие подожгли здание офиса Организации Объединенных Наций в северном городе Скарду, расположенном в обычно мирном регионе Гилгит-Балтистан с преобладающим шиитским населением, популярном среди туристов.

«Большое количество протестующих собралось у здания ООН и подожгло его», — сообщил Reuters представитель местного правительства Шаббир Мир, добавив, что жертв не было.

В центральном городе Лахоре, по данным полиции, сотни протестующих собрались у консульства США. Произошли небольшие столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ для разгона протестующих.

Полиция сообщила, что некоторые протестующие пытались повредить охранные ворота, расположенные в нескольких сотнях метров от консульства.

В столице Исламабаде все дороги, ведущие к «красной зоне», где расположены дипломатические миссии, включая посольство США и парламент, были перекрыты для движения транспорта, сообщила полиция.

Полиция применила слезоточивый газ, когда сотни протестующих попытались пройти к дипломатическому анклаву, сообщил свидетель Reuters.

По данным дипломатических источников, западные дипломатические миссии в Пакистане усилили меры безопасности, ограничив передвижение персонала по стране в связи с обострением напряженности.

Тем временем в Ираке полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы разогнать сотни проиранских протестующих, собравшихся у «зеленой зоны» в столице Багдаде, где находится посольство США.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

