Это точно весна: на следующей неделе — до +10 градусов, но ночи ещё холодные

© LETA 1 марта, 2026 15:26

Новости Латвии 0 комментариев

В ближайшие ночи во многих местах похолодает до 0... -3  градусов, зато днём на всей территории страны ожидается положительная температура воздуха, так что таяние снегаа продолжится, прогнозируют синоптики.

Количество осадков будет небольшим, по мере изменения температуры воздуха их агрегатное состояние изменится.

В начале недели сохранится примерно та же погода, что и в субботу-воскресенье: будет преимущественно облачно, местами с прояснениями, время от времени покажется солнце. Иногда ожидаются небольшие осадки, преимущественно дождь и мокрый снег, во вторник локально возможна гололедица. В понедельник ветер сменит направление на западное и юго-западное,  на морском побережье он будет порывистым. Ночью воздух остынет до +2...-3 градусов. Максимальная температура воздуха днём - от +1 до +6 градусов, на солнце - ещё примерно на градус теплее, так что снег будет быстро таять.

В середине недели усилится влияние антициклона, небо станет чаще проясняться, осадков будет меньше, ветер утихнет. Температура воздуха ночью в основном отрицательная - от -1 до -7 градусов, но днём, в солнечную погоду, столбик термометра местами поднимется до +10 градусов.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

