Это точно весна: на следующей неделе — до +10 градусов, но ночи ещё холодные

Количество осадков будет небольшим, по мере изменения температуры воздуха их агрегатное состояние изменится.

В начале недели сохранится примерно та же погода, что и в субботу-воскресенье: будет преимущественно облачно, местами с прояснениями, время от времени покажется солнце. Иногда ожидаются небольшие осадки, преимущественно дождь и мокрый снег, во вторник локально возможна гололедица. В понедельник ветер сменит направление на западное и юго-западное, на морском побережье он будет порывистым. Ночью воздух остынет до +2...-3 градусов. Максимальная температура воздуха днём - от +1 до +6 градусов, на солнце - ещё примерно на градус теплее, так что снег будет быстро таять.

В середине недели усилится влияние антициклона, небо станет чаще проясняться, осадков будет меньше, ветер утихнет. Температура воздуха ночью в основном отрицательная - от -1 до -7 градусов, но днём, в солнечную погоду, столбик термометра местами поднимется до +10 градусов.