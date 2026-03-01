Сейм критикует Центр искусственного интеллекта Латвии. Как будто с естественным у нас всё в порядке (1)

Редакция PRESS 1 марта, 2026 13:05

Новости Латвии 1 комментариев

С размахом открытый в прошлом году Центр искусственного интеллекта спустя почти год так и не продемонстрировал ощутимых результатов. В Сейме уже звучат вопросы о целесообразности его работы, а глава профильной комиссии допускает возможность ликвидации учреждения. Руководство центра утверждает, что практическая работа только начинается и результаты еще впереди, сообщает LSM.

В апреле прошлого года открытие Центра искусственного интеллекта широко освещалось. Тогда должностные лица не скупились на обещания — структура должна была стать двигателем, который выведет Латвию в глобальную технологическую элиту.

Однако менее чем через год торжественный тон сменился скепсисом. В первой половине февраля работу центра обсуждали на заседании комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям. Ее председатель Олег Буров заявил: если в ближайшие месяцы не будет конкретных результатов, следует задуматься о ликвидации учреждения.

Комментарий Press.lv: 

Не очень понятно, почему Сейм так ополчился на Центр искусственного интеллекта. Ведь будучи, по сути, центром естественного интеллекта, он тоже не демонстрирует не то что выдающихся, а хоть каких-то видимых обществу достижений. 

По данным SKDS (сводная таблица индикаторов НПР/NAP2027, колонка 2025) доля жителей, которые «полностью доверяют» или «скорее доверяют»:

Политическим партиям: 14,9% 

Сейму: 26,5%

Кабинету министров: 30,1% 

Местному самоуправлению: 54,1% 

Судам: 46,5%

Прокуратуре: 46,1%

Полиции: 60,0%

Сейм, т.о. на втором "почетном" месте с конца. 

Впрочем, нельзя не признать, что народ тоже порой излишне строг к своим избранникам. Ведь кто их избирает то в итоге? Как говорил много лет назад американский кандидат в президенты Эдлай Стивенсон в ответ на уверения советников, что, мол, все мыслящие люди голосуют за него, — «этого мало, мне нужно большинство».

Комментарии (1)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

