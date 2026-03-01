В апреле прошлого года открытие Центра искусственного интеллекта широко освещалось. Тогда должностные лица не скупились на обещания — структура должна была стать двигателем, который выведет Латвию в глобальную технологическую элиту.

Однако менее чем через год торжественный тон сменился скепсисом. В первой половине февраля работу центра обсуждали на заседании комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям. Ее председатель Олег Буров заявил: если в ближайшие месяцы не будет конкретных результатов, следует задуматься о ликвидации учреждения.

Комментарий Press.lv:

Не очень понятно, почему Сейм так ополчился на Центр искусственного интеллекта. Ведь будучи, по сути, центром естественного интеллекта, он тоже не демонстрирует не то что выдающихся, а хоть каких-то видимых обществу достижений.

По данным SKDS (сводная таблица индикаторов НПР/NAP2027, колонка 2025) доля жителей, которые «полностью доверяют» или «скорее доверяют»:

Политическим партиям: 14,9%

Сейму: 26,5%

Кабинету министров: 30,1%

Местному самоуправлению: 54,1%

Судам: 46,5%

Прокуратуре: 46,1%

Полиции: 60,0%

Сейм, т.о. на втором "почетном" месте с конца.

Впрочем, нельзя не признать, что народ тоже порой излишне строг к своим избранникам. Ведь кто их избирает то в итоге? Как говорил много лет назад американский кандидат в президенты Эдлай Стивенсон в ответ на уверения советников, что, мол, все мыслящие люди голосуют за него, — «этого мало, мне нужно большинство».