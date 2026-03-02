«Если подарили такой букет, знай — он краденый!» В Риге вскрыли автомат по продаже цветов (ВИДЕО)

"Мы понимаем, что соблазн велик, но в нашем видео есть инструкция, как проще и выгоднее всего приобрести красивые букеты", - пишет предприятие.

Отдельное обращение оно адресует женщинам, которым эти цветы могли быть подарены: "Дорогие дамы! Если вы сегодня утром получили такие букеты, знайте, что они краденые, и будьте внимательны - в них могут быть стёкла. Будем рады, если свяжетесь с нами".

В соцсети "Х" этот факт тоже не прошёл незамеченным.

"Какому-то моральному уроду в ночь на субботу захотелось романтики", - пишет Андрейс.

Ему отвечают:

- А где бдительная и всевидящая деятельность рижских ментов по раскрытию преступления??? Или этих уродов только доение водителей интересует?

- Когда годовая декларация в минусе.

- Экономный человек, зарплата ещё не получена, и вот...

- Те же самые интеллектуалы, которые, протестуя против правительства, "нечаянно" завернули через витрину в магазин Rīgas balzāms (так в оригинале. - Ред.)