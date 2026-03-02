Сначала о гибели Хаменеи заявил президент США Дональд Трамп, однако Тегеран отрицал смерть аятоллы. Спустя несколько часов, ранним утром воскресенья, государственные СМИ Ирана признали гибель верховного лидера страны.

В течение всей субботы, когда США и Израиль начали совместную воздушную операцию против Ирана, нанеся удары в том числе по району Тегерана, где находилась резиденция Хаменеи, высокопоставленные лица в иранском правительстве заявляли прессе, что Хаменеи нет в столице, а вероятно, даже в стране, и что он находится в полной безопасности.

Косвенным подтверждением с иранской стороны того, что 86-летний верховный правитель, скорее всего, все же убит, было субботнее заявление главного помощника Хаменеи Али Лариджани, который в своем посте на платформе Х пообещал реванш.

«Мы заставим сионистских преступников и бесстыдных американцев пожалеть о своих действиях. Храбрые солдаты и великий народ Ирана преподадут незабываемый урок адским международным угнетателям», — написал он в X.

Как сообщалось ранее, Хаменеи заранее разработал детальные планы преемственности и экстренные цепочки передачи командования на случай, если он сам или другие высшие руководители будут убиты в результате ударов США или Израиля. Согласно этому плану, Лариджани должен быть назначен ответственным за управление кризисом.

Так кем же был аятолла Али Хаменеи, самый могущественный человек в Иране?

От имама до президента

Аятолла Али Хаменеи правил Ираном более трех десятилетий. Он был одним из наиболее влиятельных людей в исламской республике и одной из самых одиозных фигур на мировой арене.

Свой путь к роли верховного правителя страны он начал после победы Исламской революции в 1979 году.

Как духовное лицо Хаменеи должен был находиться вне политики. Однако борьба между консервативными силами и сторонниками реформ сделала его центральной фигурой политической жизни.

Он был главой государства и главнокомандующим вооруженными силами, включая элитный Корпус стражей Исламской революции.

Хаменеи не был диктатором в полном смысле этого слова, но находился в центре сложной сети конкурирующих центров власти, имея право вето по любым вопросам государственной политики и право лично выбирать кандидатов на государственные должности.

Он сопротивлялся любым попыткам либерализации иранской политики, даже если это приводило к конфликту с другими иранскими консерваторами.

Государственное телевидение освещало каждый его шаг. Его изображение красуется на рекламных щитах в общественных местах, а фотографии можно увидеть повсюду в магазинах.

За рубежом в центре внимания часто оказывались сменявшие друг друга президенты Ирана. Но внутри страны все нити держал в руках Хаменеи.

Борец за шариат

Сейид Али Хаменеи родился 17 июля 1939 года в городе Мешхед на северо-востоке Ирана в семье шиитских священнослужителей.

Мешхед, второй по величине город в Иране, является важным духовным центром для мусульман-шиитов. В нем находится могила имама Резы, которого шииты считают прямым наследником пророка Мухаммеда.

Хаменеи с ранних лет посвятил себя изучению религии. Сначала он изучал ислам в Мешхеде, затем переехал в Ирак, в священный для шиитов город Наджаф. В 1958 году он вернулся в Иран, поселившись в городе Кум.

В 1963 году наставник Хаменеи аятолла Хомейни, выступил с призывом создать Исламскую республику, основанную на принципах шариата. За свои публичные речи он был арестован, что вызвало гнев его сторонников, которые вышли на улицы. Манифестации были жестко разогнаны властями. В 1964 году Хомейни был выслан из Ирана.

В это время Хаменеи также открыто критиковал монархию, за что несколько раз оказывался под арестом.

Он продолжил свою оппозиционную деятельность, направленную против режима шаха Мохаммеда Реза Пехлеви и, уже будучи известным проповедником, привлек внимание иранской службы безопасности САВАК. В октябре 1974 года он был вновь арестован.

Просидев год в тюрьме, Хаменеи вышел на свободу, однако ему было запрещено выступать на публике.

Несмотря на это, пока аятолла Хомейни был в изгнании во Франции, Хаменеи и его сподвижники втайне готовили революцию против режима шаха внутри страны. Они создавали организации, которые после революции 1979 года стали важными элементами иранской политической системы.

После возвращения Хомейни из ссылки в 1979 году Хаменеи стал членом Революционного совета, а также командующим Корпусом Стражей Исламской революции.

Позже это элитное военно-политическое формирование принимало активное участие в ирано-иракской войне. Официально Корпус Стражей Исламской революции является частью вооруженных сил Ирана.

После отставки аятоллы Хоссейна Али Монтазери в 1980 году Хаменеи был назначен имамом пятничной молитвы. Это событие стало знаковым для Хаменеи, продемонстрировав его вес во властной иерархии Ирана.

Еженедельно его политические проповеди транслировались по всей стране, цементируя его положение в качестве одного из новых лидеров страны.

В следующем году Хаменеи чудом выжил при попытке покушения. Покушавшиеся спрятали бомбу в диктофоне, и она взорвалась, когда он читал лекцию.

Получив серьезные ранения в грудь, лицо и правую руку, он стал еще более почитаем среди своих сторонников. Некоторые даже стали называть его живым священномучеником.

В октябре 1981 года после убийства президента Мохаммада Али Раджаи на внеочередных президентских выборах Хаменеи был избран президентом Ирана, набрав 97% голосов.

Его инаугурационная речь задала тон его президентству: он осудил «отступничество, либерализм и левых под влиянием Америки».

Хаменеи прославился как жесткий консерватор, остро критикующий Запад, и особенно Соединенные Штаты, за упадок и коррупцию.

Война с Ираком

Однажды Хаменеи призвал исламских священников в 40 странах превратить их мечети в военные базы и «готовить почву для учреждения исламских правительств во всех странах».

Он был переизбран в 1985 году и сыграл важную роль в истории с писателем Салманом Рушди. После того, как автор «Сатанинских стихов» был заочно приговорен к смерти за вероотступничество, Хаменеи заявил на главной пятничной молитве в Тегеране: «У этого несчастного нет иного выбора, кроме смерти, потому что он противопоставил себя миллиарду мусульман».

Однако годы президентства Хаменеи были в первую очередь связаны с войной между Ираном и Ираком. Жестокая и кровопролитная война длилась восемь лет и унесла жизни сотен тысяч людей с обеих сторон.

Восьмилетний военный конфликт, унесший жизни более миллиона человек, был внезапно прекращен, когда в августе 1988 года Хаменеи согласился на предложенное ООН перемирие.

Однако война укрепила глубокое недоверие Хаменеи к США и Западу, поддержавшим Саддама Хусейна.

Духовный лидер

Имея большой авторитет, как среди военных, так и среди простых иранцев, Хаменеи воспринимался как скромный человек без больших политических амбиций.

После смерти аятоллы Хомейни в июне 1989 года именно 49-летний Хаменеи стал высшим руководителем Ирана, хотя и не имел большого опыта исламского правоведения.

«Я человек со многими недостатками и слабостями, и я действительно незначительный семинарист, — признался он в своей первой речи после вступления в должность. — Однако на мои плечи возложена ответственность, и я буду использовать все свои способности и всю свою веру в Всевышнего, чтобы быть в состоянии нести эту тяжелую ношу».

Не имея ни уважения духовенства, ни личной популярности Хомейни, новый верховный лидер осторожно приступил к созданию собственной властной базы.

В течение следующих 30 лет Хаменеи создал сеть лояльных ему людей во всех сферах иранской политики, включая парламент, судебную систему, полицию, СМИ и духовенство.

Хотя риторика «смерть Америке» при нем процветала, Хаменеи тщательно выверял внешнюю политику, чтобы она не выглядела уступкой США, но и не привела к открытой конфронтации.

Несмотря на попытки Ирана прорвать международную изоляцию, США продолжали рассматривать исламскую республику в качестве одного из основных спонсоров международного терроризма. В 2002 году президент США Джордж Буш-младший даже включил Иран в список стран «оси зла» — режимов, спонсирующих, по мнению США, терроризм или разрабатывающих оружие массового поражения и способных передать его террористам.

ЦРУ утверждало, что Хаменеи лично причастен к серии террористических актов, и в том числе несет ответственность за взрыв в еврейском центре в Буэнос-Айресе в 1994 году, когда погибли 94 человека.

Внутренние проблемы

Во внутренней политике Ирана также было не всё гладко. Отношения между консерваторами и сторонниками реформ всегда были непростыми, однако противостояние достигло пика в конце 1990-х годов.

Победивший на президентских выборах в 1997 году реформатор Мохаммед Хатами провозгласил курс на более толерантное отношение к западной культуре. Одновременно с этим с критикой позиций Хаменеи выступил великий аятолла Монтазери, считавшийся многими в Иране более авторитетным моральным и духовным лидером, чем Хаменеи.

В ответ на прозвучавшую критику Хаменеи выступил с обращением к своим сторонникам, предупредив их об «опасностях наступления западной культуры, которую Запад использует, чтобы навязать свои ценности повсюду».

В июне 2009 года Хаменеи поддержал выдвижение на второй срок президента-популиста Махмуда Ахмадинежада, известного своей антиизраильской и антиамериканской риторикой.

Слухи о фальсификациях на президентских выборах вывели на улицы тысячи молодых иранцев. Демонстрации стали самым большим политическим вызовом режиму со времен исламской революции.

Многие участники демонстраций были арестованы спецслужбами, однако действия Хаменеи вызвали критику даже среди консервативно настроенных членов правительства.

Сам Хаменеи заявил, что лидеры оппозиции являются «врагами Господа» и должны быть казнены по законам шариата.

В 2019 году, когда рост цен на топливо привел к уличным протестам, Хаменеи на несколько дней отключил интернет, чтобы предотвратить протесты. По данным Amnesty International, полиция расстреливала протестующих из автоматов.

Хаменеи не верил в гендерное равенство, хотя и отменил запреты на образование для женщин, введенные его предшественником.

А в сентябре 2022 года смерть в полицейском участке 22-летней Махсы Амини, которую задержали за неправильное ношение хиджаба, взорвала страну.

Стихийные протесты продолжались несколько месяцев. Лозунги демонстрантов быстро приобрели антиправительственный характер. За подавление протестов взялись сотрудники аппарата безопасности.

Правозащитные организации заявляли, что более 500 демонстрантов были убиты, в том числе 70 несовершеннолетних, и около 20 тыс. арестованы. Масштаб демонстраций по всей стране значительно снизился лишь после того, как власти начали казнить участников выступлений. По данным правозащитников, к смертной казни приговорили более 100 человек.

В феврале 2023 года Хаменеи помиловал «десятки тысяч» заключенных, в том числе многих из тех, кто получил приговор в связи с антиправительственными протестами.

На внешнем фронте

За годы правления Хаменеи КСИР значительно расширил свое влияние в регионе. В 1980-х годах были созданы альянсы с «Хезболлой» и режимом Хафеза аль-Асада в Сирии.

После падения Саддама Хусейна в соседнем Ираке в 2003 году КСИР начал координировать свои действия с ополченцами в Ираке и беспрепятственно действовать от Ирана до Средиземного моря.

К началу 2020-х годов союзники Ирана были доминирующими группировками, управляющими Сирией, Ливаном, сектором Газа и Йеменом, а члены «оси» координировали свои действия на беспрецедентном уровне.

Однако с началом войны Израиля против ХАМАС, начавшейся с нападения боевиков на юг Израиля, Хаменеи оказался в стремительно ухудшающейся ситуации. Хотя официально аятолла отмежевался от причастности Ирана к нападению 7 октября 2023 года (хотя и сказал при этом, что готов целовать руки тем, кто его совершил), Израиль не посчитал это достаточным.

Менее чем через год, в июле 2024 года израильские спецслужбы уничтожили лидера ХАМАС Исмаила Ханию прямо в Тегеране, куда он прибыл на инаугурацию нового президента Ирана. Два месяца спустя был убит многолетний глава «Хезболлы» Хасан Насралла. Иран в ответ подверг Израиль массированному, но малоуспешному обстрелу – режиму было необходимо продемонстрировать твердость.

А в декабре под ударами повстанцев рухнул режим Асада в Сирии, столь важный для регионального влияния Тегерана.

В своей первой речи после свержения Асада Хаменеи всячески пытался не подавать виду, что страна потерпела стратегическое поражение. Однако расчет, что «ось сопротивления» будет защищать Иран от прямого удара, не оправдался.

С началом войны в Украине Иран сблизился с Россией. Тегеран начал поставлять российским военным беспилотники, а затем и ракеты.

В июле 2022 года президент России Владимир Путин приехал в Иран и в числе прочего встретился, уже в пятый раз, с аятоллой Хаменеи. Он поддержал российское вторжение и возложил вину за развязывание конфликта на Запад, сказав Путину: «Если бы вы не взяли инициативу на себя, то другая сторона устроила бы войну по собственной инициативе».

Ядерная программа

В августе 2005 года, в период международных переговоров об иранской ядерной программе, Хаменеи объявил ядерное оружие противоречащим нормам ислама и выпустил фетву, запрещающую производство, накопление и использование ядерного оружия.

Однако два года спустя Международное агентство по атомной энергии опубликовало доклад, в котором утверждалось, что Иран продолжает производство обогащенного урана, пригодного для изготовления ядерных вооружений.

При преемнике Ахмадинежада Хасане Рухани Иран изменил направление внешней политики, пытаясь наладить отношения с Западом. Международные переговоры о прекращении иранских программ ядерных исследований в обмен на снятие санкций начались уже через несколько месяцев после избрания Рухани в 2013 году.

На протяжении всего переговорного процесса Хаменеи занимал скептическую позицию, высказывая возражения по поводу тех аспектов соглашения, которые он рассматривал как возможные посягательства на суверенитет Ирана. Тем не менее, он одобрил окончательное соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий, подписанное в 2015 году.

Однако занявший в следующем году Белый дом президент Трамп вывел США из соглашения и возобновил действие санкций против Тегерана.

Когда США вышли из соглашения по ядерной программе, аятолла упрекнул подписавшего его президента Роухани в мягкотелости, хотя и отверг предложения консерваторов отправить его в отставку.

К тому же выгоды для иранского народа, которые обещало оказавшееся кратковременным ослабление санкций, так и не материализовалась, и Иран занял привычную уже агрессивную позицию, которую долгое время поддерживал Хаменеи.

Возвращение в Белый дом Дональда Трампа добавило Хаменеи головной боли. Именно Трамп в конце первого срока отдал приказ об устранении влиятельного командира Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. А новый срок президент начал с угрозы массированного удара по Ирану, если тот не согласится на новую ядерную сделку.

Хаменеи не был готов уступать давлению США в вопросах, которые он считал важными для суверенитета Ирана – особенно в том, что касалось ядерной программы.

Он также поддерживал постепенное нарушение Ираном норм соглашения 2015 года и дальнейшее обогащение урана. При Хаменеи Иран, по оценкам МАГАТЭ, накопил 275 кг урана, обогащенного почти до оружейного уровня.

В 2024 году в авиакатастрофе погиб президент Ирана Ибрахим Раиси, считавшийся одним из двух главных претендентов на пост верховного лидера. Новый президент Махмуд Пезешкиан считался реформатором, и сам факт того, что Хаменеи допустил его до участия в выборах, многие расценили как признак готовности аятоллы начать восстанавливать отношения с Западом.

Однако этого не произошло. Хотя переговоры с США и начались в Омане весной 2025 года, Хаменеи публично усомнился в том, что они приведут к новому соглашению, заявив, что американская сторона выдвигает «чрезмерные и возмутительные» требования по обогащению урана.

Хаменеи обладал репутацией противоречивого политика, как внутри, так и за пределами Ирана. Тем не менее его верность идеям Хомейни гарантировала поддержку значительного числа иранцев.

Он был убежден, что приспосабливаться и идти на компромисс — это признак слабости. Он отказывался признавать, а часто просто игнорировал стремления молодых и образованных иранцев жить в более свободном обществе.

Со смертью Хаменеи Иран оказался на перепутье. Его наследник должен будет начать реформы или остаться верным консервативному курсу, усугубляя давно зреющий конфликт в обществе.