Усиливается ветер, пойдут дождь и снег: погода в понедельник

Небо будет облачным, в Курземе и Земгале ожидается солнечная погода.

Ветер западный, северо-западный, временами будет дуть порывами, достигая 9-14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +1-+6 градусов.

В Риге сегодня будет преимущественно облачно, местами возможны небольшие осадки. Западный ветер сменится северо-западным с порывами до 13 метров в секунду, температура воздуха поднимется до +3–+4 градусов.

На погоду влияет отступающий на восток циклон. В Центральной Европе расположен антициклон, его ветвь усиливается над Балтийским морем. Атмосферное давление на уровне моря колеблется от 1014 гектопаскалей в Северном Видземе до 1020 гектопаскалей в Южном Курземе.