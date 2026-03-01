Грустная новость для любителей выпить: акцизный налог на алкоголь повысился

Для пива ставка за каждый объёмный процент абсолютного спирта увеличивается от 9,8 до 10,58 евро за 100 л, минимальный размер налога для 100 л пива - от 18,1 до 19,6 евро.

Для вина ставка вырастет с 134 до 148 евро за 100 л.

Для других напитков, полученных путём брожения, например, сидра: крепостью до 6% алкоголя - от 77 до 85 евро за 100 л, крепче 6% - от 135 до 148 евро.

Для промежуточных продуктов с содержанием алкоголя до 15% - с 159 до 192 евро, от 15 до 22% - с 264 до 325 евро за 100 л.

Для спирта и прочих алкогольных напитков - от 1955 до 2084 евро.

Малые производства алкогольных напитков облагаются по льготному тарифу - от 977,5 до 1042 евро за 100 л абсолютного спирта.