К утру понедельника в СГД подано больше 200 тысяч деклараций

Она отметила, что обычно за год подается около миллиона деклараций о подоходном налоге, поэтому с воскресенья, 1 марта, подано примерно пятая часть от общего числа деклараций, которые должны быть поданы в течение года.

Глава СГД заявила, что в воскресенье, 1 марта, когда началась подача деклараций на 2025 год, система работала стабильно, но в первые 30 минут наблюдалась задержка.

«Интересно то, чего мы не наблюдали в предыдущие годы, — это то, что отдельные люди, на наш взгляд, сознательно совершали очень, очень много нелогичных действий», — сказала Шмит-Роке.

Она также отмечает, что эти действия лишь препятствовали доступу других к системе EDS. «Нам приходилось ждать дольше, потому что эти люди пытались пользоваться системой EDS, просто отправляя, исправляя, удаляя, снова исправляя и снова отправляя декларации», — сказала глава SRS.

LETA уже сообщала, что с 1 марта жители могут подавать годовые декларации о доходах за предыдущий год.

Вы можете добровольно подавать и исправлять свою годовую налоговую декларацию еще в течение трех лет. В этом году вы можете подать декларацию не только за 2025 год, но и за 2024 и 2023 годы, а к июню 2026 года — также и за 2022 год.

