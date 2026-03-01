Сославшись на информацию УДГМ, МИД сообщил, что в ОАЭ постоянно проживают 799 латвийцев, в консульском регистре зарегистрировали краткосрочное посещение Эмиратов 62 человека. В Израиле постоянно проживают 6383 латвийца, большинство из них имеют двойное гражданство. Краткосрочные поездки зарегистрировали 11 человек.

В Бахрейне постоянно проживают 13 обладателей латвийских паспортов, в Иордании - пять, в Иране - четыре, в Ираке - трое, в Катаре - 26, в Кувейте - девять, в Саудовской Аравии - 15. Кратковременные поездки зарегистрировали всего два человека в Бахрейн и трое - в Иорданию.

Впрочем, эта статистика постоянно меняется.

МИД призывает ставить посещения зарубежных стран на учёт в консульском регистре, для этого используя портал Latvija.gov.lv. Это можно сделать и после въезда в зарубежную страну, причём это касается поездок на срок не более трёх месяцев.

Тем, кто встал на учёт в связи с поездкой в страны Ближнего Востока, МИД отправил электронные письма с информацией и рекомендациями, как действовать в экстремальных ситуациях.

Так как ситуация сейчас нестабильна, МИД настоятельно призывает латвийцев следить за сообщениями местных СМИ и соблюдать указания органов власти.

Пока воздушное пространство закрыто и часто объявляется воздушная тревога, авиакомпании не могут возобновить рейсы. Для стран ЕС также пока слишком рано планировать спецрейсы или иную помощь, чтобы путешественники могли выехать.

В МИД подчёркивают, что сейчас на первом месте - безопасность каждого: следует находиться в закрытом помещении с доступом к актуальной и надёжной информации по ТВ, радио или в интернете.

Лиц, которые сейчас находятся в ближневосточном регионе, просят ознакомиться с предупреждениями на сайте МИД и следить за аккаунтом консульского департамента МИД в "Фейсбуке".

В чрезвычайной ситуации МИД призывает немедленно связаться с круглосуточным дежурным консульского департамента по телефону +37126337711 или электронной почте palidziba@mfa.gov.lv.