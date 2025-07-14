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Яунупс: Силиня не способна построить успешную карьеру — она «хочет быть комментатором хороших новостей» (1)

TV24 14 июля, 2025 08:04

Латышские СМИ 1 комментариев

скриншот с TV24

Член правления партии "Развитию Латвии" Эдгар Яунупс в эфире TV 24, в программе Preses klubs, заявил в ходе дискуссии, что премьер Латвии Эвика Силиня не способна сделать успешную карьеру, не желает этим заниматься и не будет, поскольку "хочет быть вроде комментатора хороших новостей".

По словам Яунупса, в тех обстоятельствах, что сложились в Латвии, мало надежд на то, что это могло бы произойти. Премьер "спихнет" проблемы на разных людей, чтобы потом было кого винить в том, что что-то не удалось. Таков ее подход.

Такое мнение Яунупс высказал, комментируя идею профессора ЛУ Дауниса Ауэрса о том, чтобы на 6 или 18 месяцев утвердить в должности высокопоставленную политическую фигуру, что предусмотрено латвийской конституцией, это может быть товарищ премьер-министра или министр особых поручений с конкретной задачей. Теоретически все это работало бы, но не практически.

"Если премьер не заинтересован во всем этом процессе и хочет стоять в стороне и изображать хорошего, выступать только с добрыми вестями, то от этого все равно никакого толку не будет. Так что я присоединяюсь к мнению - нет, в текущей ситуации в Латвии общественность, СМИ должны надавить, чтобы премьер наконец взяла на себя политическую ответственность за что-то и несла ее дальнейшие шесть месяцев до бюджета на будущий год. Вот этот момент - бюджет на следующий год, и что-то наконец будет сделао без такой, простите, пустой болтовни", - сказал Яунупс.

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Комментарии (1) 19 реакций
Комментарии (1) 19 реакций
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