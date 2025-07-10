«Несчастный случай? Это скорее глупость!» Бездумный покос уничтожил престижный парк в центре Таллина

«Несчастный случай? Это скорее глупость! - возмущается житель Уус-Веэренни Аво Сырмус. - Случайную ошибку еще можно простить, но если дело в глупости, тогда прощать нечего. У фирмы, которая занимается озеленением, должен быть четкий план — нельзя просто так взять и все скосить».

Парк, созданный строительной компанией Merko вместе с новым кварталом, в 2023 году получил премию Союза ландшафтных архитекторов. Авторы проекта — Юхан Теппарт, Мирко Тракс, Уку Марк Пяртель, Карин Бахманн, Катарийна Лепику, Кристьян Талисту и Лийна-Кай Райвет из бюро Kino Maastikuarhitektid — были отмечены, в частности, за то, как бережно они отнеслись к самосевным деревьям и кустарникам, выросшим между асфальтом и основанием забора. Жюри также выделило «контраст естественной среды, которая противопоставляет себя стандартному городскому пространству и настраивает на вечные, поэтические размышления».

«Работы проводились без понимания, что именно делается», - отмечает Теппарт. По его словам, было срезано не менее двенадцати кустов, включая крыжовник, красную и черную смородину, а также шиповник.

По мнению одного из авторов ландшафтного дизайна парка, остается вопрос — стоило ли вообще начинать покос на этом разнообразном участке так рано, когда у многих растений семена еще не успели вызреть.

«Я не фанат обнимания деревьев, но мне действительно обидно, когда чью-то работу сводят на нет, - сказал Сырмус. - Городским властям пора признать ошибку и восстановить все, как было».

Представитель управы района Кесклинн Эва Лиги Айдогмус назвала случившееся прискорбным. «Мы связались с подрядчиком, который пообещал выяснить, кто именно выполнял покос. Все дальнейшие работы по восстановлению кустарников по проекту лягут на исполнителя работ», - отметила она.

Специалист по озеленению района Кесклинн Сийм-Робин Ноорем в разговоре с Postimees объяснил, что покос стал результатом недостатка коммуникации. «Мы хотим исправить ситуацию и сделаем все возможное, чтобы подобное не повторилось», - сказал Ноорем.