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А «президентские оповещения» будут? На следующей неделе обещают новые циклоны и сильные грозы

© LETA 14 июля, 2025 10:13

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Фото LETA

Согласно прогнозам латвийских метеорологов, в понедельник ожидается переменная облачность, в юго-западных районах сформируются грозовые облака, которые местами принесут сильные ливни.

Ночью при слабом ветре в отдельных районах, преимущественно на востоке, образуется туман, который ухудшит видимость.

Днем в юго-западных районах усилится восточный ветер, в грозу он станет порывистым. Температура воздуха ночью снизится до +12-17 градусов, днем воздух прогреется до +23-27 градусов, на побережье залива - до +20-22 градусов.

Во вторник и среду будет преимущественно облачно, лишь временами покажется лучик солнца.

В ночь на вторник в отдельных районах, а днем и во многих местах по стране ожидаются ливни и грозы, после полудня - очень сильные.

В среду также во многих местах пройдут дожди, кое-где - сильные грозовые ливни. Ветер - по-прежнему слабый, из-за этого ночью местами образуется туман. Температура воздуха ночью от +14 до +18 градусов, днем от +21 до +27 градусов, на побережье примерно на градус прохладнее.

Во второй половине недели к территории Латвии приблизится новый циклон, он продолжит "рулить" погодой и в следующие выходные, поэтому снова ожидается переменная облачность, почти по всей стране пройдут дожди, местами прогремит гром.

Преобладающий ветер - по-прежнему слабый, в грозу он может резко усилиться. Температура воздуха сохранится на прежнем уровне - днем до +21-26 градусов и чуть прохладнее на побережье.

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