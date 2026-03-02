По его данным, четыре человека получили ранения. Экипаж из 20 человек эвакуирован.

Танкер попал под удар после того, как государственные СМИ Омана сообщили, что два беспилотника атаковали порт Дукм, в результате чего один человек получил ранения.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля, после чего иранские военные стали атаковать в том числе страны Персидского залива, где расположены американские военные базы.

Иран заявил, что американские военные корабли - законные для них цели. Остальные танкеры могут проходить Ормузский пролив "до дальнейших уведомлений". То есть, иранцы по ним стрелять не будут, но могут в любой момент объявить о закрытии пролива. Такая вот половинчатая мера устрашения. Но проход кораблей через пролив упал из-за опасений попасть под перекрестный огонь.

Ормузский пролив — это узкое морское горлышко между Ираном и Оманом, через которое проходит около 20 % мирового морского экспорта нефти и СПГ. Его закрытие или даже значительные перебои в судоходстве мгновенно увеличивают страховочные премии, затраты на логистику и усиливают волатильность цен.

Для Европы риск тоже существенный: оценки показывают, что перебои в Ормузе ставят под удар примерно ~10% европейского импорта СПГ (через поставки из Катара).

Даже частичное ограничение движения танкеров может привести к росту страховых ставок и укреплению премии за риск, что в сумме даст дополнительный ценовой драйв. Эксперты предупреждают, что в наиболее жёстком сценарии нефть может превысить $120–150/баррель при многонедельном закрытии пролива, а последствия для мировой энергетики будут сопоставимы с крупными эмбарго XX века.