У берегов Омана атакован танкер (1)

Редакция PRESS 2 марта, 2026 08:50

Выбор редакции 1 комментариев

Нефтяной танкер «Скайлайт» (Skylight), шедший под флагом Палау, попал под удар возле полуострова Мусандам в Омане, сообщает 1 марта «Аль-Джазира», ссылаясь на центр морской безопасности Омана.

По его данным, четыре человека получили ранения. Экипаж из 20 человек эвакуирован.

Танкер попал под удар после того, как государственные СМИ Омана сообщили, что два беспилотника атаковали порт Дукм, в результате чего один человек получил ранения.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля, после чего иранские военные стали атаковать в том числе страны Персидского залива, где расположены американские военные базы.

Иран заявил, что американские военные корабли - законные для них цели. Остальные танкеры могут проходить Ормузский пролив "до дальнейших уведомлений". То есть, иранцы по ним стрелять не будут, но могут в любой момент объявить о закрытии пролива. Такая вот половинчатая мера устрашения. Но проход кораблей через пролив упал из-за опасений попасть под перекрестный огонь.

Ормузский пролив — это узкое морское горлышко между Ираном и Оманом, через которое проходит около 20 % мирового морского экспорта нефти и СПГ. Его закрытие или даже значительные перебои в судоходстве мгновенно увеличивают страховочные премии, затраты на логистику и усиливают волатильность цен.

Для Европы риск тоже существенный: оценки показывают, что перебои в Ормузе ставят под удар примерно ~10% европейского импорта СПГ (через поставки из Катара).

Даже частичное ограничение движения танкеров может привести к росту страховых ставок и укреплению премии за риск, что в сумме даст дополнительный ценовой драйв. Эксперты предупреждают, что в наиболее жёстком сценарии нефть может превысить $120–150/баррель при многонедельном закрытии пролива, а последствия для мировой энергетики будут сопоставимы с крупными эмбарго XX века.

Комментарии (1)

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

Новости Латвии 18:53

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Новости Латвии 18:45

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Важно 18:31

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

Выбор редакции 18:26

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Важно 18:15

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

ЧП и криминал 18:12

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

Важно 18:06

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

