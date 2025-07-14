«Есть две русских идиомы. Одна — «фига в кармане». Это такое молчаливое несогласие, скрытый протест. И вторая идиома — «камень за пазухой». Это уже скорее тайная обида с ожиданием возможности отомстить, вытащить этот камень из пазухи. И мне кажется, что ситуация русских в Латвии в значительной мере как бы находится где-то между этими двумя [состояниями]. То есть сами русские это видят скорее как фигу в кармане. А официоз, латышские политики опасаются, что это все-таки камень за пазухой, который могут вытащить», — выразился он.

Цилевич отметил также, что в латвийской армии и полиции много русскоязычных, предложив вспомнить латвийских добровольцев, помогавших Украине защищаться от вторжения РФ и погибших там, в частности, Виталия Смирнова, Эдгара Платонова, Никиту Таренова и Никиту Слядзевского.

«Я вижу здесь совершенную непоследовательность со стороны государства. Мы не боимся давать русским оружие, не боимся брать их в армию, в полицию, но в то же самое время [сохраняется] вот это недоверие… Оно взаимное, конечно. И вот как это недоверие разрушить?..» — рассуждает гость эфира, вспомнивший, какое отношение к местным русскоязычным латвийские политики транслировали в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Цилевич посетовал, что оно вскоре изменилось: «Сразу после начала войны тогдашний премьер господин Кариньш, тогдашний министр иностранных дел [Эдгар Ринкевич, нынешний президент ЛР] как-то очень синхронно подчеркнули, что ни в коем случае нельзя за преступления Путина нападать на «наших русских», они не виноваты, их нужно защищать. (...) У меня даже возникло подозрение, что, может, какой-то умный человек посоветовал, потому что как-то очень скоординированно все было. Но, к сожалению, этот месседж был очень быстро забыт».