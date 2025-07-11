«Нам придется объясняться всего за 750 евро»: Марис Краутманис

Получается, что если бы в январе этого года пожилая женщина передала своей дочери 760 евро, которые она долго копила в комоде, чтобы та перевела их на её банковский счёт для поездки на курсы в Испанию, ей пришлось бы нести за это строгую ответственность и заполнить «пороговую декларацию». Пока никаких обоснованных решений не принято, но вы можете сами судить, насколько эта теоретическая история соответствует действительности, а насколько – нет, основываясь на объяснениях самых ответственных чиновников этой страны.

Предлагаемые правила предусматривают подачу деклараций о превышении пороговых значений при внесении наличных на сумму 750 евро и более или снятии наличных на сумму 1500 евро и более. Подобный отчет также будет необходим при отправке или получении физическими лицами денежных переводов без открытия счета на сумму 1000 евро и более. Проект правил был представлен на общественное обсуждение до 2 июля.

Общественность не в восторге от этого плана. Например, Андис Озолиньш возмущается: «У меня частный бизнес, я плачу все налоги, получаю зарплату и дивиденды на банковский счёт. В связи с чем я должен нести ответственность за снятие наличных со счёта? Вывод один: государственные органы должны контролировать и иметь возможность влиять на меня как на физическое лицо, блокируя средства».

Ассоциация финансовой индустрии (FNA) также в замешательстве. «Подход, выбранный в проекте правил, проблематичен, поскольку адаптация систем и сбор данных за предыдущий период требуют времени. Цикл разработки IT-решений для большинства кредитных организаций составляет не менее шести-двенадцати месяцев, а окончательная XSD-схема ещё не опубликована. Если кредитным организациям придётся собирать данные за длительный период и предоставлять их в течение трёх месяцев, существует риск того, что информация может быть неполной или неточной».

«Поскольку эти требования совершенно новые и ранее не существовали в отрасли, мы призываем согласовать сроки таким образом, чтобы как ретроспективная, так и будущая отчетность начиналась не ранее чем через шесть месяцев после принятия правил, а также рассмотреть возможность сокращения ретроспективного периода или возможность постепенной подачи данных», — рекомендует FNA.

Пока невозможно сказать, когда что-либо вступит в силу.

Директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс в интервью «nra.lv» пояснил, что в настоящее время разрабатываются поправки к «Правилам о порядке и содержании подачи сообщений о подозрительных сделках и пороговых деклараций» Кабинета министров, цель которых — усовершенствовать регулирование надзора за наличными операциями, обеспечить большую прозрачность в наличном обращении и способствовать добровольному выполнению налоговых обязательств. С 18 июня 2025 года указанные поправки вынесены на публичное обсуждение на портале TAP.

После завершения обсуждения и оценки предложений они будут направлены на дальнейшее согласование с заинтересованными ведомствами, поэтому пока невозможно точно сказать, когда они вступят в силу. Дальнейший процесс будет заключаться в том, что лицо, продвигающее положения Кабинета министров, должно организовать межведомственное координационное совещание, взвесить все «за» и «против».

Возражающие должны предоставить все ответы, факты, статистические данные об определении таких пороговых значений (кто со стороны общественности в таком случае «пострадает» или «не пострадает», и является ли эта группа основной «теневой» стороной для экономики).

Если на координационном совещании по вопросам регулирования будет достигнут консенсус или нет, то эти положения будут либо пересмотрены, либо направлены на совещание государственных секретарей, а затем на заседание Кабинета министров.

В каких случаях необходимо подавать декларацию?

Обязанность по представлению пороговых деклараций будет возложена на кредитные организации, платежные учреждения и инвестиционные брокерские компании по операциям с наличными деньгами, осуществляемым их клиентами.

Сегодня международное регулирование все больше подчеркивает решающую роль обмена информацией в борьбе с налоговым мошенничеством, уклонением от уплаты налогов.

Учитывая, что налоги составляют значительную и неотъемлемую часть общего дохода государственного бюджета и взимаются для обеспечения благосостояния общества, в демократическом обществе необходимы решения, направленные на обеспечение эффективной системы сбора налогов. Такая законная цель – обеспечение благосостояния общества – соразмерна административной нагрузке, которая может возникнуть для институтов, участвующих в обмене информацией.

«Хотим подчеркнуть, что обязанность подавать пороговую декларацию никак не связана со снижением порога операций с наличными деньгами. Физическим лицам, как и прежде, будет разрешено осуществлять операции с наличными деньгами в размере, не превышающем 7200 евро, в соответствии со статьей 30, частью 8 Закона «О налогах и сборах».

Таким образом, данное положение никоим образом не повлияет и не ухудшит правовое положение тех лиц, чьи денежные операции соответствуют их декларируемым доходам, или, другими словами, если эти лица получают только законный доход.

В свою очередь, в соответствии с принципом надлежащего управления, целью которого является обеспечение соблюдения органами государственного управления прав и законных интересов физических лиц, Служба государственных доходов будет обрабатывать полученные данные только для достижения цели (задачи), указанной в части второй статьи 22.2 Закона «О налогах и сборах» - полученные данные будут использоваться только для контроля за налоговыми платежами и эти данные не будут использоваться в иных целях.

Министерство финансов разъясняет опасения по поводу ретроспективного применения закона: «Обязанность по представлению пороговых деклараций будет возложена на кредитные организации, платёжные организации и инвестиционные брокерские компании при осуществлении их клиентами операций с наличными деньгами. Эта обязанность не будет возложена на резидентов при осуществлении ими операций по внесению или снятию наличных денег».

Кроме того, хотим подчеркнуть, что представители учреждения, представляющего кредитные организации, уже принимали участие в процессе разработки законопроекта «О внесении изменений в Закон «О налогах и сборах»» в конце 2024 года (в указанном законопроекте было предусмотрено, что в дальнейшем Кабинет Министров будет определять случаи подачи в Службу государственных доходов пороговых деклараций), понимая, что кредитным организациям придется подавать пороговые декларации по операциям клиентов, осуществленным в 2025 году.

Планируемые изменения не коснутся лиц, чьи денежные взносы соответствуют их декларируемым доходам. Однако, хотя этим лицам не придется помнить о своих операциях за январь, март и июнь, следует отметить, что положение Закона «О налогах и сборах» предусматривает возможность проверки Службой государственных доходов правильности исчисления налога в течение трех лет после истечения срока уплаты, установленного законом. Таким образом, независимо от планируемых изменений в порядке подачи пороговых деклараций, каждый налогоплательщик уже должен иметь возможность подтвердить информацию, связанную со своей финансово-хозяйственной деятельностью, в течение трех лет.

Результаты публичных консультаций будут приняты во внимание.

В ходе публичных консультаций уже поступило несколько возражений. Мы обратились в Министерство финансов с вопросом, будет ли учтено мнение общественности.

«7 июля этого года Министерство финансов рассмотрело возражения, высказанные Латвийской ассоциацией финансовой индустрии, и они будут учтены при соответствующей доработке проекта», — ответила заместитель директора Департамента коммуникаций Министерства финансов Зайга Дзилюма.

В свою очередь, после оценки полученных возражений относительно пороговых значений для операций с наличными деньгами, аннотация проекта будет доработана, в ней будет более подробно разъяснено, что планируемые изменения не направлены на ограничение свободы человека распоряжаться собственными денежными средствами.

Планируемые изменения не предусматривают запрета или ограничения на перечисление наличных денег на расчётный счёт, а также запрета на использование наличных денег в расчётах и ​​сбережениях. Как и прежде, гражданин будет иметь право накапливать наличные деньги, осуществлять расчёты наличными деньгами, а также вносить наличные деньги на свой счёт.

Обязанность во всех случаях предоставлять пояснения по совершенным транзакциям или происхождению средств.

«Планируемые изменения не коснутся лиц, чьи взносы наличными соответствуют их декларируемым доходам, или, другими словами, если лицо получает только легальный доход, то в этом случае нет объективных оснований полагать, что учреждение, основываясь исключительно на полученной информации о взносах или выплатах наличными, обязательно инициирует проверку транзакции лица», — сказала Зайга Дзилюма.

Кроме того, Минфин подчеркивает, что в современных международных нормах все чаще подчеркивается, что обмен информацией имеет решающее значение в борьбе с налоговым мошенничеством, уклонением от уплаты налогов и уходом от уплаты налогов.

«В условиях сложных экономических условий исполнение налоговых поступлений было относительно неплохим. За первые 5 месяцев 2025 года налоговые поступления в общий бюджет превысили план (+48,7 млн ​​евро, или 100,9% исполнения). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года собрано 369,2 млн евро, или на 6,8% больше».

За пять месяцев и акцизов, и НДС по-прежнему собирается меньше, чем планировалось.

Поступления акцизов отстают от плана, на что влияет снижение объёмов отпуска для потребления. Например, объём реализации алкогольной продукции снизился на 6,3%, сигарет – на 6,6%, однако в первые месяцы года также наблюдалось снижение объёмов отпуска дизельного топлива для потребления. По сравнению с прошлым годом акцизов собрано на 6,8% больше, на что повлиял рост ставок на нефтепродукты, природный газ, табачные изделия, алкогольную продукцию и пиво.

Взносы на социальное обеспечение также собирались в соответствии с планом, как и было спрогнозировано. Однако позитивным моментом является то, что, несмотря на сокращение числа занятых, растут как общий доход от трудовой деятельности (+5,9%), так и среднемесячный доход от трудовой деятельности (+6,1%), а также число работников с доходом свыше 1000 евро (+5,1%).

Государство обязано создать эффективную систему сбора налогов в интересах общественного благосостояния. В свою очередь, достаточная эффективность этой системы и её способность удержать граждан от уклонения от уплаты налогов зависит от общей социально-экономической ситуации, включая долю теневой экономики и культуру уплаты налогов в стране.

«Учитывая, что исследования показывают, что уровень теневой экономики в Латвии по-прежнему высок, а понимание конституционной обязанности лица платить налоги недостаточно, цель поправки, включённой в законопроект, которая предусматривает подачу в Службу государственных доходов пороговых деклараций о сделках с наличными, совершённых физическими лицами, направлена ​​на ограничение теневой экономики и поощрение добровольной уплаты налогов. Цель этого регулирования не связана, как указано в заданном вопросе, с невыполнением запланированных доходов бюджета», — сказал представитель МИД.

Идея декларирования порога

Министерство финансов поясняет, что в Европейском союзе (включая Латвию) нет единого требования к декларированию клиентом определенной суммы. В то же время существует общее требование о необходимости идентификации клиента и проведении расследования, если сумма внесения/снятия превышает определенный порог. Как правило, этот порог составляет 10 000 евро и более.

«Если транзакция считается подозрительной, о ней сообщается в Подразделение финансовой разведки (FID). В некоторых странах (например, во Франции, Испании, Италии) могут быть запрошены объяснения по поводу платежа в размере 1000 евро, если он кажется подозрительным, или даже платеж может быть заблокирован до получения обоснования», — ответил министр.