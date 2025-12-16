Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Русские супруги пытались остановить террориста на пляже Бонди и были убиты (ВИДЕО)

Euronews 16 декабря, 2025 20:42

Во вторник комиссар федеральной полиции Австралии Крисси Барретт заявила о террористической атаке, связанной с ИГИЛ.
Во вторник появилась запись с камеры наблюдения, на которой видно, как супруги пытаются обезвредить одного из нападавших во время антисемитского теракта пляже Бонди в Австралии в воскресенье, где собравшиеся праздновали Хануку, сообщает Euronews.

69-летний Борис Гурман и его жена 61-летняя София Гурман попытались защитить других, прежде чем сами были застрелены, говорится в заявлении семьи.

"Мы убиты горем из-за внезапной и бессмысленной гибели наших любимых Бориса и Софии Гурман", - заявили родственники. "Хотя ничто не может уменьшить боль от потери Бориса и Софии, мы испытываем огромную гордость за их мужество и самоотверженность".

На видео, снятом проезжающей мимо машиной, видно, как Борис Гурман борется с одним из вооруженных нападавших и успевает отобрать у него длинноствольный пистолет, прежде чем они оба падают на дорогу. София в это время пыталась помочь мужу. Сообщается, что они были застрелены другим террористом.

Русскоязычные супруги Гурманы стали первыми жертвами этого теракта.

По последним данным, погибли 15 человек. Теракт был совершен около 18:45 по местному времени в воскресенье во время празднования Хануки, на котором присутствовало около 1000 человек.

Это самый страшный массовый расстрел в Австралии за последние почти три десятилетия.

Полиция заявила, что подозреваемые - Саджид и Навид Акрам. 50-летний отец был убит полицейскими на месте преступления, а 24-летний сын находится в больнице. Комиссар федеральной полиции Австралии Крисси Барретт сообщила во вторник, что это нападение - "террористическая атака, связанная ИГИЛ".

На пресс-конференции представители политических и правоохранительных органов впервые подтвердили свои предположения об идеологии злоумышленников.

Кошмар на эстонско-российской границе: сотни людей стоят в очереди до 30 часов
Важно

Кошмар на эстонско-российской границе: сотни людей стоят в очереди до 30 часов (1)

Тяжелое ДТП под Резекне: 17-летняя девушка погибла по вине пьяного водителя?
Важно

Тяжелое ДТП под Резекне: 17-летняя девушка погибла по вине пьяного водителя?

Очередной «нафинг спешел»: бывший министр и посол Аболтиня не владеет английским?
Важно

Очередной «нафинг спешел»: бывший министр и посол Аболтиня не владеет английским? (3)

Работа в Евросоюзе: на какие соцпособия и пенсии рассчитывать латвийцам?

Важно 18:51

Важно 0 комментариев

Немало латвийцев работает за пределами Латвии. В новой подборке полезной информации отвечаем на вопросы читателей о том, как засчитывается страховой стаж для начисления социальных пособий и пенсий тем, кто работает в разных странах Евросоюза...

Читать
Уже завтра: грузовик Coca-Cola прибывает в Ригу из Вильнюса

Всюду жизнь 18:48

Всюду жизнь 0 комментариев

16 декабря на Кафедральной площади в Вильнюсе побывал рождественский грузовик Coca-Cola, собравший большое число взрослых и детей. А уже завтра он прибудет в Ригу, сообщает rus.delfi.lv.

Читать

В России из молодёжи воспитывают бездумных рабов, у нас — патриотов: Слайдиньш

Выбор редакции 18:37

Выбор редакции 0 комментариев

Россия целенаправленно формирует новое поколение, для чего создано специальное движение, которое называют «Новой армией Путина» или "Юнармией", рассказал в программе TV24 майор НВС, офицер штаба Земессарде Янис Слайдиньш.

Читать

РФ перебросила в Белоруссию 360 тысяч солдат? Что говорит латвийская разведка

Важно 18:29

Важно 0 комментариев

В распоряжении латвийского Министерства обороны нет данных, подтверждающих предположения о массовом присутствии российских военных в Белоруссии.

Читать

«Угрожая убить, заставлял готовить, убирать и выполнять сексуальные прихоти». Исповедь украинки, побывавшей в рабстве у российских военных

Мир 18:21

Мир 0 комментариев

В конце октября 2025 года международный трибунал в Гааге принял к рассмотрению показания Олены Ягуповой, жительницы города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Украинка рассказала The Insider о том, как была похищена российскими военными, прошла через пытки и издевательства и оказалась у них в трудовом и сексуальном рабстве.

Читать

Бабушка плакала: водитель автобуса ночью из-за новых правил высадил пенсионерку не на её остановке

Важно 18:07

Важно 0 комментариев

Этой дикой историей поделилась в соцсетях женщина, оказавшая помощь пенсионерке в трудной ситуации.

Читать

Гуманоидные роботы проработали на заводе всего 10 месяцев. Что случилось? (ВИДЕО)

Наука 18:01

Наука 0 комментариев

Американская компания Figure AI завершила промышленное испытание гуманоидного робота Figure 02 на заводе BMW в США.

Читать