Русские супруги пытались остановить террориста на пляже Бонди и были убиты (ВИДЕО)

69-летний Борис Гурман и его жена 61-летняя София Гурман попытались защитить других, прежде чем сами были застрелены, говорится в заявлении семьи.

"Мы убиты горем из-за внезапной и бессмысленной гибели наших любимых Бориса и Софии Гурман", - заявили родственники. "Хотя ничто не может уменьшить боль от потери Бориса и Софии, мы испытываем огромную гордость за их мужество и самоотверженность".

На видео, снятом проезжающей мимо машиной, видно, как Борис Гурман борется с одним из вооруженных нападавших и успевает отобрать у него длинноствольный пистолет, прежде чем они оба падают на дорогу. София в это время пыталась помочь мужу. Сообщается, что они были застрелены другим террористом.

Русскоязычные супруги Гурманы стали первыми жертвами этого теракта.

По последним данным, погибли 15 человек. Теракт был совершен около 18:45 по местному времени в воскресенье во время празднования Хануки, на котором присутствовало около 1000 человек.

Это самый страшный массовый расстрел в Австралии за последние почти три десятилетия.

Полиция заявила, что подозреваемые - Саджид и Навид Акрам. 50-летний отец был убит полицейскими на месте преступления, а 24-летний сын находится в больнице. Комиссар федеральной полиции Австралии Крисси Барретт сообщила во вторник, что это нападение - "террористическая атака, связанная ИГИЛ".

На пресс-конференции представители политических и правоохранительных органов впервые подтвердили свои предположения об идеологии злоумышленников.