«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

В рекламе звучит текст: «Благосостояние начинается с уверенности в том, что труд даёт возможность жить лучше. Государственный бюджет 2026 года сформирован так, чтобы заложить прочную основу для будущего. Необлагаемый минимум для работающих будет повышен до 550 евро. Минимальная зарплата вырастет до 780 евро, а для важнейших групп продуктов питания НДС будет снижен до 12%. Когда взрослые верят в завтрашний день, верю в него и я. Во что мы инвестируем, тем и живём. Бюджет 2026 — бюджет для более безопасного будущего».

Эту рекламу заметили и пользователи социальных сетей. Элита Вейдемане в соцсети «X» пишет:

«Трудно представить что-то более идиотское. Рекламировать государственный бюджет! За 110 000 евро! Вы там все, в этом правительстве, с ума сошли?» В комментариях люди также возмущены… Кто-то указывает, что лишние деньги в конце года всё равно нужно как-то потратить. Другой, в свою очередь, отмечает, что хорошему товару реклама не нужна.

В свою очередь в Министерстве финансов (МФ) заявляют, что это не реклама, а инструмент информирования. В своем ответе представители ведомства ссылаются на сложную геополитическую ситуацию и многочисленные гибридные угрозы в информационном пространстве:

«Учитывая значимость и сложность бюджетных решений, а также угрозы информационному пространству, включая риски дезинформации и внешних манипуляций, одной лишь повседневной коммуникации недостаточно, чтобы охватить все сегменты общества.

Социально-информационные сообщения в СМИ не являются рекламой государственного бюджета, а представляют собой инструмент информирования общества, обеспечивающий профессиональное и последовательное разъяснение решений и планируемых изменений, связанных с государственным бюджетом, на государственном языке — независимо от технологических изменений в политике платформ или коммерческих алгоритмических факторов.

Бюджет, предусмотренный для информирования общества о государственном бюджете 2026 года на радио, составляет около 41 тысячи евро (без НДС). Если соотнести эту сумму с численностью населения на начало 2025 года — 1,857 миллиона человек (данные Центрального статистического управления), это означает, что средства на информирование общества по радио составляют около двух центов на одного жителя Латвии.

Учитывая, что выделенные МФ средства на информирование общества ограничены, размещение социально-информационных сообщений на радио тщательно планируется и оценивается, чтобы каждый потраченный евро максимально эффективно позволял охватить как можно более широкую аудиторию. Поэтому сообщения размещаются в радиосреде с использованием сети радиостанций медиагруппы SKONTO и группы SWH».