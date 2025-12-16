Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Редакция PRESS 16 декабря, 2025 15:53

Важно 0 комментариев

Те, кто в повседневной жизни слушает «RADIO SKONTO» и «Radio SWH», возможно, заметили, что на этих частотах звучит реклама государственного бюджета на следующий год. Как такое возможно, что правительство за счёт налоговых денег жителей рекламирует собственную работу?

В рекламе звучит текст: «Благосостояние начинается с уверенности в том, что труд даёт возможность жить лучше. Государственный бюджет 2026 года сформирован так, чтобы заложить прочную основу для будущего. Необлагаемый минимум для работающих будет повышен до 550 евро. Минимальная зарплата вырастет до 780 евро, а для важнейших групп продуктов питания НДС будет снижен до 12%. Когда взрослые верят в завтрашний день, верю в него и я. Во что мы инвестируем, тем и живём. Бюджет 2026 — бюджет для более безопасного будущего».

Эту рекламу заметили и пользователи социальных сетей. Элита Вейдемане в соцсети «X» пишет:
«Трудно представить что-то более идиотское. Рекламировать государственный бюджет! За 110 000 евро! Вы там все, в этом правительстве, с ума сошли?» В комментариях люди также возмущены… Кто-то указывает, что лишние деньги в конце года всё равно нужно как-то потратить. Другой, в свою очередь, отмечает, что хорошему товару реклама не нужна.

В свою очередь в Министерстве финансов (МФ) заявляют, что это не реклама, а инструмент информирования. В своем ответе представители ведомства ссылаются на сложную геополитическую ситуацию и многочисленные гибридные угрозы в информационном пространстве:

«Учитывая значимость и сложность бюджетных решений, а также угрозы информационному пространству, включая риски дезинформации и внешних манипуляций, одной лишь повседневной коммуникации недостаточно, чтобы охватить все сегменты общества. 

Социально-информационные сообщения в СМИ не являются рекламой государственного бюджета, а представляют собой инструмент информирования общества, обеспечивающий профессиональное и последовательное разъяснение решений и планируемых изменений, связанных с государственным бюджетом, на государственном языке — независимо от технологических изменений в политике платформ или коммерческих алгоритмических факторов.

Бюджет, предусмотренный для информирования общества о государственном бюджете 2026 года на радио, составляет около 41 тысячи евро (без НДС). Если соотнести эту сумму с численностью населения на начало 2025 года — 1,857 миллиона человек (данные Центрального статистического управления), это означает, что средства на информирование общества по радио составляют около двух центов на одного жителя Латвии.

Учитывая, что выделенные МФ средства на информирование общества ограничены, размещение социально-информационных сообщений на радио тщательно планируется и оценивается, чтобы каждый потраченный евро максимально эффективно позволял охватить как можно более широкую аудиторию. Поэтому сообщения размещаются в радиосреде с использованием сети радиостанций медиагруппы SKONTO и группы SWH».

Комментарии (0)

Главные новости

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

