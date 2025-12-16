Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Предложения, включенные в доклад, который правительство рассмотрело во вторник, касаются сфер образования, занятости, налогового и иммиграционного контроля. Все ведомства, ответственные за выполнение мероприятий, указанных в докладе, должны будут до марта следующего года отчитаться перед МВД о ходе их реализации, а министерство до сентября 2026 года представит правительству общий доклад о прогрессе.

Среди запланированных мер предусмотрено, что студенты первого курса всех вузов из третьих стран должны будут внести взнос в финансовое обеспечение, которое в случае аннулирования визы или вида на жительство покроет расходы на возвращение иностранца в страну, из которой он прибыл.

МВД отмечает, что это условие будет способствовать тому, чтобы на обучение в Латвии подавали заявки студенты, реально заинтересованные в учебе, а не, например, в работе. Взнос подтвердит серьезность намерений студентов и обеспечит покрытие расходов на их пребывание или возвращение в случае прекращения учебы. Таким образом, это условие может стать важным инструментом снижения рисков злоупотребления правилами въезда и пребывания.

Чтобы минимизировать риски злоупотребления, в предложениях для студентов из третьих стран планируется изменить существующий порядок и исключить возможность для вузов одновременно приглашать вместе со студентами бакалавриата и магистратуры членов их семей.

Право на объединение семьи не предусмотрено Директивой Европейского союза, регулирующей въезд и пребывание граждан третьих стран с целью исследования, учебы, стажировки, добровольной работы, участия в школьных обменах или образовательных проектах, а также работы гостевой няни. Возможность приглашать членов семьи планируется сохранить только для студентов докторантуры, чтобы способствовать привлечению на латвийский рынок труда высококвалифицированных специалистов из третьих стран.

Кроме того, для студентов из третьих стран планируется пересмотреть перечень организаций, проводящих тестирование знаний английского языка, приравниваемое к государственному экзамену. Это необходимо, чтобы предотвратить случаи, когда в латвийские вузы для обучения на английском языке принимаются и в Латвию въезжают граждане третьих стран с очень низким или практически нулевым уровнем владения языком.

Кроме того, МВД предложило внести изменения в правила Кабмина, предусматривающие обязанность иностранных студентов, за исключением первокурсников, подтверждать наличие достаточных финансовых средств за последние шесть месяцев или доказать их через внесение соответствующего взноса финансового обеспечения в образовательное учреждение.

Согласно действующему иммиграционному законодательству, граждане третьих стран - иностранные студенты - должны подтвердить наличие достаточных финансовых средств для получения вида на жительство. На практике часто возникает ситуация, когда у лица таких средств нет, и применяются различные обходные методы для получения необходимых справок. Например, иностранец может взять в долг нужную сумму, открыть счет в кредитном учреждении, зачислить туда эти средства, получить справку о балансе, а затем снять деньги со счета и вернуть долг; аналогичные схемы могут использовать и другие претенденты на обучение.

В распоряжении МВД есть информация, что отдельные образовательные учреждения практикуют внедрение системы финансового обеспечения путем зачисления финансовых средств студента на счет финансового обеспечения, с которого ежемесячно студенту выдается соответствующая сумма.

Поскольку такая практика позволяет предотвратить недобросовестное использование чужих средств в качестве доказательства финансовой состоятельности студента, правилами Кабинета министров целесообразно предусмотреть, что свидетельство образовательного учреждения о зачислении студентом необходимой суммы на счет финансового обеспечения, администрируемый этим учреждением, будет считаться достаточным доказательством наличия финансовых средств.

В отношении занятости граждан третьих стран предусмотрены конкретные меры, включая запрет для предприятий, предоставляющих услуги по обеспечению рабочей силой, приглашать иностранцев для трудоустройства.

Многие из этих агентств одновременно с получением лицензии на трудоустройство в Латвии получают лицензии и в других странах ЕС, часто занимаясь трудоустройством граждан в различных государствах ЕС/Европейской экономической зоны. По мнению МИД, это увеличивает риски незаконной миграции и торговли людьми.

С целью минимизации указанных рисков и обеспечения того, чтобы приглашенные через агентства работники действительно приезжали в Латвию для работы у конкретного работодателя, планируется установить следующее: работодатели по-прежнему смогут отбирать работников через агентства, но сами работодатели будут обязаны оформить приглашение выбранному работнику, тем самым принимая полную ответственность за него, а не полагаясь на предоставление работника агентством.

Обобщенная Министерством благосостояния информация свидетельствует о том, что в 14 странах ЕС правовое регулирование не допускает возможности для агентств по трудоустройству приглашать граждан третьих стран.

Кроме того, в связи с описанными выше рисками и выводами доклада планируется оценить и пересмотреть порядок разрешения на привлечение граждан третьих стран для работы по простым профессиям. В рамках этой оценки рассматриваются различные варианты, включая полный запрет на прием граждан третьих стран в данную категорию, а также возможность связывать право предприятия приглашать работников с рейтингом плательщика налогов в Службе государственных доходов. При этом указанные ограничения не будут распространяться на сезонных работников.

Предусматривается разработка поправок к закону об иммиграции, которые запретят членам правления коммерческого предприятия приглашать иностранцев, включая случаи регистрации нового коммерсанта.

Согласно действующему закону об иммиграции, коммерческому предприятию, нарушившему правила занятости иностранных граждан, может быть установлен запрет на привлечение иностранцев сроком до трех лет. На практике наблюдаются случаи, когда член правления такого предприятия регистрирует новое коммерческое лицо и продолжает аналогичные нарушения.

В МВД пояснили, что для предотвращения подобных ситуаций в закон об иммиграции целесообразно внести положение, согласно которому запрет на приглашение иностранцев распространяется на все коммерческие предприятия, в которых действует член правления, уже попавший под такой запрет.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис предложил дополнить протокольное решение положением о том, что при внедрении предложенных мер положение студентов из стран НАТО не ухудшится.

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, председательствовавшая на сегодняшнем заседании, отметила, что исключение следует распространять не только на студентов из стран НАТО, но и на работников различных отраслей народного хозяйства из этих стран. Министр призвала найти решение по этому вопросу, и другие члены правительства не высказали возражений.

Министр экономики Виктор Валайнис отметил, что иммигранты должны подчиняться регулированию и нести ответственность за нарушения, однако важно также учитывать их значение для развития народного хозяйства. Он призвал подходить к этим вопросам с учетом особенностей каждой отрасли.

В целом министры одобрили подготовленные предложения, хотя по некоторым из них отдельные члены правительства выразили возражения.