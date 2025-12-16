Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Редакция PRESS 16 декабря, 2025 18:00

Важно 1 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

По словам вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса, инициатива предполагает, что в новогоднюю ночь салюты можно будет запускать только с 00:00 до 01:00. Кроме того, планируется запретить фейерверки «по московскому времени», что, как он считает, оправдано в нынешней геополитической ситуации, особенно с учётом того, что в отдельных районах Риги пиротехнику активно используют около 23:00.

Ратниекс подчеркнул, что в Риге достигнута политическая договорённость о запрете фейерверков и пиротехники, связанных с празднованием так называемого «московского» или «путинского» Нового года, который ежегодно широко отмечается в некоторых районах столицы. По его словам, таким образом Рига должна чётко обозначить свою латышскую позицию и выразить солидарность с Украиной.

Чтобы обеспечить ночной покой горожан, в проекте обязательных правил предусмотрен запрет на использование пиротехники в ночное время: с 1 июня по 31 августа — с 23:00 до 7:00, а с 1 сентября по 31 мая — с 22:00 до 7:00. Единственным исключением станет новогодняя ночь, когда салюты будут разрешены в течение одного часа после полуночи. Ограничения не будут распространяться на публичные мероприятия, согласованные с Рижской думой.

За несоблюдение новых требований предусмотрена административная ответственность: штраф до 350 евро для частных лиц и до 1400 евро для юридических лиц.

