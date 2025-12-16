Плату повысить не удастся: PTAC нашел управу на мобильного оператора

Согласно информации, указанной в Уведомлении, автоматическое подключение «Bite Pamatkomplekts» за 1,98 евро в месяц планировалось начать с 1 января 2026 года. PTAC, учитывая большое количество обращений и запросов на консультации от потребителей, в ноябре начал оценку коммерческой практики BITE, возбудив административное дело. Поскольку BITE признала нарушение и разработала меры по его устранению, PTAC пришёл к выводу, что в данном случае письменное обязательство является достаточным и наиболее эффективным средством защиты интересов потребителей.

SIA «BITE Latvija» подала, а PTAC утвердил следующее письменное обязательство:

с 1 января 2026 года не подключать потребителям платную услугу «Bite Pamatkomplekts» до тех пор, пока потребитель ясно и недвусмысленно не выразит своё согласие на подключение «Bite Pamatkomplekts» и применение платы;

незамедлительно, но не позднее 19 декабря текущего года, направить всем адресатам Уведомления информацию о его отзыве, а также опубликовать отзыв Уведомления на сайте www.bite.lv и в клиентском портале самообслуживания ManaBite;

для потребителей, которые до дня направления отзыва Уведомления не внесли никаких изменений в действующий договор, остаются обязательными те договоры и обязательства, которые действовали до дня направления Уведомления, включая срок действия договора и последствия его досрочного расторжения;

для потребителей, которые до получения отзыва Уведомления внесли какие-либо изменения в действующий договор, обеспечить возможность вернуться к тем условиям договора, которые действовали до получения Уведомления, при обращении потребителя в BITE в течение одного месяца с момента направления отзыва.

Письменное обязательство опубликовано на сайте PTAC.

Сообщаем, что потребители в общении с BITE имеют право ссылаться на опубликованное PTAC письменное обязательство.

Письменное обязательство является юридически обязательным. В связи с этим PTAC продолжит контролировать выполнение BITE данного письменного обязательства. В случае если PTAC установит, что обязательство не выполняется, будет оценена необходимость принятия одного или нескольких решений о недобросовестной коммерческой практике.