Плату повысить не удастся: PTAC нашел управу на мобильного оператора

16 декабря, 2025

LETA

Центр защиты прав потребителей (PTAC) сообщает, что SIA «BITE Latvija» (BITE) подала, а PTAC утвердил письменное обязательство. Оно связано с уведомлением, разосланным BITE 21 ноября 2025 года, об изменении условий договора на оказание электронных коммуникационных услуг путём автоматического подключения платной дополнительной услуги «Bite Pamatkomplekts».

Согласно информации, указанной в Уведомлении, автоматическое подключение «Bite Pamatkomplekts» за 1,98 евро в месяц планировалось начать с 1 января 2026 года. PTAC, учитывая большое количество обращений и запросов на консультации от потребителей, в ноябре начал оценку коммерческой практики BITE, возбудив административное дело. Поскольку BITE признала нарушение и разработала меры по его устранению, PTAC пришёл к выводу, что в данном случае письменное обязательство является достаточным и наиболее эффективным средством защиты интересов потребителей.

SIA «BITE Latvija» подала, а PTAC утвердил следующее письменное обязательство:

  • с 1 января 2026 года не подключать потребителям платную услугу «Bite Pamatkomplekts» до тех пор, пока потребитель ясно и недвусмысленно не выразит своё согласие на подключение «Bite Pamatkomplekts» и применение платы;
  • незамедлительно, но не позднее 19 декабря текущего года, направить всем адресатам Уведомления информацию о его отзыве, а также опубликовать отзыв Уведомления на сайте www.bite.lv и в клиентском портале самообслуживания ManaBite;
  • для потребителей, которые до дня направления отзыва Уведомления не внесли никаких изменений в действующий договор, остаются обязательными те договоры и обязательства, которые действовали до дня направления Уведомления, включая срок действия договора и последствия его досрочного расторжения;
  • для потребителей, которые до получения отзыва Уведомления внесли какие-либо изменения в действующий договор, обеспечить возможность вернуться к тем условиям договора, которые действовали до получения Уведомления, при обращении потребителя в BITE в течение одного месяца с момента направления отзыва.

Письменное обязательство опубликовано на сайте PTAC.

Сообщаем, что потребители в общении с BITE имеют право ссылаться на опубликованное PTAC письменное обязательство.

Письменное обязательство является юридически обязательным. В связи с этим PTAC продолжит контролировать выполнение BITE данного письменного обязательства. В случае если PTAC установит, что обязательство не выполняется, будет оценена необходимость принятия одного или нескольких решений о недобросовестной коммерческой практике.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

